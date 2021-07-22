«Спартак» и ЦСКА подорожали на 100%+, «Зенит» топчется на месте. Закупочная стоимость составов топ-клубов РПЛ

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вчера, 12:51

А лучшие — «Рубин» и «Ростов».

Прогресс футболистов всегда отражается на их текущей трансферной стоимости, а если какой-то клуб ведет кадровую политику, то увидим солидный рост цены всей команды. Посмотрим на успехи ведущих клубов РПЛ в этом отношении. Формула простая: берем закупочную стоимость текущего состава, сравниваем с текущей стоимостью всей команды по данным «Трансфермаркта» и высчитываем разницу в процентах.

Сразу оговоримся, что в Российской Премьер-Лиге это исследование применимо только к ведущим клубам, которых жизнь заставляет жить по законам рынка. Команды из нижней части таблицы часто набирают составы из свободных агентов и арендованных игроков, которые достаются бесплатно, но имеют номинальный ценник.

Например, «Уфа» потратила на приобретение своих футболистов 1.94 млн евро, а их суммарная стоимость составляет 16.2 млн, то есть имеем подорожание на 735%. Шамиль Газизов — гений? Возможно. Только ликвидных игроков, за которых можно выручить живые деньги на рынке, у него от силы два-три. Да и то нужно ждать предложений и ловить момент.

Если «Уфа» вдруг устроит распродажу, то не сможет выручить за свой состав 16 млн евро в рамках одного трансферного окна. Это, кстати, красноречивый показатель хилой конкуренции в нашем чемпионате: за футболистов среднего уровня никто не борется и не хочет платить. Да что там, иногда игроки сборной России остаются безработными и месяцами ищут новые клубы. И это в условиях развращающего лимита.

Закупочная стоимость vs текущая ценность состава

«Зенит» = +5.3%

Закупочная стоимость: 158,85 млн евро

Ценность состава: 167,2 млн евро

Спасибо, что не ушли в минус, однако в РПЛ у «Зенита» худший показатель прогресса стоимости игроков, и этот факт не может не настораживать. И ведь есть ряд игроков, доставшихся клубу по свободному трансферу, в том числе лидер атак и капитан Артем Дзюба (текущая трансферная ценность — 11 миллионов евро) и Александр Ерохин. Воспитанника московских футбольных академий Андрей Мостового два года назад забрали из «Химок» за копейки, как и Алексея Сутормина — известная история.

Но пока даже суммарный прогресс доведенной до уровня первой команды молодежи и бойких легионеров вроде Дугласа Сантоса, Азмуна и Барриоса позволяет «Зениту» более или менее держаться на уровне закупочной стоимости, однако есть и те, кто тянет вниз. Например, трансферы Малкома и Дриусси обошлись в 55 миллионов евро, а сейчас их рыночная ценность не превышает 30 миллионов.

«Динамо» = +82.6%

Закупочная стоимость: 37,47 млн евро

Ценность состава: 68,40 млн евро

«Динамо» в последние трансферные окна собирает новую команду, которая должна «выстрелить» в этом и следующем сезонах. Очень скоро «бело-голубые» перевалят за 100%, ведь простор для прогресса широчайший: Фомин, Захарян, Тюкавин, Моро, Шиманьски, Лесовой, Евгеньев, Скопинцев — все могут и должны прибавлять в мастерстве и, соответственно, стоимости. Текущий состав через год может стоить уже 100 миллионов, если у «Динамо» будет игра и результаты.

«Краснодар» = +90.7%

Закупочная стоимость: 47,25 млн евро

Ценность состава: 90,1 млн евро

Интересно, что у «Краснодара» из всех ведущих клубов РПЛ самый высокий средний возраст новичков — чуть больше 25 лет. «Быки» стараются купить опыт. Лучшая в России академия пока не приносит команде ощутимых дивидендов, а большинство легионеров в силу возраста и иных ограничений не имеют возможности выйти в «Краснодаре» на новый уровень. Конечно, сказался и неудачный прошлый сезон, в результате которого была снижена ценность почти всех футболистов.

ЦСКА = +115.8%

Закупочная стоимость: 61,67 млн евро

Ценность состава: 133.1 млн евро

«Армейцы» делают ставку на футболистов с потенциалом: средний возраст игроков текущего состава при попадание в команду — 21.4 года. Самым ярким примером прогресса в ЦСКА является Никола Влашич: хорвата подписали за рекордные для клуба 16 миллионов евро, но сейчас он стоит все 30. Доставшийся ЦСКА за 1.5 миллиона евро Игорь Дивеев стоит уже 5 млн, и это далеко не предел. Возможно, ожидали большего от Облякова и Ахметова, но они тоже сработали в плюс. Блестящих трансферных попаданий у «армейцев» стало меньше, но все не так плохо, особенно, если новички предыдущего лета начнут себя проявлять.

«Локомотив» = +127.4%

Закупочная стоимость: 38,68 млн евро

Ценность состава: 87,95 млн евро

«Железнодорожники» собрали текущий состав менее чем за 40 млн евро, тратили деньги в основном на легионеров, а хорошие цифры обеспечили качественные продукты собственной академии. У «Локомотива» воспитанники имеют самое большое влияние на первую команду. Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Дмитрий Рыбчинский, Даниил Куликов, Станисла Магкеев — все они поднялись по клубной вертикали, а сейчас их суммарная стоимость превышает 30 миллионов евро.

«Спартак» = +138.3%

Закупочная стоимость: 61,95 млн евро

Ценность состава: 147,60 млн евро

«Спартак» называют одним из фаворитов предстоящего сезона РПЛ , и это здравая оценка: в прошедшем чемпионате удалось взять «серебро», нынешняя команда выглядит созревшей для больших решений. Это исследование не затрагивает отправленных в аренды футболистов, а так Гус Тиль мог бы подпортить «Спартаку» цифры, но и удачных трансферов за последние у «красно-белых» достаточно.

Джикия, Зобнин, Жиго, Соболев, Ларссон, Понсе — все они сейчас стоят дороже, чем было потрачено на их приобретение, тот же Джордан прибавил с 4 миллионов до 15. А есть еще группа выходцев из собственной академии: тот же Максименко — чистый актив. Юношей Александра забрали из ростовской Академии имени Виктора Понедельника, а сейчас вратарь оценивается в 13 миллионов евро.

«Рубин» = +217.5%

Закупочная стоимость: 23,7 млн евро

Ценность состава: 75,25 млн евро

С приходом Леонида Слуцкого «Рубин» стал явно ориентироваться не на сиюминутные результаты, а на развитие футболистов. И это уже приносит свои плоды: состав казанцев подорожал уже в три раза. Самый яркий рост продемонстрировал Хвича: грузин достался «Рубину» за 900 тысяч евро, а сейчас оценивается в 18 миллионов. Но ведь есть еще Уремович (1 млн — 7 млн), Абильдгор (2 млн — 7 млн), Макаров (650 тысяч — 4 млн). Для многих это не потолок.

«Ростов» = +235.9%

Закупочная стоимость: 14,93 млн евро

Ценность состава: 50,15 млн евро