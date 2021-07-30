Виллиан не входит в планы «Арсенала». Игрок может перебраться в «Аль-Ахли»

По информации источника, полузащитник Виллиан близок к смене клубной прописки.
Утверждается, что руководство «Арсенала» более не рассчитывает на игрока.
В данный момент на хавбека претендует клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли», который предлагает футболисту контракт до 2025 года.
Недавно также ходили разговоры, что Виллиан может продолжить карьеру в МЛС.
Тот случай, когда руководство и тренер клуба из серии "Я думал, что я на дне, когда снизу вдруг постучали".
Тот случай, когда руководство и тренер клуба из серии "Я думал, что я на дне, когда снизу вдруг постучали".