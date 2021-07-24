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«Нижний Новгород» нашёл спонсоров

24 июля 2021, 19:22

«Нижний Новгород» смог стабилизировать финансирование команды.

Утверждается, что руководство клуба нашло трех спонсоров, с помощью которых будут погашены все задолженности по премиальным, оставшиеся после прошлого сезона в ФНЛ.

Ранее стало известно, сколько именно клуб должен игрокам за прошлый сезон.

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НН
Источник: matchtv.ru
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sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:53
Лишь бы не свалили потом.
particular
particular
24 июля в 20:56
Незавидная участь спонсоров НН - закрывать старые долги...
А, ведь наверняка, хочется вкладываться в будущее, не забывая про свои интересы...
Cat01
Cat01
24 июля в 20:44
Теперь играть будет легче...
drug01
drug01
24 июля в 20:43
Надо скорей убирать долги
112910415
112910415
24 июля в 20:28
Есть некоторые подозрения...
stanichnik
stanichnik
24 июля в 20:23, ред.
Очень позитивная новость, хотя не понятно, почему не озвучили спасителей нижегородского клуба, но да не суть главное, как говорится, хорошо, когда всё хорошо заканчивается! А может спонсоры из скромности просто решили остаться неизвестными благодетелями. И возможно, у кого-то мои рассуждения вызовут усмешку, но я продолжу свои подозрения. В конце весны после окончания чемпионата ФНЛ право играть в РПЛ в честной спортивной борьбе завоевали самарские Крылья и фк Оренбург, но по решению комиссии РФС Оренбург оставили ещё, как минимум на год в первом дивизионе, а его права со скандалом передали Нижнему Новгороду, у которого вдруг летом возникли финансовые трудности. Не успели утихнуть страсти с банкротством фк Тамбов во время проведения регулярного чемпионата, а уже на старте нового может разразиться очередной скандал по схожему сценарию всё с тем же Нижним Новгородом. Тут по меньшей мере пахнет очередной критикой руководства РПЛ и РФС, а если разбираться по серьёзному, то чья-то отставка вырисовывается очень даже ярко. Но вдруг каким-то чудесным образом появляется некая благородная финансовая структура и решает все проблемы, и футбольного клуба Нижний Новгород, и спасают репутацию наших футбольных чиновников. Но повторюсь, хорошо, что хорошо закончилось, а закончилось ли? Хотелось бы тут поставить точку, а не многоточие. Болейте за своих, а не против чужих!
ДАША Д
ДАША Д
24 июля в 20:07
Тут без помощи всевышнего не обошлось.
makkie
makkie
24 июля в 19:59
Имя спонсору Газпром?)
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 июля в 19:54
Привет Толя, ты же сам себе ответил на свой вопрос !)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
24 июля в 19:53
Спонсоры - это хорошо. А зарабатывать сами почему не пробуют? Доить государство проще?
Ironigor
Ironigor
24 июля в 19:37
Скорее всего правильнее было написать : -
- " Москва обязавала найти Нижнему Новгороду спонсоров, и они нашлись " !!! )))
88_DEIVID
88_DEIVID
24 июля в 19:32
По любому какая-нибудь дочерняя компания Газпрома.
beefs
beefs
24 июля в 19:31
Мелочь а приятно...
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 19:27
Это хорошая новость для НН.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 19:24
Вот и славненько...
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