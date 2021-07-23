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«Ростов» изобразил звёзд панк-рока, «Краснодар» выпустил моделей на подиум. Формы клубов РПЛ на сезон 2021/22

вчера, 15:26
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Встречаем по одёжке.

Сегодня стартует новый сезон в Российской Премьер-Лиге, в новый поход клубы РПЛ (не все) отправляются в новой форме. «Соккер.ру» уверен, что вы всех узнаете, хотя некоторых можете перепутать.

«Зенит» (Nike)

У «Зенита» эксклюзивный контракт c Nike, но от сезона к сезону производитель экипировки меняет принт и от скуки переставляет местами некоторые избитые элементы. Придраться не к чему — это зенитовская классика, но и взгляду не за что цепляться. Может быть, удивят третьим комплектом?

«Спартак» (Nike)

Тот же производитель и аналогичная ситуация у «Спартака»: болельщики ждали на столетие клуба нечто особенное, но Nike сделал суперобычный вариант. Традиционные цвета на месте, полоса присутствует. Нормальная форма, но сделана без вдохновения и чересчур выверенная по линейке форма.

Скорее всего, «Спартак» еще выпустит ретро-форму для отдельных матчей следующей весной, но ближайшее время рассчитывают побеждать в представленной классике.

«Локомотив» (Adidas)

«Железнодорожники» представили сразу три комплекта. В домашней и выездной формах приятно сочетаются традиционные цвета клуба, а запасные футболки черного цвета с красными полосками и эмблемой выглядят очень интересно, хотя оказались несчастливыми: в матче за Суперкубок России «Локо» играл в черном и уступил «Зениту» 0:3.

«Рубин» (Jako)

Новую долгожданную форму «Рубина» пошил немецкий производитель Jako. Домашний и гостевой комплекты выглядят знакомо, а вот золотисто-черная форма под №3 выглядит оригинально и свежо. Это намек на задачу, которую поставила перед собой команда?

Новую форму «Рубина», пусть и не в главной роли, можно увидеть в ролике, который обязателен к просмотру. Леонид Слуцкий читает рэп под видеоряд с красотами Казани. Не отказывайте себе в удовольствии, эти три минуты поднимут вам настроение:

«Сочи» (Puma)

«Сочи» перешел от Nike к Puma и презентовал три комплекта от нового изготовителя. В темном комплекте одержали крупную победу в своем первом еврокубковом матче.

Медиа-служба «Сочи» иронично отреагировала на тот факт, что третий комплект сделан по тому же шаблону, что выездная форма «Крыльев Советов» и вратарская «Краснодара».

ЦСКА (Joma)

У «армейцев» будет интересная форма в сезоне 2021/22. Домашний комплект выполнен в классических красно-синих цветах, но интерпретация совершенно новая. Гостевая форма выполнена в ретро-стиле, она посвящена 110-летию клуба, а на месте эмблемы не современный герб, а логотип ОЛЛС. Третий вариант тоже симпатичный, в его разработке принимали участие болельщики.

«Динамо» (Puma)

Динамовцы представили новую форму под слоганом «Команда большого города». Синий и белый комплекты являются зеркальным отражением друг друга. Оценки болельщиков разделились между «слишком просто» и «просто, но со вкусом».

«Химки» (Puma)

Судя по всему, «Химки» сохранят домашнюю форму от Puma из прошлого сезона, при этом подмосковный клуб отдельно презентовал черно-желтый и бело-желтый комплекты (производитель неизвестен), в которых команда играла на предсезонном турнире.

«Ростов» (Puma)

«Ростов» остался без обновок, «желто-синие» продолжат играть в известной по прошлому сезону форме, зато креативно продемонстрировали ее в римейке на клип поп-панк группы Blink 182 «What's My Age Again?» В оригинале Марк Хоппус, Том Делонг и Трэвис Баркер голышом бегут по улицам Лос-Анджелеса, но в Ростове-на-Дону все прилично.

«Краснодар» (Puma)

«Краснодар» организовал показ мод с подиумом на своем стадионе, у «быков» самое стильное и масштабное представление новой игровой формы этим летом. Слова излишни, просто наслаждайтесь. И форма, и презентация — топ.

«Ахмат» (Macron)

Macron с этого сезона стал техническим спонсором «Ахмата». Итальянцы проделали добросовестную работу, извиняться не придется.

«Урал» (Nike)

Что называется, найдите 10 отличий. Ну, хотя бы 5. «Урал» представил новую форму на сезон, только ничего нового в ней нет.

«Крылья Советов» (Puma)

Самарцы вдохновлялись Волгой, которая оказалась удивительно похожа на Черное море на запасном комплекте «Сочи», а также на реку Кубань на вратарской форме «Краснодара». Не считая этого досадного обстоятельства, из-за которого производителю пришлось оправдываться, «Крылышки» выглядят опрятно и приятно.

«Уфа» (Joma)

Три комплекта формы на сезон 2021/22 представила «Уфа». «Горожане» будут играть в фиолетовом, черном и белом.

Тульский «Арсенал» и «Нижний Новгород» пока остаются в стороне от этого модного показа.

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Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:36
Рубин в лице Леонида Слуцкого получили не только с большой буквы, но и креативщика от Бога!!!
Зачёт!!!
batog
batog
вчера в 16:13
А кто у бомжей такой грудастенький?????
Roger Young
Roger Young ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 15:55
По-моему вообще не нужно выделять деньги дизайнерам каждый сезон. Раньше в одном дизайне играли по 10-15 лет. Бывало и больше и это было нормально.

Есть в этом что-то традиционное. В тех же футболках что играли и ходили наши отцы, теперь ходим мы. А вот этот маскарад, когда каждый год - новая форма, на потребу бизнесу.
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:53
У Динамо видео самое прикольное. И форма хороша.

Жаль только качество игры страдает.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:41
Хочется сказать словами Ипполита: как всё-таки скучно мы жить стали. Крупные компании заботятся только о минимизировании своих расходов, при этом надеясь на максимальную прибыль. Совершенно не заморачиваются с историей отдельного клуба, с его какими-то фишками. Штампуют под одно для всех, меняя только цвет и направление полос.
Из всего многообразия реально понравились только два комплекта формы - чёрно-золотистая третья у Рубина и форма Краснодара. Всё остальное такое, что взгляд ни за что не цепляется - увидел и тут же забыл.
Жаль. Ведь работу мастера отличает наличие частички его души в созданном им изделии.
Сейчас практически вся форма - это ширпотреб для массового производства. А нужно-то всего выделить чуть-чуть денег на зарплату неравнодушному дизайнеру. Но в погоне за скоростью изготовления и сокращению издержек, крупные производители спортивных товаров, к сожалению, полностью отказались от вложенной в свою продукцию души.
shlomo
shlomo
вчера в 15:39
Спасибо за статью....ну что, модный приговор...:))) .....когда клуб топ-лиги меняет логотип, это вызывает ажиотаж ( и такие апдейты случаются раз в 15-20 лет...).... а форму команды меняют ежегодно играют с цветами, добавляют текстуры, меняют шрифты и хвастаются нановолокнами и подобными непонятными нормальным людям фишками и к этому все давно привыкли....а так что, футбольная форма это идеальный плод союза технических спонсоров и клубов.... клубы получают деньги за рекламу, всю необходимую экипировку и зарабатывают часть доходов на продажах фирменных футболок, футболисты получают новейшие разработки, которые помогают им работать на максимуме, а производители гребут экскаваторами доходы с продаж, попутно продвигая научные разработки....
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