«Нижний Новгород» нашёл спонсоров

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24 июля 2021, 19:22

«Нижний Новгород» смог стабилизировать финансирование команды.

Утверждается, что руководство клуба нашло трех спонсоров, с помощью которых будут погашены все задолженности по премиальным, оставшиеся после прошлого сезона в ФНЛ .

Ранее стало известно, сколько именно клуб должен игрокам за прошлый сезон.