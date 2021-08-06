Лесовой получил разрыв крестообразной связки колена

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой получил серьезную травму.
Как сообщается, у игрока диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Скорее всего, Лесовой проведёт вне игры долгое время.
Ранее тяжелую травму получил полузащитник «Зенита».
Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой получил серьезную травму.
Как сообщается, у игрока диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Скорее всего, Лесовой проведёт вне игры долгое время.
Ранее тяжелую травму получил полузащитник «Зенита».
Здоровья парням.
Здоровья парням.