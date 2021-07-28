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Роналду возобновил тренировки в «Ювентусе»

вчера, 18:24

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в твиттере опубликовал фото тренировки в форме туринской команды.

«Рад вернуться к работе», — написал Роналду.

Ранее стало известно, на какие уступки готов пойти Роналду, чтобы продолжить карьеру в «Юве».

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Все комментарии
Nеmesis
Nеmesis
вчера в 22:46
Как же круто он выглядит в 36, физ.форма на высоте, пусть и теряется скорость…
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:19
Вперёд к новым Победам !!! Удачи тебе Рон с Юве !!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:49
В трудолюбии ему не откажешь!Это не Неймар))
drug01
drug01
вчера в 18:47
Желаем успехов и здоровья
Alex12357
Alex12357
вчера в 18:45
Так уже об этом писали ,или нужно каждый день напоминать?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:38, ред.
Трудоголик, который несмотря ни на что, "пашет" на тренировке, сражается на футбольном поле с первой минуты матча до финального свистка... Игрок, который достойный уважения своим отношением к футболу... Игрок, который в свои 36 лет сражается за сборную своей страны так, что вызывает восхищение... Так и хочется сказать, смотрите, Холанд, Мбаппе, как надо играть за сборную своей страны, как надо сражаться..

Великий игрок, который вписал своё имя "золотыми" буквами в историю Мирового футбола!
Удачи тебе К.Роналду, в твоей футбольной карьере, и вне футбола!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:26
Всё таки решился!
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