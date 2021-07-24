Мхитарян: «С первого дня верил в проект „Ромы“»

Полузащитник Генрих Мхитарян рассказал, почему решил остаться в «Роме». Недавно стало известно, до какого года хавбек продлил контракт с римлянами.
Я остался в этом клубе, потому что с первого дня верил в этот проект. Мне здесь хорошо, мне нравится команда и город. Я думаю, что мы способны побороться за титул.
У меня были другие предложения, но я решил остаться, и я счастлив. Кто меня хотел подписать? Я не могу сказать.
Какие интересно? «Самое скандальное увольнение тренера?»
Какие интересно? «Самое скандальное увольнение тренера?»
Ну да, а со второго дня верил, что с мая 2021 года главным тренером будет Ж.Моуриньо...
Ну да, а со второго дня верил, что с мая 2021 года главным тренером будет Ж.Моуриньо...
А ты если в него всегда верил что ж в Англии за Арсенал и МЮ играл ??
А ты если в него всегда верил что ж в Англии за Арсенал и МЮ играл ??