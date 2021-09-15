«Арсенал» попытается зимой купить ван де Бека

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15 сентября 2021, 13:33

Лондонский «Арсенал» хочет приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» . «Канониры» уже пытались его подписать минувшим летом, но трансфер не состоялся.

Голландец получает крайне мало игрового времени от , который в этом сезоне выпустил игрока в АПЛ всего лишь на 6 минут. Ван де Бек не хочет проводить ещё один сезон на скамейке запасных, поэтому ждёт от тренера решительных действий. В противном случае игрок будет готов покинуть «Юнайтед».

По информации СМИ , «Арсенал» готов будет выложить зимой за ван де Бека 30 млн евро.

Ранее игроком интересовался испанский гранд.