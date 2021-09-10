Хинкель: «Тедеско точно не гей. Он покинул „Спартак“ из-за своей семьи»

Бывший ассистент главного тренера «Спартака» рассказал о причине ухода с поста наставника красно-белых.

Не знаю ничего о личных вопросах Заремы о том, что Тедеско гей или что он принимает наркотики. Он покинул команду из-за своей семьи, у него должен родиться второй ребёнок. Доменико точно не гей (смеётся). В моём случае причиной покинуть клуб тоже стала семья: из-за пандемии моей жене было очень тяжело, у меня пятеро детей.