Мбаппе сообщил Почеттино, что не будет продлевать контракт с ПСЖ

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24 июля 2021, 15:09

Нападающий ПСЖ не хочет оставаться в парижском клубе.

Marca сообщает, что французский форвард уже сообщил главному тренеру , что не будет продлевать контракт, который истекает следующим летом. Килиан не хочет покидать ПСЖ с конфликтом.

Отмечается, что Килиан ждет предложения от «Реала».