Мхитарян: «С первого дня верил в проект „Ромы“»

Полузащитник рассказал, почему решил остаться в «Роме». Недавно стало известно, до какого года хавбек продлил контракт с римлянами.

Я остался в этом клубе, потому что с первого дня верил в этот проект. Мне здесь хорошо, мне нравится команда и город. Я думаю, что мы способны побороться за титул.

У меня были другие предложения, но я решил остаться, и я счастлив. Кто меня хотел подписать? Я не могу сказать.