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«Сассуоло» отклонил предложение «Ювентуса» об аренде Локателли

16 июля 2021, 22:14

«Ювентус» ведет переговоры с «Сассуоло» касательно трансфера полузащитника Мануэля Локателли.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Сассуоло» отклонил предложение туринцев об аренде с обязательством выкупа за 30 миллионов евро.

«Нероверди» требуют 40 миллионов евро за трансфер 23-летнего хавбека, так как знают, что лондонский «Арсенал» готов выплатить эту сумму в качестве компенсации за игрока.

Также ранее сообщалось, что «Ювентус» собирается продлить контракт с одним из своих ключевых игроков.

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Sexual Harassment
Sexual Harassment
17 июля в 01:17
Упустим…
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 00:01
Определитесь уже!
juvenale
juvenale ответ shlifen (раскрыть)
16 июля в 23:56
ну у Ювентуса нет катарских денег чтобы игроков покупать по 60-70 млн,при этом никого не продав)
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
16 июля в 23:23
    Ironigor
    Ironigor
    16 июля в 22:34
    Некуда он не денется. Если Юве на него положила глаз 👁 , то рано или поздно он окажется в Юве. И ценник снизят, к бабке гадалке не ходить.
    STVA 1
    STVA 1 ответ shlifen (раскрыть)
    16 июля в 22:33
    Естественно отклонили! Сассуоло объявляло вроде о трансфере!
    A.S.A
    A.S.A
    16 июля в 22:33, ред.
    Арсенал предлагает 40 млн прямо сейчас,но для самого игрока приоритетом является клуб изТурина. Так что тут еще будут идти торги
    shlifen
    shlifen
    16 июля в 22:28
    Юве хитро сделки проворачивает: Кьезу купили (хоть и не дешёво) в какую-то дикую рассрочку года на 4, Морату (вместо того чтобы сразу выплатить полную сумму) второй год берут в аренду за 10 лимонов (снижая просто итоговую сумму потенциального трансфера)... Но видимо с Локателли не повезло, может если бы предложили сразу "живыми деньгами" 30-35 лимонов, то уже бы подписали, а предложенный сейчас вариант, значит что игрок уезжает сейчас, а для его замены - придётся брать либо кредит, либо вынимать "из кубышки".
    Откровенно говоря, не понимаю почему Арсенал и Юве так долго его торгуют - парень талантливый, молодой, и явно стоит даже дороже 35-40 лимонов. Думаю что по итогу, Юве своего не упустит, вопрос лишь в том когда договорятся...
    протон1
    протон1
    16 июля в 22:24
    да е мае. что они там творят. то отклоняют. то подписать хотят. то еще чего. они сами не знают чего они хочют
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