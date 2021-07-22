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«Спартак» и ЦСКА подорожали на 100%+, «Зенит» топчется на месте. Закупочная стоимость составов топ-клубов РПЛ

вчера, 12:51
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А лучшие — «Рубин» и «Ростов».

Прогресс футболистов всегда отражается на их текущей трансферной стоимости, а если какой-то клуб ведет кадровую политику, то увидим солидный рост цены всей команды. Посмотрим на успехи ведущих клубов РПЛ в этом отношении. Формула простая: берем закупочную стоимость текущего состава, сравниваем с текущей стоимостью всей команды по данным «Трансфермаркта» и высчитываем разницу в процентах.

Сразу оговоримся, что в Российской Премьер-Лиге это исследование применимо только к ведущим клубам, которых жизнь заставляет жить по законам рынка. Команды из нижней части таблицы часто набирают составы из свободных агентов и арендованных игроков, которые достаются бесплатно, но имеют номинальный ценник.

Например, «Уфа» потратила на приобретение своих футболистов 1.94 млн евро, а их суммарная стоимость составляет 16.2 млн, то есть имеем подорожание на 735%. Шамиль Газизов — гений? Возможно. Только ликвидных игроков, за которых можно выручить живые деньги на рынке, у него от силы два-три. Да и то нужно ждать предложений и ловить момент.

Если «Уфа» вдруг устроит распродажу, то не сможет выручить за свой состав 16 млн евро в рамках одного трансферного окна. Это, кстати, красноречивый показатель хилой конкуренции в нашем чемпионате: за футболистов среднего уровня никто не борется и не хочет платить. Да что там, иногда игроки сборной России остаются безработными и месяцами ищут новые клубы. И это в условиях развращающего лимита.

Закупочная стоимость vs текущая ценность состава

«Зенит» = +5.3%

Закупочная стоимость: 158,85 млн евро

Ценность состава: 167,2 млн евро

Спасибо, что не ушли в минус, однако в РПЛ у «Зенита» худший показатель прогресса стоимости игроков, и этот факт не может не настораживать. И ведь есть ряд игроков, доставшихся клубу по свободному трансферу, в том числе лидер атак и капитан Артем Дзюба (текущая трансферная ценность — 11 миллионов евро) и Александр Ерохин. Воспитанника московских футбольных академий Андрей Мостового два года назад забрали из «Химок» за копейки, как и Алексея Сутормина — известная история.

Но пока даже суммарный прогресс доведенной до уровня первой команды молодежи и бойких легионеров вроде Дугласа Сантоса, Азмуна и Барриоса позволяет «Зениту» более или менее держаться на уровне закупочной стоимости, однако есть и те, кто тянет вниз. Например, трансферы Малкома и Дриусси обошлись в 55 миллионов евро, а сейчас их рыночная ценность не превышает 30 миллионов.

«Динамо» = +82.6%

Закупочная стоимость: 37,47 млн евро

Ценность состава: 68,40 млн евро

«Динамо» в последние трансферные окна собирает новую команду, которая должна «выстрелить» в этом и следующем сезонах. Очень скоро «бело-голубые» перевалят за 100%, ведь простор для прогресса широчайший: Фомин, Захарян, Тюкавин, Моро, Шиманьски, Лесовой, Евгеньев, Скопинцев — все могут и должны прибавлять в мастерстве и, соответственно, стоимости. Текущий состав через год может стоить уже 100 миллионов, если у «Динамо» будет игра и результаты.

«Краснодар» = +90.7%

Закупочная стоимость: 47,25 млн евро

Ценность состава: 90,1 млн евро

Интересно, что у «Краснодара» из всех ведущих клубов РПЛ самый высокий средний возраст новичков — чуть больше 25 лет. «Быки» стараются купить опыт. Лучшая в России академия пока не приносит команде ощутимых дивидендов, а большинство легионеров в силу возраста и иных ограничений не имеют возможности выйти в «Краснодаре» на новый уровень. Конечно, сказался и неудачный прошлый сезон, в результате которого была снижена ценность почти всех футболистов.

