Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Лесовой получил разрыв крестообразной связки колена

Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
07 августа 2021 в 07:30
Ох, как неприятно
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
06 августа 2021 в 21:52
Здоровья парню. Кресты это очень не хорошо как и любая травма.
stanichnik
stanichnik ответ Борисыч1 (раскрыть)
06 августа 2021 в 21:42
Как показала игра с Уфой, Захарян справа это минус один игрок.
Борисыч1
Борисыч1 ответ stanichnik (раскрыть)
06 августа 2021 в 21:11, ред.
Есть ещё варианты и их много. Первый и самый вероятный - Макаров слева, не забываем, что он левоногий. Разумеется, на перспективу, завтра выйдет Скопа. Хоть он и препогано вошёл на замену с Уфой. Другие варианты - Грулёв уже тренируется в общей группе, он тоже левша. Но главное - менять тройку Моро-Фомин-Шима вряд ли стоит, ибо она определяет игру, а раз так - куда девать Заху? Посадить на лавку ради сомнительного ПОКА новичка? Уверен, с ЦСКА Заха по-прежнему выйдет в старте справа.
oFANATo
oFANATo
06 августа 2021 в 20:37
Начались тяжёлые травмы у игроков ....Лесовой, Оздоев......а ещё даже еврокубки не начались у команд РПЛ.
Здоровья парням.
stanichnik
stanichnik
06 августа 2021 в 20:24
Потеря Лесового, ох как некстати сейчас для Динамо, завтра первое дерби с ЦСКА, хотя когда травмы игроков были кстати. Травмы такого характера требуют очень долгового периода на восстановление, скорее всего Даниил уже в ряд ли появится в играх РПЛ в первой половине этого чемпионата и это несомненно серьёзная потеря для московского Динамо. Смею предположить, что с приобретением Макарова на правый край теперь слева в атаке Шварц будет чаще выпускать Нжи, который в прошлом туре, как раз выходил на позиции слева. Либо второй вариант, выдвинет в атаку левого защитника Скопинцева, который частенько увлекается игрой впереди, порой забывая о своих защитных обязанностях и порой его активность очень продуктивна. Как раз благодаря чёткому навесу слева от Дмитрия Шиманьский забил победный гол в Уфе.Как бы там ни было в составе Динамо есть кому выйти слева, но а Лесовому скорейшего выздоровления и возвращения на поле. Болейте за своих, а не против чужих!
sv_1969
sv_1969
06 августа 2021 в 19:31
Здоровья!Кресты это плохо!Да вообще любая травма плохо!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
06 августа 2021 в 19:07
Скорейшего выздоровления.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 августа 2021 в 19:05
Очень жаль,тяжёлая травма...
mihaluch
mihaluch
06 августа 2021 в 18:49
Сочувствую травма очень тяжёлая.
Землянин
Землянин
06 августа 2021 в 18:42
Когда успел, на тренировке ❓
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 