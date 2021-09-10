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Хинкель: «Тедеско точно не гей. Он покинул „Спартак“ из-за своей семьи»

10 сентября 2021, 15:55

Бывший ассистент главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель рассказал о причине ухода Доменико Тедеско с поста наставника красно-белых.

Не знаю ничего о личных вопросах Заремы о том, что Тедеско гей или что он принимает наркотики. Он покинул команду из-за своей семьи, у него должен родиться второй ребёнок. Доменико точно не гей (смеётся). В моём случае причиной покинуть клуб тоже стала семья: из-за пандемии моей жене было очень тяжело, у меня пятеро детей.

Тедеско возглавлял московскую команду с октября 2019 года по май 2021-го.

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Все комментарии
Верг
Верг
11 сентября 2021 в 13:27
тедеско был гетеро, пока его не настрапонила зарема
Рулон Обоев
Рулон Обоев
10 сентября 2021 в 22:50
Вломил бюргера:)))
нечитайло
нечитайло
10 сентября 2021 в 20:44
Злые языки
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ nikoladolgov (комментарий удален) (раскрыть)
10 сентября 2021 в 18:07
Нее, она " Спутница"
dadrail
dadrail
10 сентября 2021 в 17:45
Зачем уже поднимать этот вопрос
SHMEL
SHMEL
10 сентября 2021 в 17:42
Зарема приревновала танцора к Арнольдычу...
leonidpiter58
leonidpiter58
10 сентября 2021 в 17:12
Дыма без огня......
Asper
Asper
10 сентября 2021 в 16:56
У одного двое, у второго пятеро - во как шифруются
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 сентября 2021 в 16:43
Хинкель: «Тедеско точно не гей. Он покинул „Спартак“ из-за своей семьи»
Хинкель: «А Руй не покинул „Спартак“ из-за своей семьи»
ДАША Д
ДАША Д
10 сентября 2021 в 16:40
Точно знать никто не может.
gentlewolf
gentlewolf ответ David Young (раскрыть)
10 сентября 2021 в 16:38, ред.
Спасибо.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 сентября 2021 в 16:30
К чему вообще эти оправдания???
4RT
4RT
10 сентября 2021 в 16:28
Вообще это к чему?
протон
протон
10 сентября 2021 в 16:17
Это жесть конечно.Какая то Зарема,заставляет умных людей из футбола оправдываться.Ужас
нечитайло
нечитайло
10 сентября 2021 в 16:11
Странные предположения
David Young
David Young ответ gentlewolf (раскрыть)
10 сентября 2021 в 16:04
Здравствуйте.

«2) За угаданную ставку очки начисляются только в графу выигрыша»
https://www.soccer.ru/game?from=tab

То есть очки для ставок Вы за выигранные ставки не получили, как и должно быть, про то как заработать очки для ставок в Конкурсе Прогнозов можете прочитать по ссылке что я скинул выше (раздел Способы заработать очки для ставок).

Как посмотреть какое место Вы сейчас занимаете в своей группе и сколько у вас выигранных очков - Рейтинг - Лидеры групп - Полный список. Ещё на главной и других страницах Конкурса Прогнозов в правом верхнем углу отображается сколько Вы выиграли за этот месяц.
dok66
dok66
10 сентября 2021 в 16:03
Чо за чушь . Семья - есть семья. .
Гость
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