ЦСКА = +115.8%

Закупочная стоимость: 61,67 млн евро

Ценность состава: 133.1 млн евро

«Армейцы» делают ставку на футболистов с потенциалом: средний возраст игроков текущего состава при попадание в команду — 21.4 года. Самым ярким примером прогресса в ЦСКА является Никола Влашич: хорвата подписали за рекордные для клуба 16 миллионов евро, но сейчас он стоит все 30. Доставшийся ЦСКА за 1.5 миллиона евро Игорь Дивеев стоит уже 5 млн, и это далеко не предел. Возможно, ожидали большего от Облякова и Ахметова, но они тоже сработали в плюс. Блестящих трансферных попаданий у «армейцев» стало меньше, но все не так плохо, особенно, если новички предыдущего лета начнут себя проявлять.

«Локомотив» = +127.4%

Закупочная стоимость: 38,68 млн евро

Ценность состава: 87,95 млн евро

«Железнодорожники» собрали текущий состав менее чем за 40 млн евро, тратили деньги в основном на легионеров, а хорошие цифры обеспечили качественные продукты собственной академии. У «Локомотива» воспитанники имеют самое большое влияние на первую команду. Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Дмитрий Рыбчинский, Даниил Куликов, Станисла Магкеев — все они поднялись по клубной вертикали, а сейчас их суммарная стоимость превышает 30 миллионов евро.

«Спартак» = +138.3%

Закупочная стоимость: 61,95 млн евро

Ценность состава: 147,60 млн евро

«Спартак» называют одним из фаворитов предстоящего сезона РПЛ, и это здравая оценка: в прошедшем чемпионате удалось взять «серебро», нынешняя команда выглядит созревшей для больших решений. Это исследование не затрагивает отправленных в аренды футболистов, а так Гус Тиль мог бы подпортить «Спартаку» цифры, но и удачных трансферов за последние у «красно-белых» достаточно.

Джикия, Зобнин, Жиго, Соболев, Ларссон, Понсе — все они сейчас стоят дороже, чем было потрачено на их приобретение, тот же Джордан прибавил с 4 миллионов до 15. А есть еще группа выходцев из собственной академии: тот же Максименко — чистый актив. Юношей Александра забрали из ростовской Академии имени Виктора Понедельника, а сейчас вратарь оценивается в 13 миллионов евро.

«Рубин» = +217.5%

Закупочная стоимость: 23,7 млн евро

Ценность состава: 75,25 млн евро

С приходом Леонида Слуцкого «Рубин» стал явно ориентироваться не на сиюминутные результаты, а на развитие футболистов. И это уже приносит свои плоды: состав казанцев подорожал уже в три раза. Самый яркий рост продемонстрировал Хвича: грузин достался «Рубину» за 900 тысяч евро, а сейчас оценивается в 18 миллионов. Но ведь есть еще Уремович (1 млн — 7 млн), Абильдгор (2 млн — 7 млн), Макаров (650 тысяч — 4 млн). Для многих это не потолок.

«Ростов» = +235.9%

Закупочная стоимость: 14,93 млн евро

Ценность состава: 50,15 млн евро

«Ростов» с натяжкой можно отнести к ведущим клубам РПЛ, ведь в трех из четырех последних сезонах финишировали в нижней части турнирной таблицы, зато «желто-синие» точно живут по законам рынка. Карпин и Рыскин нацелены на приглашение перспективных футболистов и их развитие с целью дальнейшей перепродажи. Недавно продали Чистякова в «Зенит», прошлым летом заработали 18 миллионов на трансферах Чернова, Ионова, Зайнутдинова, Зуева и Шомуродова, которого отправили в итальянскую Серию A. Сейчас главный актив «Ростова» — Маттиас Норманн. Норвежец достался ростовчанам за 1.7 млн евро, а сейчас оценивается в 13.

