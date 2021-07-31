Стало известно, почему Конте не нашёл себе новый клуб

Стало известно, по какой причине бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте не нашел себе новый клуб после ухода из рядов «нерадзурри».
Недавно сообщалось, в какой роли Антонио продолжит работу.
Corriere della Sera утверждает, что Конте, когда разрывал контракт с «Интером», подписал документ, который запрещает ему тренировать в Италии до конца сезона.
Странные условия, если учесть, что расторгли договор по обоюдному согласию сторон, (расторгли после того, как "Интер" оформил чемпионство за два тура до окончания сезона, Этот результат стал для «Интера» лучшим в Серии А за последние девять лет) и причиной расторжения договора послужило расхождения между тренером и руководством клуба, которые намеревалось продать несколько ведущих...
Это что получается, в знак благодарности А.Конте запретили тренировать до конца сезона...
Очень нехорошо поступило руководство "Интера" по отношению к А.Конте...
Странные условия, если учесть, что расторгли договор по обоюдному согласию сторон, (расторгли после того, как "Интер" оформил чемпионство за два тура до окончания сезона, Этот результат стал для «Интера» лучшим в Серии А за последние девять лет) и причиной расторжения договора послужило расхождения между тренером и руководством клуба, которые намеревалось продать несколько ведущих...
Это что получается, в знак благодарности А.Конте запретили тренировать до конца сезона...
Очень нехорошо поступило руководство "Интера" по отношению к А.Конте...