Мбаппе сообщил Почеттино, что не будет продлевать контракт с ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не хочет оставаться в парижском клубе.
Marca сообщает, что французский форвард уже сообщил главному тренеру Маурисио Почеттино, что не будет продлевать контракт, который истекает следующим летом. Килиан не хочет покидать ПСЖ с конфликтом.
Отмечается, что Килиан ждет предложения от «Реала».
Тем временем фанаты ПСЖ выступили против возможного перехода хавбека «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции в клуб.
Единственно-правильный выход для Мбаппе, это сменить чемпионат, сменить команду, и он это начинает понимать...Поэтому, на мой взгляд, какие бы отличные условия не предлагали Мбаппе, чтобы он продолжил играть за ПСЖ, он не приемлет эти условия, и отправится играть в топ-чемпионат, играя за другую команду...Будет ли это "Реал", посмотрим, тем более, что сейчас "Реал" возглавляет новый главный тренер...
Единственно-правильный выход для Мбаппе, это сменить чемпионат, сменить команду, и он это начинает понимать...Поэтому, на мой взгляд, какие бы отличные условия не предлагали Мбаппе, чтобы он продолжил играть за ПСЖ, он не приемлет эти условия, и отправится играть в топ-чемпионат, играя за другую команду...Будет ли это "Реал", посмотрим, тем более, что сейчас "Реал" возглавляет новый главный тренер...