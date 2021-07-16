«Сассуоло» отклонил предложение «Ювентуса» об аренде Локателли

«Ювентус» ведет переговоры с «Сассуоло» касательно трансфера полузащитника Мануэля Локателли.
Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Сассуоло» отклонил предложение туринцев об аренде с обязательством выкупа за 30 миллионов евро.
«Нероверди» требуют 40 миллионов евро за трансфер 23-летнего хавбека, так как знают, что лондонский «Арсенал» готов выплатить эту сумму в качестве компенсации за игрока.
Также ранее сообщалось, что «Ювентус» собирается продлить контракт с одним из своих ключевых игроков.
Откровенно говоря, не понимаю почему Арсенал и Юве так долго его торгуют - парень талантливый, молодой, и явно стоит даже дороже 35-40 лимонов. Думаю что по итогу, Юве своего не упустит, вопрос лишь в том когда договорятся...
Откровенно говоря, не понимаю почему Арсенал и Юве так долго его торгуют - парень талантливый, молодой, и явно стоит даже дороже 35-40 лимонов. Думаю что по итогу, Юве своего не упустит, вопрос лишь в том когда договорятся...