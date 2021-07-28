Роналду возобновил тренировки в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в твиттере опубликовал фото тренировки в форме туринской команды.
«Рад вернуться к работе», — написал Роналду.
Felice di tornare al lavoro ⚽️💪🏽 pic.twitter.com/qgSjgpgpbS— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 28, 2021
Ранее стало известно, на какие уступки готов пойти Роналду, чтобы продолжить карьеру в «Юве».
Великий игрок, который вписал своё имя "золотыми" буквами в историю Мирового футбола!
Удачи тебе К.Роналду, в твоей футбольной карьере, и вне футбола!
Великий игрок, который вписал своё имя "золотыми" буквами в историю Мирового футбола!
Удачи тебе К.Роналду, в твоей футбольной карьере, и вне футбола!