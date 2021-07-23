Бюджет «Уфы» на новый сезон сократился на 25%

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вчера, 15:54

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что бюджет клуба на сезон-2021/22 сократился примерно на 25% по сравнению с предыдущим.

Бюджет «Уфы» на прошлый сезон являлся одним из самых низких в РПЛ . Он составлял около 1 млрд рублей.

Бюджет клуба на новый сезон — примерно 750-800 млн рублей. Мы находимся в поиске нападающего. Мне кажется, максимум, что будет, если получится. Что касается защиты, пока все нормально. Если вдруг появится звездочка, не пройдем мимо.

Ранее сообщалось, что «Уфа» подписала футболиста, который играл в мини-футбол.