«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Сульшером

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Оле-Гуннаром Сульшером.
Новое соглашение с 48-летним норвежским специалистом рассчитано до лета 2024 года с опцией продления еще на один сезон.
Our past. Our present. 𝗢𝘂𝗿 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲.— Manchester United (@ManUtd) July 24, 2021
✍🇳🇴 We are delighted to announce that Ole has signed a new deal with the club! #MUFC
Также ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере вингера «Боруссии Дортмунд».
А так для клуба уровня Юнайтед не выиграть вообще ни одного трофея за почти пять лет - нонсенс. Если в будущем сезоне команда так и не сможет взять ни одного трофея, то менять нужно не только тренера и основных игроков, но и всё текущее руководство.
А так для клуба уровня Юнайтед не выиграть вообще ни одного трофея за почти пять лет - нонсенс. Если в будущем сезоне команда так и не сможет взять ни одного трофея, то менять нужно не только тренера и основных игроков, но и всё текущее руководство.
Вот зачем оставили Артетишку, это дааа :) Вот это вопрос. За 10 место? Или какое они заняли 8? :)
Вот зачем оставили Артетишку, это дааа :) Вот это вопрос. За 10 место? Или какое они заняли 8? :)