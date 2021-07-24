«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Сульшером

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24 июля 2021, 13:17

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером .

Новое соглашение с 48-летним норвежским специалистом рассчитано до лета 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

Our past. Our present. 𝗢𝘂𝗿 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲.



✍🇳🇴 We are delighted to announce that Ole has signed a new deal with the club! # MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 24, 2021

Также ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере вингера «Боруссии Дортмунд».