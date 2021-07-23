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Червиченко: «Думаю, у „Химок“ нет шансов в матче с „Зенитом“»

вчера, 06:19
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-президент «Химок» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча подмосковной команды против «Зенита» в 1-м туре чемпионата России.

Думаю, в матче с «Зенитом» у подмосковного клуба нет шансов. Пока очень сырая у них команда. Она недоукомплектована. Насколько я могу судить, у клуба не так много денег на серьёзные трансферы и большие зарплаты. Поэтому комплектоваться «Химки» будут ещё по ходу сезона по остаточному принципу.

Сейчас в «Спартаке» Руй Витория определится с группой футболистов, которые ему не нужны, и их можно будет химчанам взять в аренду. Может, кого-то они выцепят из «Локомотива» и «Зенита». Но пять-шесть новичков им ещё нужно. Пока же «Зенит» должен на классе их обыгрывать.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, в свою очередь, отметил, что его команду ждёт тяжёлый выезд в Химки.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 17:41
Начинаем очередной путь к титулу. Вперёд Зенит!
makkie
makkie
вчера в 11:19
Химки выглядят раздербаненными.
Вряд ли резво стартанут в новом сезоне, победа над Зенитом будет фантастикой.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:05
Если брать логически, "Химки" на мой профанский взгляд в прошлом сезоне явно прыгнули выше головы. И теперь вопрос в том, продолжат ли они в этом году свое замечательное начинание или сведут все свои усилия к борьбе за выживание в Премьер-Лиге. И пока результаты в кубке Матч-Премьер способны внушить только махровый пессимизм, но "контрольные" матчи и есть контрольные матчи, посмотрим как дело будет обстоять в официальных. "Зенит" же располагая мощным бюджетом, составом, админресурсом и т.д. и т.п. и полном отсутствием совести на всех парах будет мчаться к чемпионству и даже стареющий Дзюба забьет свою десяточку (из них половина будет в ворота "Нижнего Новгорода" ввиду отсутствия "Тамбова"). Но все-таки в данном матче хочется надеется на интригу и уповать на тренерский гений Черевченко.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 10:01
Могут и накосячить наши, но в этом не должны
drug01
drug01
вчера в 09:21
Надо играть на победу
альсато
альсато
вчера в 09:04
По статистики вероятности-ШАНС есть всегда! (хоть и малый))))))..но видать Андрей , с Основами Научных Исследований..не знаком)))))
YVG
YVG
вчера в 08:51
Всегда правду режет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:27
Надеемся на подвиг Химок.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 07:50
Игра покажет.
Valeron112
Valeron112
вчера в 07:48
Вот эксперт Червяченко , как даёт так выглядит на вакцине, разницу в 3 мячя . Я без.. разницу скромнее в 2.)
Gahi
Gahi
вчера в 07:48, ред.
Так тоже говорить не стоит что нету шансов, шанс всегда есть, у кого-то больше а у кого-то меньше, весь вопрос в том кто и как им распорядиться. Да, Зенит сильная команда, во всех линиях играют игроки которые могут решить исход матча в любой игре. Но Химки должны выходить и играть так чтобы хотя бы зацепиться за ничейный исход матча, это самое большое что они могут сделать с тем составов который у них есть против действующего чемпиона РПЛ. Удачи
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
вчера в 07:24
Если зенит не поменяет состав и манеру игры я хочу чтобы они 5 место взяли в чемпионате
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 07:23
Червиченко за сутки рассказал весь чемпионат.......спойлер...
Теперь нет смысла его вообще проводить...
Давайте сразу следующий начинать....2022-2023....
mihaluch
mihaluch
вчера в 07:23
Ничья будет подвигом для Химок.
beefs
beefs
вчера в 07:18
Сценарий уже написан, пора его исполнять...
swed27
swed27
вчера в 07:15
Зенит должен стартовать с победы
sv_1969
sv_1969
вчера в 07:09
Херню городит червь
shlomo
shlomo
вчера в 06:56
Шанс есть, только нужно им воспользоваться....
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 06:46
Шансы всегда есть вася.
ОПС
ОПС
вчера в 06:45
Это футбол и здесь все возможно.
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