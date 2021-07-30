Гризманн вряд ли перейдёт в «Атлетико». «Барса» ищет другого покупателя

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вчера, 10:13

Нападающий «Барселоны» может остаться в клубе.

Marca сообщает, что в клубе довольны французским форвардом и не хотят его продажи, несмотря на тяжелое финансовое положение, вынуждающее продавать дорогостоящих игроков.

Отмечается, что трансфер Гризманна в «Атлетико», который ранее активно обсуждался в СМИ , на данный момент маловероятен. «Барса» будет рассматривать заявки от других клубов.