Хинкель: «Тедеско точно не гей. Он покинул „Спартак“ из-за своей семьи»

Бывший ассистент главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель рассказал о причине ухода Доменико Тедеско с поста наставника красно-белых.
Не знаю ничего о личных вопросах Заремы о том, что Тедеско гей или что он принимает наркотики. Он покинул команду из-за своей семьи, у него должен родиться второй ребёнок. Доменико точно не гей (смеётся). В моём случае причиной покинуть клуб тоже стала семья: из-за пандемии моей жене было очень тяжело, у меня пятеро детей.
Тедеско возглавлял московскую команду с октября 2019 года по май 2021-го.
Хинкель: «А Руй не покинул „Спартак“ из-за своей семьи»
Хинкель: «А Руй не покинул „Спартак“ из-за своей семьи»
«2) За угаданную ставку очки начисляются только в графу выигрыша»
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«2) За угаданную ставку очки начисляются только в графу выигрыша»
https://www.soccer.ru/game?from=tab
То есть очки для ставок Вы за выигранные ставки не получили, как и должно быть, про то как заработать очки для ставок в Конкурсе Прогнозов можете прочитать по ссылке что я скинул выше (раздел Способы заработать очки для ставок).
Как посмотреть какое место Вы сейчас занимаете в своей группе и сколько у вас выигранных очков - Рейтинг - Лидеры групп - Полный список. Ещё на главной и других страницах Конкурса Прогнозов в правом верхнем углу отображается сколько Вы выиграли за этот месяц.