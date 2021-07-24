«Нижний Новгород» нашёл спонсоров

«Нижний Новгород» смог стабилизировать финансирование команды.
Утверждается, что руководство клуба нашло трех спонсоров, с помощью которых будут погашены все задолженности по премиальным, оставшиеся после прошлого сезона в ФНЛ.
Ранее стало известно, сколько именно клуб должен игрокам за прошлый сезон.
А, ведь наверняка, хочется вкладываться в будущее, не забывая про свои интересы...
А, ведь наверняка, хочется вкладываться в будущее, не забывая про свои интересы...
- " Москва обязавала найти Нижнему Новгороду спонсоров, и они нашлись " !!! )))
- " Москва обязавала найти Нижнему Новгороду спонсоров, и они нашлись " !!! )))