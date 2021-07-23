«Ростов» изобразил звёзд панк-рока, «Краснодар» выпустил моделей на подиум. Формы клубов РПЛ на сезон 2021/22

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вчера, 15:26

Встречаем по одёжке.

Сегодня стартует новый сезон в Российской Премьер-Лиге, в новый поход клубы РПЛ (не все) отправляются в новой форме. «Соккер.ру» уверен, что вы всех узнаете, хотя некоторых можете перепутать.

«Зенит» (Nike)

У «Зенита» эксклюзивный контракт c Nike, но от сезона к сезону производитель экипировки меняет принт и от скуки переставляет местами некоторые избитые элементы. Придраться не к чему — это зенитовская классика, но и взгляду не за что цепляться. Может быть, удивят третьим комплектом?

«Спартак» (Nike)

Тот же производитель и аналогичная ситуация у «Спартака»: болельщики ждали на столетие клуба нечто особенное, но Nike сделал суперобычный вариант. Традиционные цвета на месте, полоса присутствует. Нормальная форма, но сделана без вдохновения и чересчур выверенная по линейке форма.

К сезону-2021/22 готовы 🔴⚪️



ФК «Спартак-Москва» x Nike 📸 pic.twitter.com/HfOuhlJvLB — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 23, 2021

Скорее всего, «Спартак» еще выпустит ретро-форму для отдельных матчей следующей весной, но ближайшее время рассчитывают побеждать в представленной классике.

«Локомотив» (Adidas)

«Железнодорожники» представили сразу три комплекта. В домашней и выездной формах приятно сочетаются традиционные цвета клуба, а запасные футболки черного цвета с красными полосками и эмблемой выглядят очень интересно, хотя оказались несчастливыми: в матче за Суперкубок России «Локо» играл в черном и уступил «Зениту» 0:3.

Домашний, выездной и запасной комплект формы «Локо» сезона-2021/22 от adidas 🔴🟢



Уже на https://t.co/pA12smIoN2 и в магазине на « РЖД Арене» 🚂🏟 pic.twitter.com/C8MaBa4Z3b — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 15, 2021

«Рубин» (Jako)

Новую долгожданную форму «Рубина» пошил немецкий производитель Jako. Домашний и гостевой комплекты выглядят знакомо, а вот золотисто-черная форма под №3 выглядит оригинально и свежо. Это намек на задачу, которую поставила перед собой команда?

Какой из комплектов новой формы нравится вам больше всего? 🤔 pic.twitter.com/LsTh5JlNHX — «Рубин» Казань (@fcrk) July 13, 2021

Новую форму «Рубина», пусть и не в главной роли, можно увидеть в ролике, который обязателен к просмотру. Леонид Слуцкий читает рэп под видеоряд с красотами Казани. Не отказывайте себе в удовольствии, эти три минуты поднимут вам настроение:

«Сочи» (Puma)

«Сочи» перешел от Nike к Puma и презентовал три комплекта от нового изготовителя. В темном комплекте одержали крупную победу в своем первом еврокубковом матче.

🐾 Новый изготовитель. Но прежний дух. Свежий дизайн. Но все те же парни.



Обновлённая. Долгожданная. Игровая форма на сезон-2021/22. Мы начинаем! ⚪️🔵 pic.twitter.com/2paBU4LV6j — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 21, 2021

Медиа-служба «Сочи» иронично отреагировала на тот факт, что третий комплект сделан по тому же шаблону, что выездная форма «Крыльев Советов» и вратарская «Краснодара».

ЦСКА (Joma)

У «армейцев» будет интересная форма в сезоне 2021/22. Домашний комплект выполнен в классических красно-синих цветах, но интерпретация совершенно новая. Гостевая форма выполнена в ретро-стиле, она посвящена 110-летию клуба, а на месте эмблемы не современный герб, а логотип ОЛЛС. Третий вариант тоже симпатичный, в его разработке принимали участие болельщики.

«Динамо» (Puma)

Динамовцы представили новую форму под слоганом «Команда большого города». Синий и белый комплекты являются зеркальным отражением друг друга. Оценки болельщиков разделились между «слишком просто» и «просто, но со вкусом».

«Химки» (Puma)

Судя по всему, «Химки» сохранят домашнюю форму от Puma из прошлого сезона, при этом подмосковный клуб отдельно презентовал черно-желтый и бело-желтый комплекты (производитель неизвестен), в которых команда играла на предсезонном турнире.

Денис Глушаков продлил контракт с «Химками»! 💥8⃣



Cоглашение будет действовать до конца сезона 2023/24! 🔝https://t.co/66eWPoU0X9 pic.twitter.com/ilEoxjrf2P — ФК «Химки» (@fc_khimki) July 8, 2021

«Ростов» (Puma)

«Ростов» остался без обновок, «желто-синие» продолжат играть в известной по прошлому сезону форме, зато креативно продемонстрировали ее в римейке на клип поп-панк группы Blink 182 «What's My Age Again?» В оригинале Марк Хоппус, Том Делонг и Трэвис Баркер голышом бегут по улицам Лос-Анджелеса, но в Ростове-на-Дону все прилично.

«Краснодар» (Puma)

«Краснодар» организовал показ мод с подиумом на своем стадионе, у «быков» самое стильное и масштабное представление новой игровой формы этим летом. Слова излишни, просто наслаждайтесь. И форма, и презентация — топ.

«Ахмат» (Macron)

Macron с этого сезона стал техническим спонсором «Ахмата». Итальянцы проделали добросовестную работу, извиняться не придется.

В сезоне 2021/2022 «Ахмат» будет выступать в игровой форме, предоставленной компанией «Macron» @MacronSports , которая стала техническим спонсором команды. https://t.co/MFihYNIuC8 pic.twitter.com/sea7j3ACTw — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 19, 2021

«Урал» (Nike)

Что называется, найдите 10 отличий. Ну, хотя бы 5. «Урал» представил новую форму на сезон, только ничего нового в ней нет.

📸 Фото со съёмок презентации формы



💥 Оранжевый и чёрный комплекты можно приобрести в клубном магазине в ТЦ «Гринвич» pic.twitter.com/cqAWgP17zt — ФК Урал (@FCURAL) July 22, 2021

«Крылья Советов» (Puma)

Самарцы вдохновлялись Волгой, которая оказалась удивительно похожа на Черное море на запасном комплекте «Сочи», а также на реку Кубань на вратарской форме «Краснодара». Не считая этого досадного обстоятельства, из-за которого производителю пришлось оправдываться, «Крылышки» выглядят опрятно и приятно.

«Уфа» (Joma)

Три комплекта формы на сезон 2021/22 представила «Уфа». «Горожане» будут играть в фиолетовом, черном и белом.

Тульский «Арсенал» и «Нижний Новгород» пока остаются в стороне от этого модного показа.