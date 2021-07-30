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Виллиан не входит в планы «Арсенала». Игрок может перебраться в «Аль-Ахли»

вчера, 14:43

По информации источника, полузащитник Виллиан близок к смене клубной прописки.

Утверждается, что руководство «Арсенала» более не рассчитывает на игрока.

В данный момент на хавбека претендует клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли», который предлагает футболисту контракт до 2025 года.

Недавно также ходили разговоры, что Виллиан может продолжить карьеру в МЛС.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:16
Хороший игрок,но играть перестал
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 15:03
Кроенке красава, подмахнул жирный контракт ему на три года, и Нольтета был доволен, хотя он уже еле ползал, а теперь прозрел и пытается спихнуть.

Тот случай, когда руководство и тренер клуба из серии "Я думал, что я на дне, когда снизу вдруг постучали".
shlomo
shlomo
вчера в 15:02
Ну тогда нужно идти за заработком
beefs
beefs
вчера в 14:51
пора перебираться где поспокойней и прибыльней...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:49
Удивительно если он выберет Саудовскую Аравию.
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