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pomor45
pomor45
вчера в 22:50
Если завысить цену на товар, то его просто будут покупать меньше, или не купят совсем. Так что методика Чистякова в корне порочна, то и видно по месту в таблице РПЛ самого неэффективного по этой методике Зенита и самого эффективного Ростова. Остальные - между ними. Особенно показательно достижение ЦСКА: игроки дорожают вдвое, а клуб скатывается на шестое место впервые за 20 лет. Видимо переоценили игроков. Вот и Влашича пытаются впарить за 30 млн. а желающих купить нет. Развесили ценники с потолка и пытаются на этом построить какую-то далеко идущую аналитику. Не стоит огород городить, господа авторы Соккера. Пользуйтесь теми методиками, что наработаны УЕФА и ведущими консалтинговыми компаниями.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:26
Кто выращивает продукты,а кто покупает и перепродаёт перезревшие.
Стрелков
Стрелков
вчера в 18:07
По цифрам все вроде бы красиво - все растем. Но...
Это те, кто в составе, те, кто заиграл, и кого оставили. Но еще больше тех, кто прошмыгнул через клуб, выев в бюджете огромный минус. Завтра продадут того же Малкома и у Зенита в данной табличке сразу будет + 20 млн. в разнице (и показатель сразу скакнет почти к 20 %). Так что табличка-то "кривая"
Ну и еще учесть надо, что ценник на футболистов в среднем скакнул за 5 лет почти вдвое - 5 лет назад самый дорогой Роналдо/Месси стоили 110 лямов, а теперь Мбаппе стоит 160 ( и то из-за пандемии, в прошлом году он стоил 200, а Кейн 180).
В общем, мне этот расклад ни о чем хорошем не говорит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:56
Гинер своё дело знает!
CАRLOS
CАRLOS
вчера в 14:50, ред.
Ну оно и понятно, что в Зените игроки деградируют и их стоимость снижается.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:14
Дзюба свободный агент, с его зарплатой
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 14:08, ред.
Очень интересно, спасибо автору статьи Александру Чистякову.
112910415
112910415
вчера в 13:47
любопытная цифирь ... хватило бы ума разобраться !
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:44
Рынок "Петровский" третий ряд, 72 место справа !!!)
FruttyPups
FruttyPups ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 13:29
Спасибо, исправили.
shlomo
shlomo
вчера в 13:28
Спасибо за статью....ну что, цифры цифрами, стоимость стоимостью, но.... на поле играют не стоимости игроков (не всегда стоимость соответствует качеству игры).... на предстоящий сезон (который стартует уже завтра) Букмекеры принимают ставки на то, кто станет лучшим в сезоне 21/22.... и по оценкам аналитиков, явный фаворит предстоящего сезона Зенит (кстати поставить на команду Сергея Семака можно с коэффициентом 1.40).... из остальных команд букмекеры выделяют Спартак (на красно-белых кэф. за 10.00).... дальше идут Локо, Краснодар и ЦСКА (на любой из этих клубов можно сделать ставку с коэффициентом 15.00) .... а вот шансы московского Динамо оценивают коэффициентом 25.00, на Рубин можно поставить за 50.00, а на Сочи — за 100.00.... вот те и цифры.... ну а так, три года подряд не слезает Зенит с первого места в чемпионате России..... и Сергей Семак уже обновил клубный рекорд, став самым титулованным тренером в истории питерского клуба ( шесть трофеев и он опередил Лучано Спалетти и Андре Виллаш-Боаша).... и думаю, что не за горами и четвёртая победа в РПЛ, если брать за ориентир коэффициенты букмекеров..:)
112910415
112910415
вчера в 13:27
Это исследование на затрагивает отправленных в аренды футболистов,
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1269649/spartak-cska
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:14
А на каком рынке на дзюбу повесили ценник 11 миллионов евро? Смешно!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:07
ВнутриМКАДные только кивают на богатство Зенита...
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