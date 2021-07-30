МЮ ищет средства для покупки Триппьера. Игрок готов подождать

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вчера, 09:31

Защитник «Атлетико» готов подождать до конца трансферного окна, чтобы перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

По информации источника, «красные дьяволы» стремятся подписать английского игрока, но сначала им нужно продать несколько футболистов, чтобы профинансировать сделку, так как они уже потратили около 120 миллионов фунтов стерлингов на покупку Джейдона Санчо и Рафаэля Варана.

Отмечается, что «Юнайтед» не будет платить «Атлетико» запрашиваемые за трансфер Кирана 30 миллионов фунтов. Сам игрок готов проявить терпение, чтобы к концу трансферного окна клубы смогли договориться.