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МЮ ищет средства для покупки Триппьера. Игрок готов подождать

вчера, 09:31

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер готов подождать до конца трансферного окна, чтобы перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

По информации источника, «красные дьяволы» стремятся подписать английского игрока, но сначала им нужно продать несколько футболистов, чтобы профинансировать сделку, так как они уже потратили около 120 миллионов фунтов стерлингов на покупку Джейдона Санчо и Рафаэля Варана.

Отмечается, что «Юнайтед» не будет платить «Атлетико» запрашиваемые за трансфер Кирана 30 миллионов фунтов. Сам игрок готов проявить терпение, чтобы к концу трансферного окна клубы смогли договориться.

Ранее появилась информация, что одного из ключевых игроков МЮ предложили подписать «Ливерпулю».

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 09:54, ред.
«Юнайтед» не будет платить «Атлетико» запрашиваемые за трансфер Кирана 30 миллионов фунтов? Тогда они не получат Трипьера и могут не продавать своих игроков. И никакое "терпение" им не поможет. Это уже проходили и не раз. Если "Атлетико" нужен этот игрок (а он им нужен), они упрутся рогом и не уступят.
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