Вудворд: «Под руководством Сульшера МЮ движется в правильном направлении»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером команды .

Оле и его помощники неустанно работали, закладывая основы для долгосрочного успеха на поле. Результаты этого становятся все более заметными за последние два сезона, и мы все с нетерпением ждем дальнейшего развития этой захватывающей команды в предстоящие годы.

Что особенно приятно, так это то, как этот прогресс был достигнут благодаря сочетанию молодых, доморощенных талантов и первоклассных новобранцев, играющих в атакующий футбол в лучших традициях «Манчестер Юнайтед». Мы более чем когда-либо уверены в том, что под руководством Оле мы движемся в правильном направлении.