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Бюджет «Уфы» на новый сезон сократился на 25%

вчера, 15:54

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что бюджет клуба на сезон-2021/22 сократился примерно на 25% по сравнению с предыдущим.

Бюджет «Уфы» на прошлый сезон являлся одним из самых низких в РПЛ. Он составлял около 1 млрд рублей.

Бюджет клуба на новый сезон — примерно 750-800 млн рублей.

Мы находимся в поиске нападающего. Мне кажется, максимум, что будет, если получится. Что касается защиты, пока все нормально. Если вдруг появится звездочка, не пройдем мимо.

Ранее сообщалось, что «Уфа» подписала футболиста, который играл в мини-футбол.

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Gahi
Gahi
вчера в 18:15, ред.
Трудно будет, но вы терпите. Денег нет, но вы держитесь! Деньги были, Деньги будут. Сейчас денег нет. Давай, до свидания! Здравствуй ФНЛ. Удачи
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:03
Тяжело будет Уфе.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:49
А вот теперь представьте, что уже сегодня отменили лимит. Такие клубы как Уфа начнут скупать опытных, но самых дешёвых игроков из зарубежья.
Вот так отменой лимита мы поможем таким клубам и добьём нашу итак еле дышащую сборную.
Почему у нас нет хороших защитников? Так на их местах уже долгое время в клубах играют в основном иностранцы, а остатки приходится в сборную вызывать. Закончили Березуцкие и Игнашевич и всё криндец... остались Семёновы.
YVG
YVG
вчера в 17:46
Остальное Фердун доплатит.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:43
Это пол неустойки Газизова в Спартаке
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:20
Здравствуй , ФНЛ???
mat73
mat73
вчера в 17:02
Не жили богато - и нефиг начинать....
Знатог
Знатог
вчера в 16:32
И че, во дворах искать будем?
David Young
David Young
вчера в 16:12
Плохие новости для Уфы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:09
Федун обиделся на Газизова...
makkie
makkie
вчера в 15:57
Всё в карман Шамилю перетекает.
Доиграются, что Уфа вообще без денег будет...
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