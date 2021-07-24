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Мбаппе сообщил Почеттино, что не будет продлевать контракт с ПСЖ

24 июля 2021, 15:09

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не хочет оставаться в парижском клубе.

Marca сообщает, что французский форвард уже сообщил главному тренеру Маурисио Почеттино, что не будет продлевать контракт, который истекает следующим летом. Килиан не хочет покидать ПСЖ с конфликтом.

Отмечается, что Килиан ждет предложения от «Реала».

Тем временем фанаты ПСЖ выступили против возможного перехода хавбека «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции в клуб.

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Все комментарии
luca conti
luca conti ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 17:03
Логика простая, либо ты играешь в команде, либо в своей песочнице. Мбаппе с его агентом нравится своя песочница
luca conti
luca conti ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 17:01, ред.
Мбаппе - антигерой ЧЕ для всей Франции. Я как болельщик сборной Франции его обвиняю, но не в незабитом пенальти, а в самоотдаче. В Южной Корее три лучших снайпера ведущих чемпионатов забили «0» голов в групповом этапе, - вот там не перло. А здесь видимо трансфер помешал. Хромой он Реалу не нужен. Поберегся. Мне жаль Канте, Гризмана, Погба и Бензема. Им этот чемпионат был важен.
протон1
протон1
24 июля в 22:58
Ну и правильно, лучшим игроком мира играя во Французском чемпионате проблематично стать.
Hitmans Manager
Hitmans Manager
24 июля в 20:28
    steel900
    steel900
    24 июля в 19:28
    Если данный игрок хочет перейти в более сильную лигу, и прогрессировать, тогда плюсую.
    Если пытается выбить более жирный контракт - значит "мы его потеряли".
    Последние события на футбольных полях не позволяют зачислить его в число
    топ игроков.
    Alex12357
    Alex12357
    24 июля в 18:23
    Дайте пинка под одно место этому Камерунскому Эму.
    Nazi
    Nazi ответ Per4ick (раскрыть)
    24 июля в 17:45
    Дорогой человек, я фанат Франции с 6 лет, еще с 82 года. И никогда зря французов не ругаю. Но Мбаппе провалил финал ЛЧ, полуфиналы ЛЧ и Евро. И дело не в том, что он провалил их как футболист, у всех бывают черные полосы (ну кроме Зизу наверно :)), но провалил из Мбаппе думая о себе любимом и о своем будущем. Уж Евро точно. И вместо того, что бы собраться и поднять свой клуб заколебал уйти в Реал, который сегодня опять при всем уважении к этому легендарному клубу сегодня явно не тот. Так что с логикой все ок :) Не только Киллиан, а все кто не хочет играть за Париж пусть валят на все 4 стороны.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    24 июля в 17:35
    У Мбаппе свои планы!
    Per4ick
    Per4ick ответ Nazi (раскрыть)
    24 июля в 17:31
    странная логика если он провалил евро то это все что ли? а типа условные месси и роналду не проваливали турниры сборных? да постоянно и что? в ЛЧ он тащил до травмы в отличии от этих двух. я согласен с тем что ему надо уходить из ПСЖ что бы дальше прогрессировать и становится великим. в Реал самый раз
    dok66
    dok66
    24 июля в 17:14
    Новость от Полишинеля ! А вот тренер не знал об этом . Вот только одно смущает : сообщить то он сообщил , а что дальше ? Санта-Барбара отдыхает .
    Artemon9
    Artemon9
    24 июля в 17:00
    Он хочет в Гавр перейти
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Nazi (раскрыть)
    24 июля в 16:52
      juvenale
      juvenale ответ Elliada (раскрыть)
      24 июля в 16:51
      Ренн одобряет
      RBA
      RBA
      24 июля в 16:34
      Надо срочно продавать.
      swed27
      swed27
      24 июля в 16:33
      Зимой его продадут чтобы бесплатно не ушел
      Василий 50
      Василий 50
      24 июля в 16:31
      Ему уже не стать лучшим
      Elliada
      Elliada
      24 июля в 16:15
      Скатился парень. ПСЖ и без него Лигу 1 выиграют
      1bear
      1bear
      24 июля в 16:10
      продавайте этого "зазвездившегося" парня пока не поздно
      VeniaminS
      VeniaminS
      24 июля в 16:03
      На ЕВРО что то у него не пошла игра,что покажет в чемпионате.
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      24 июля в 16:00, ред.
      Мбаппе бы так на Евро играл, как выбивает себе большую зарплату и призывает Реал влиять на ПСЖ. В Монако этот семнадцатилетний паренёк восхищал не по годам зрелой игрой на поле и рассудительностью вне оного. Но попав в ПСЖ под дурное влияние Неймара, не того поставил на правильные рельсы своим примером и отношением к делу, а наоборот сам стал таким же капризным.
