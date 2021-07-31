ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2021/2022

Стало известно, почему Конте не нашёл себе новый клуб

вчера, 09:50

Стало известно, по какой причине бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте не нашел себе новый клуб после ухода из рядов «нерадзурри».

Недавно сообщалось, в какой роли Антонио продолжит работу.

Corriere della Sera утверждает, что Конте, когда разрывал контракт с «Интером», подписал документ, который запрещает ему тренировать в Италии до конца сезона.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:48
Походу знали что он может уйти!
Баобаб
Баобаб
вчера в 10:42
Бредятина, Конте просто бабосы любит. За 5,и даже 10 лямов в год не пойдёт работать. Сильно себя ценит.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:11
Если действительно так, то тогда возможно и экспертом поработать на Sky Sport до конца сезона... Отличный тренер, ещё молодой , должен быть тренером команды, рано ему ещё экспертом в таком возрасте (51 год)...

Странные условия, если учесть, что расторгли договор по обоюдному согласию сторон, (расторгли после того, как "Интер" оформил чемпионство за два тура до окончания сезона, Этот результат стал для «Интера» лучшим в Серии А за последние девять лет) и причиной расторжения договора послужило расхождения между тренером и руководством клуба, которые намеревалось продать несколько ведущих...

Это что получается, в знак благодарности А.Конте запретили тренировать до конца сезона...

Очень нехорошо поступило руководство "Интера" по отношению к А.Конте...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:56
Очень странный пункт .
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:53
Интересная тема о Конте...
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