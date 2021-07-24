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«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Сульшером

24 июля 2021, 13:17

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Оле-Гуннаром Сульшером.

Новое соглашение с 48-летним норвежским специалистом рассчитано до лета 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

Также ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере вингера «Боруссии Дортмунд».

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Все комментарии
Nazi
Nazi
24 июля в 17:53, ред.
Разрушить можно за день, а строить надо годами. Все верно сделали. Даже не будучи поклонником МЮ, думается мне, что Сольскяер на верном пути. Во всяком случае до него был полный швах. Так что все логично, его оставляют, пока идет в гору, а ведь идет.. Факт.

Вот зачем оставили Артетишку, это дааа :) Вот это вопрос. За 10 место? Или какое они заняли 8? :)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
24 июля в 17:08
Логичное решение. Восстановил команду после скандалов Моуриньо, произвел чистку состава, притом хорошо ее усилил грамотными трансферами, теперь надо выиграть трофеи.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
24 июля в 16:06
Все правильно. Лучше синица в руках, чем журавль в небе!
МЮ с Сачно в атаке и Вараном в защите станет только ближе к трофею уже в этом сезоне!
Медив
Медив
24 июля в 15:59
    dok66
    dok66
    24 июля в 15:47
    "Коней на переправе не меняют , не так ли ! " - сказали хозяева . А ведь уже пора , столько лет переправляются , а берега все нет .
    sir_Alex
    sir_Alex
    24 июля в 15:41
    Какое терпеливое руководство клуба!
    Levadia
    Levadia
    24 июля в 15:36
    В переводе с эстонского Оle означает будь!
    Анд-м
    Анд-м
    24 июля в 14:47
    Хоть бы кубок лиги выиграл. А то так скоро нас будут безтрофейнмками звать. Надеюсь, что в этом сезоне хоть что-то завоюем!!
    протон1
    протон1
    24 июля в 14:28
    Ну,вариантов было немного у МЮ,или Сольскьяер,или Сульшер.Предпочли Сульшера в этот раз.
    ЦСКА САНЯ
    ЦСКА САНЯ
    24 июля в 14:23
    Это правильное решение. Уверен, одной из задач стоит победа в АПЛ до 2024 года.
    swed27
    swed27
    24 июля в 14:18
    Сульшеру пора брать трофеи
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    24 июля в 14:15
    Скоро будет три года как Сульшер во главе Юнайтед. Трофеев ноль. Не вижу причин для оптимизма у руководства МЮ. Если только они не захотели стать вторым Тоттенхэмом, тогда да, идут в правильном направлении.
    А так для клуба уровня Юнайтед не выиграть вообще ни одного трофея за почти пять лет - нонсенс. Если в будущем сезоне команда так и не сможет взять ни одного трофея, то менять нужно не только тренера и основных игроков, но и всё текущее руководство.
    drug01
    drug01
    24 июля в 14:04
    Достойный пример для нас
    Viduka
    Viduka
    24 июля в 14:00
    Решили еще 3 года сидеть без трофеев:)
    Bom Bom
    Bom Bom
    24 июля в 13:57
    Ну уж если в этом сезоне останется без трофеев, точно попрут
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    24 июля в 13:46
    Похоже в ближайшие 3 года МЮ решил не становиться чемпионом.
    Zenit_84
    Zenit_84
    24 июля в 13:35
    Может приведет к чемпионству
    particular
    particular
    24 июля в 13:34
    Разнополярность мнений не столкнула руководство с пути, ориентированного на стабильность и доверие...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    24 июля в 13:28
    Правильно сделали,ему надо дать время
    Comentarios
    Comentarios
    24 июля в 13:27
    Не очень тренер все хихи да ха ха
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    24 июля в 13:26
    Будем надеяться , что команда продолжит прогрессировать.
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