Гризманн вряд ли перейдёт в «Атлетико». «Барса» ищет другого покупателя

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может остаться в клубе.
Marca сообщает, что в клубе довольны французским форвардом и не хотят его продажи, несмотря на тяжелое финансовое положение, вынуждающее продавать дорогостоящих игроков.
Отмечается, что трансфер Гризманна в «Атлетико», который ранее активно обсуждался в СМИ, на данный момент маловероятен. «Барса» будет рассматривать заявки от других клубов.
Ранее появлялась информация о возможном переходе Гризманна в один из топ-клубов АПЛ.
Если учесть тот факт, что после всем известных событий в гостиничном номере,
и после видео в интернете, где Гризманн высмеивал азиатский язык
Японский производитель видеоигр Konami расторг контракт с форвардом «Барселоны» Антуаном Гризманном, то желающих и вовсе может не оказаться, тем более, что теме расизма сейчас уделяется огромное внимание...
Сложно найти покупателя на игрока, который унижает людей, высмеивает язык других людей...
Если учесть тот факт, что после всем известных событий в гостиничном номере,
и после видео в интернете, где Гризманн высмеивал азиатский язык
Японский производитель видеоигр Konami расторг контракт с форвардом «Барселоны» Антуаном Гризманном, то желающих и вовсе может не оказаться, тем более, что теме расизма сейчас уделяется огромное внимание...
Сложно найти покупателя на игрока, который унижает людей, высмеивает язык других людей...