Бюджет «Уфы» на новый сезон сократился на 25%

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что бюджет клуба на сезон-2021/22 сократился примерно на 25% по сравнению с предыдущим.
Бюджет «Уфы» на прошлый сезон являлся одним из самых низких в РПЛ. Он составлял около 1 млрд рублей.
Бюджет клуба на новый сезон — примерно 750-800 млн рублей.
Мы находимся в поиске нападающего. Мне кажется, максимум, что будет, если получится. Что касается защиты, пока все нормально. Если вдруг появится звездочка, не пройдем мимо.
Ранее сообщалось, что «Уфа» подписала футболиста, который играл в мини-футбол.
Вот так отменой лимита мы поможем таким клубам и добьём нашу итак еле дышащую сборную.
Почему у нас нет хороших защитников? Так на их местах уже долгое время в клубах играют в основном иностранцы, а остатки приходится в сборную вызывать. Закончили Березуцкие и Игнашевич и всё криндец... остались Семёновы.
Вот так отменой лимита мы поможем таким клубам и добьём нашу итак еле дышащую сборную.
Почему у нас нет хороших защитников? Так на их местах уже долгое время в клубах играют в основном иностранцы, а остатки приходится в сборную вызывать. Закончили Березуцкие и Игнашевич и всё криндец... остались Семёновы.
Доиграются, что Уфа вообще без денег будет...
Доиграются, что Уфа вообще без денег будет...