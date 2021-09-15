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«Арсенал» попытается зимой купить ван де Бека

15 сентября 2021, 13:33

Лондонский «Арсенал» хочет приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека. «Канониры» уже пытались его подписать минувшим летом, но трансфер не состоялся.

Голландец получает крайне мало игрового времени от Оле Гуннара Сульшера, который в этом сезоне выпустил игрока в АПЛ всего лишь на 6 минут. Ван де Бек не хочет проводить ещё один сезон на скамейке запасных, поэтому ждёт от тренера решительных действий. В противном случае игрок будет готов покинуть «Юнайтед».

По информации СМИ, «Арсенал» готов будет выложить зимой за ван де Бека 30 млн евро.

Ранее игроком интересовался испанский гранд.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
15 сентября в 20:28
Может для начала толкового спорт.директора возьмем, потом тренера, а вот после этого можно и комплектацией состава заняться!
Ну а ван де Бека жаль,могла более успешней развиваться его карьера
КЭТиК
КЭТиК
15 сентября в 14:51
На тренировках стараться надо лучше.
shlifen
shlifen
15 сентября в 14:36, ред.
И вот нужно же было спешить и требовать продать себя в МЮ чтобы потом полтора сезона (это если ещё зимой продадут, а не летом) сидеть на лавочке. Был ведь действительно талантливым хавом способным сыграть и на АП и чистого центрального.
Знаете сколько ПОЛНЫХ матчей сыграл Донни за это время?? 3 в АПЛ, 1 в ЛЧ, 1 в ЛЕ. Хотите понять роль игрока в команде - посмотрите сколько матчей в сезоне он играет по 3-5-10 минут - 9 матчей в АПЛ, 1 в ЛЕ, 2 в ЛЧ.
Донни глубокий лавочник, на которого никто не делает ставку в Юнайтед, а рассказы о "кубков и матчей много - так что свою практику он получит" разбивается о реальных цифрах игровой практики Ван де Бека. Надеяться что он "наберёт форму" на тренировках или что будет всегда готов помочь команде в редких выходах по 10-20-30 минут и ждать своего шанса - это просто наивно. МЮ стоит признать что они И НЕ ПЫТАЛИСЬ толком использовать лучшие качества Донни и просто продать его. А самому Донни стоило в своё время либо проситься в Барсу, либо оставаться ещё на сезон в Аяксе.

Другое дело, что спустя столько времени без РЕГУЛЯРНОЙ игровой практики - вообще непонятно может ли такой игрок усилить (вернее сказать СПАСТИ) Арсенал. При той трансферной кампании которую провело руководство Арсенала, понимаешь что и это могут быть "деньги на ветер".

Когда вы покупаете Эдегора по цене Ауара. Рамсдейла покупаете почти вдвое дороже чем продали Эми Мартинеса. А Бена Уайта по цене Думфриса + Кулибали (ладно-ладно, эти двое стоили бы миллионов на 7-9 больше), то боюсь не игроков надо подписывать в клуб, а толковых менеджеров.
Ironigor
Ironigor ответ sihafazatron (раскрыть)
15 сентября в 13:45
Привет дружище, полностью с тобой согласен. Классный игрок, стал полировщиком.
sihafazatron
sihafazatron
15 сентября в 13:41
спасать надо парня, а то так и стухнет в мю
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