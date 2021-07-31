Стало известно, почему Конте не нашёл себе новый клуб

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вчера, 09:50

Стало известно, по какой причине бывший главный тренер «Интера» не нашел себе новый клуб после ухода из рядов «нерадзурри».

Недавно сообщалось, в какой роли Антонио продолжит работу.

Corriere della Sera утверждает, что Конте, когда разрывал контракт с «Интером», подписал документ, который запрещает ему тренировать в Италии до конца сезона.