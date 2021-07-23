Червиченко: «Думаю, у „Химок“ нет шансов в матче с „Зенитом“»

Экс-президент «Химок» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча подмосковной команды против «Зенита» в 1-м туре чемпионата России.

Думаю, в матче с «Зенитом» у подмосковного клуба нет шансов. Пока очень сырая у них команда. Она недоукомплектована. Насколько я могу судить, у клуба не так много денег на серьёзные трансферы и большие зарплаты. Поэтому комплектоваться «Химки» будут ещё по ходу сезона по остаточному принципу.

Сейчас в «Спартаке» Руй Витория определится с группой футболистов, которые ему не нужны, и их можно будет химчанам взять в аренду. Может, кого-то они выцепят из «Локомотива» и «Зенита». Но пять-шесть новичков им ещё нужно. Пока же «Зенит» должен на классе их обыгрывать.