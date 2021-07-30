Виллиан не входит в планы «Арсенала». Игрок может перебраться в «Аль-Ахли»

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вчера, 14:43

По информации источника, полузащитник Виллиан близок к смене клубной прописки.

Утверждается, что руководство «Арсенала» более не рассчитывает на игрока.

В данный момент на хавбека претендует клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли», который предлагает футболисту контракт до 2025 года.