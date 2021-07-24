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Вудворд: «Под руководством Сульшера МЮ движется в правильном направлении»

24 июля 2021, 14:09

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером команды Оле-Гуннаром Сульшером.

Оле и его помощники неустанно работали, закладывая основы для долгосрочного успеха на поле. Результаты этого становятся все более заметными за последние два сезона, и мы все с нетерпением ждем дальнейшего развития этой захватывающей команды в предстоящие годы.

Что особенно приятно, так это то, как этот прогресс был достигнут благодаря сочетанию молодых, доморощенных талантов и первоклассных новобранцев, играющих в атакующий футбол в лучших традициях «Манчестер Юнайтед». Мы более чем когда-либо уверены в том, что под руководством Оле мы движемся в правильном направлении.

Также ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере вингера «Боруссии Дортмунд».

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Все комментарии
hoper
hoper ответ Генадий Павлович (раскрыть)
вчера в 19:21
кстати Рюдигер в Челси ещё тот привозной.Это к вопросу о слабости защиты
hoper
hoper
вчера в 19:20
Погба.Фернандеш,Макгуайер,Шоу,Рэшфорд.старик Кавани -это всё игроки сборных своих стран.и только Рэшфорд не имеет огромного опыта.Вопрос спорный по составу.Больше вопросов к тренеру.почему это стадо до сих пор ничего не выиграло и если оно к этому не способно почему не продано?
Генадий Павлович
Генадий Павлович ответ hoper (раскрыть)
вчера в 18:24, ред.
У Челси состав сильнее - в прошлом сезоне было приоретено сразу 4-5 игроков сборных германии и англии. У МЮ слабая защита, поэтому Варан на радаре МЮ для замены медленного Линделефа. Фред и Мактоминей ни о чем, Матич старый. Пол состава подлежит к распродаже чтобы разгрузить зарплатную ведомость и купить вместо них хотя бы тройку ТОП игроков - к распродаже или в аренду подлежат: Джеймс, Лингард, Теллес, Уилиямс, Мата, Перейра и прочая шушара...
hoper
hoper ответ Генадий Павлович (раскрыть)
вчера в 13:41
а трофеев как не было так и нет.В Челси состав не сильнее , но Тухель с ходу взял ушастого.А викинг топчется на месте.И прогресс с третьего на второе место - это скорее благодаря осечкам конкурентов , а не работе тренера.Пока МЮ хороший середняк для первой шестёрки - восьмерки команд АПЛ
Генадий Павлович
Генадий Павлович
24 июля в 16:18
Прогресс на лицо - сначало 3 место, потом 2 место, в этом году будет 1 место!
allemz
allemz
24 июля в 15:32
Мы согласны с тобой, Эд)) Твоими устами да мёд пить))
beefs
beefs
24 июля в 14:20
а было время когда над Сульшером нависал меч...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 июля в 14:19
Почему Вудворда ещё не убрали?
Ironigor
Ironigor
24 июля в 14:11
В конце сезона будет точно видно куда и как направляется МЮ.
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