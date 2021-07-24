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Мхитарян: «С первого дня верил в проект „Ромы“»

24 июля 2021, 10:04

Полузащитник Генрих Мхитарян рассказал, почему решил остаться в «Роме». Недавно стало известно, до какого года хавбек продлил контракт с римлянами.

Я остался в этом клубе, потому что с первого дня верил в этот проект. Мне здесь хорошо, мне нравится команда и город. Я думаю, что мы способны побороться за титул.

У меня были другие предложения, но я решил остаться, и я счастлив. Кто меня хотел подписать? Я не могу сказать.

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Ozabot
Ozabot
24 июля в 20:37
«Рома» будет бороться за титулы.
Какие интересно? «Самое скандальное увольнение тренера?»
Q-J-G
Q-J-G
24 июля в 10:23
Мхитарян: «С первого дня верил в проект „Ромы“»


Ну да, а со второго дня верил, что с мая 2021 года главным тренером будет Ж.Моуриньо...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 июля в 10:16
"Проект Ромы“ - сейчас действующий обладатель ЛЧ....
А ты если в него всегда верил что ж в Англии за Арсенал и МЮ играл ??
mihaluch
mihaluch
24 июля в 10:09
Не хотелось уходить с обжитого места.
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