      И если к этому духовному разложению ещё прибавить стагнацию в физическом и игровом развитии, то ПСЖ совершенно нет смысла цепляться за молодого француза. Он выиграл чемпионат мира, его считают главной звездой будущего, у него жирный контракт и отличные перспективы - не выдержала всего этого юная психика. А упасть очень легко можно, это подняться неимоверно трудно. Если Мбаппе продолжит идти по этой дорожке, то два-три года ему хватит превратиться в никому ненужного игрока.
      Реалу стоит сто раз подумать, прежде, чем покупать француза. По примеру Барселоны и Суареса - нужно сразу прописывать в контракте все возможные меры наказания от звёздной болезни Килиана.
      STVA 1
      STVA 1 ответ Nazi (раскрыть)
      24 июля в 15:59
      Цена Доку -26 млн Контракт до: 30 июня 2025 г.
      А есть такого же плана в ПСВ Мадуеке -16 млн Контракт до: 30 июня 2024 г.!
      Все молодые и перспективные!
      Nazi
      Nazi
      24 июля в 15:51
      Сплавить переставшего прогрессировать футболиста с ЗП 20+ лямов за 150 лямов и взять бельгийского Доку, который тот же Мбаппе, но моложе за лямов 20 с ЗП 3 ляма :) Что они там вцепились в чела, который возомнил себя невесть чем :) Свой реальный уровень он показал в ЛЧ и на Евро. Пусть переходит хоть в Реал, хоть в Барсу. Нынешний Париж нагнет обоих и без него и даже играй он хоть за обе команды вместе :)
      particular
      particular
      24 июля в 15:51
      А того, кто потерял веру в светлые идеалы парижского клуба
      VAN ARM
      VAN ARM
      24 июля в 15:40
      ему решать он большой мальчик)))
      Q-J-G
      Q-J-G
      24 июля в 15:37, ред.
      К.Мбаппе "пересидел" в Лига 1, и в ПСЖ в частности, в 2022 г., когда закончится контракт с ПСЖ, будет 5-ть лет, как Мбаппе играет за ПСЖ, играет всё хуже и хуже...Сложно прогрессировать в Лиге, где нет конкуренции, и чемпион Франции известен до начала очередного сезона, почти известен... Истинный уровень Мбаппе мы увидели в играх за сборную Франции и в ЛЧ на стадии плей-офф, игры с "Барселоной" не показатель...
      Единственно-правильный выход для Мбаппе, это сменить чемпионат, сменить команду, и он это начинает понимать...Поэтому, на мой взгляд, какие бы отличные условия не предлагали Мбаппе, чтобы он продолжил играть за ПСЖ, он не приемлет эти условия, и отправится играть в топ-чемпионат, играя за другую команду...Будет ли это "Реал", посмотрим, тем более, что сейчас "Реал" возглавляет новый главный тренер...
      Ironigor
      Ironigor
      24 июля в 15:35
      Ну вот наконец-то понял Мбаппе, что играя в ПСЖ он начал очень сильно сдавать. А ведь какие делались на него ставки . Был самым перспективным молодым игроком мира . В семнадцать лет стал Чемпионом Франции вместе с Монако, завоевав ещё и кубок Франции. В 2018 году был признан на чемпионате мира лучшим молодым игроком, а также лучшим молодым игроком мира 🌍 !!! И тут же его взяли в аренду ПСЖ, после чего выкупили за рекордные 180 миллионов евро, что стало рекордом трансферов на рынке за молодого игрока. И я думаю сейчас он принял для себя очень правильное решение, покинуть парижский клуб. Ему срочно необходимо поменять страну и перейти в более топовый чемпионат . Я думаю по стилю ему бы было комфортно играть в Италии или Испании. Очень хотелось бы видеть Килиана в Ювентусе с Лукаку в нападении. Посмотрим куда закинет его судьба ( 💰💰💰) !!? Ну очень бы не хотелось чтобы такой талантливый парень остался в стороне от большого футбола ⚽!!! Удачи тебе Килиан !!! Всем Добра !!!
      fanliverpoolfan llll
      fanliverpoolfan llll
      24 июля в 15:31
      На евро он себя показал во всей красе
      stanichnik
      stanichnik
      24 июля в 15:28
      Слухи подобного содержания регулярно выходят на различных футбольных новостных ресурсах.
      Байкал-38
      Байкал-38
      24 июля в 15:27
      Килиан Мбаппе уведомил ПСЖ, Поччеттино и каждого игрока клуба, а также объехав всех фанатов и лично сообщил каждому, что уйдёт из ПСЖ.

      Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ на более выгодных условиях.

      Килиан Мбаппе: "Я люблю ПСЖ и всех кто связан с клубом, я никогда не хотел уходить из райских условии".
      beefs
      beefs
      24 июля в 15:20
      он ждет предложения, а его все нет и нет...
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