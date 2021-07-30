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Гризманн вряд ли перейдёт в «Атлетико». «Барса» ищет другого покупателя

вчера, 10:13

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может остаться в клубе.

Marca сообщает, что в клубе довольны французским форвардом и не хотят его продажи, несмотря на тяжелое финансовое положение, вынуждающее продавать дорогостоящих игроков.

Отмечается, что трансфер Гризманна в «Атлетико», который ранее активно обсуждался в СМИ, на данный момент маловероятен. «Барса» будет рассматривать заявки от других клубов.

Ранее появлялась информация о возможном переходе Гризманна в один из топ-клубов АПЛ.

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протон1
протон1
вчера в 19:59
у перца нет денег на мбаппе, потому что все отдал бармалею как премию за развал барсы
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 12:24
Маркетиговый ход. Цену на Гризманна набивают. Также с ним самим ведутся переговоры по зарплате в интересующихся клубах. Если найдётся клуб, который удовлетварит все стороны, продадут с удовольствием.
Но тот факт, что Барселона не против продажи француза, уже о многом говорит... Гризманну стоит подъискать клуб, где он будет нужен.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:59
Никак пристроить не могут 🤔
112910415
112910415
вчера в 10:58
слабый спрос на этого Антона
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:49
Барселона желает обменять Гризманна на НЕЙМАРА и +доплатить,это очевидно!
David Young
David Young ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 10:42
Даже в МЛС сложно будет попасть, в США расисткие высказывание могут легко разрушить карьеру, или как минимум навредить ей. Но сомневаюсь что такой профессионал как Антуан останется без работы, он найдёт себе вариант подходящий ему, и наверняка сильно не обеднеет. Было бы интересно посмотреть на него в РПЛ или в одной из высших лиг арабских стран.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:37
Сложно найти покупателя для А.Гризманна, зачем кому-то Гризманн с "подмоченной" репутацией, репутация клуба дороже, тем более, что играет Гризманн всё хуже и хуже после того как ушёл из "Атлетико"

Если учесть тот факт, что после всем известных событий в гостиничном номере,
и после видео в интернете, где Гризманн высмеивал азиатский язык
Японский производитель видеоигр Konami расторг контракт с форвардом «Барселоны» Антуаном Гризманном, то желающих и вовсе может не оказаться, тем более, что теме расизма сейчас уделяется огромное внимание...
Сложно найти покупателя на игрока, который унижает людей, высмеивает язык других людей...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:34
Не хотят возвращать конкурентам.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:18
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