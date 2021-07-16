«Сассуоло» отклонил предложение «Ювентуса» об аренде Локателли

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16 июля 2021, 22:14

«Ювентус» ведет переговоры с «Сассуоло» касательно трансфера полузащитника .

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Сассуоло» отклонил предложение туринцев об аренде с обязательством выкупа за 30 миллионов евро.

«Нероверди» требуют 40 миллионов евро за трансфер 23-летнего хавбека, так как знают, что лондонский «Арсенал» готов выплатить эту сумму в качестве компенсации за игрока.

Также ранее сообщалось, что «Ювентус» собирается продлить контракт с одним из своих ключевых игроков.