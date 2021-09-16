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У «Барселоны» много проблем, и Куман — одна из них. Только клуб и тренер пока нуждаются друг в друге

сегодня, 18:00
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Куман на испытательном сроке

Поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов получилось очень болезненным, и дело не только в счете 0:3 на «Камп Ноу», что само по себе немало, но и в ауре неистребимой неконкурентоспособности, которая окружала «Барселону» и Куману. К голландцу и по ходу прошлого сезона было много претензий после больших матчей, а новое фиаско во встрече с топ-соперником показало, что изменений к лучшему не произошло.

Интересно, что еще неделю назад Жоан Лапорта подтверждал намерение клуба продлить контракт с голландцем, а сам Рональд гордился поддержкой и публично выражал желание остаться в «Барселоне» на долгие и счастливые годы. Нежели одно поражение все изменило? И так бывает, но дело не только в результате на футбольном поле.

Политическую ошибку Куман совершил после матча, когда стал распространяться о слабостях состава, с грустью вспоминать Месси, попутно прогнозируя «непростые времена» и «переходный период» своей команде. Мало того, что такие речи отчетливо пахнут пораженчеством, так голландец еще перешел черту в принципиальном для Лапорты вопросе — выступил пусть и не с публичной критикой хунты, но бросил однозначные намеки, которые не понравились боссу-спасителю.

Куман — удобный тренер. Пока молчит в тряпочку

Вы не задумывались, почему Куман по-прежнему руководит «Барселоной»? Конечно, Рональд — легенда клуба и все такое, но в его тренерском классе сомнения были с первого дня работы на «Камп Ноу». При этом голландец пришел еще при опальном Бартомеу и сохранил работу при Лапорте после совершенно невразумительного сезона. По-моему, очевидно, что Куман обладает некими качествами вне тренерского ремесла, которые делают его выгодной фигурой на тренерском мостике здесь и сейчас.

Рональд на все пойдет ради работы в «Барселоне». За минуту уволить Суареса? Легко! Прикрыть тылы после ухода Месси? Пожалуйста! Никогда не требовать и редко просить? Это тоже про него. Куман — отличный зицпредседатель, стратегический «козел отпущения», которым без сомнений пожертвуют, когда нужно будет на кого-то свалить вину и перевести стрелки. Важно, что сам Рональд при этом старательно изображает самостоятельную фигуру и источает лояльность. После матча с «Баварией» его занесло не туда, да он и сам это прекрасно понимает.

Жоан Лапорта получил «Барселону» в плачевном состоянии, о чем говорит на каждом углу. Президент старательно лепит из себя образ спасителя, это главный пункт его политической программы. И когда Куман начинает жаловаться, он ставит под сомнение обрушившуюся на «Барсу» с возвращением Лапорты благодать. Для Жоана это хуже громких поражений. И этого голландцу могут не простить, ведь так он нарушает главную часть своего договора.

Куман на тренерском мостике — маркер состояния «Барселоны»

Говорят, судьбу Кумана в «Барсе» решат три ближайших матча против «Гранады», «Кадиса» и «Леванте». С такими соперниками каталонцы могут разобраться на чистом исполнительском мастерстве, так что поставленное условие продолжения работы в команде не выглядит невыполнимым. Напротив, немного забавно, что тренера «Барселоны» теперь оценивают по результатам встреч с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте», а не с «Баварией».

Скорее всего, Рональд останется в «Барселоне», а вся эта разгоревшаяся ситуация нужна лишь для того, чтобы указать тренеру на его место: мол, работай свою работу мечты и делай вид, что доволен, а если будешь много говорить — найдем, кем тебя заменить. Куман уже и сам понял, что сболтнул лишнее, в ближайшее время должен быть шелковым, найдет повод выразить благодарность Лапорте. Да хотя бы за оказанную поддержку.

Повторюсь, Кумана отправят на костер только тогда, когда ситуация будет требовать принесения жертвы, а пока это взаимовыгодное сотрудничество. Рональду важно оставаться в «Барселоне», пусть даже на таких условиях, а правящая хунта сейчас не может позволить себе требовательного тренера. Удобный — в самый раз. Пребывание Кумана на мостике — один из надежнейших маркеров состояния «Барселоны». Пока голландец при деле, клуб продолжает борьбу за свое будущее и живет с туго затянутым на ребрах поясе. Как только будут готовы двигаться дальше — наймут того, кто готов побеждать.

Расплатой может стать комплекс неполноценности

Понятно, что Жоан Лапорта и его сторонники пытаются пересидеть в окопах тяжелые времена, отправляя на передовую полевого командира, которого не жалко, однако трепетная забота о собственном имидже и негласный запрет на внутреннюю критику может сыграть с «Барселоной» злую шутку. Не раз видели, как переживающие непростые времена топ-клубы делали ставку на мягких наставников, стремясь создать видимость благоприятности.

Понятно, что на текущие результаты в клубе сейчас готовы закрывать глаза до определенного предела, однако нужно понимать, в каких условиях происходит становление молодых футболистов. О каком менталитете победителей может идти речь, если «Барса» постоянно оказывается уязвима перед сильными соперниками? Так недалеко и до комплекса неполноценности, который потом можно безуспешно вытравливать годами.

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DXTK
DXTK ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 19:59, ред.
А Клопп что сразу с ливерпулем начал всех обыгрывать ? 3 года ему понадобилось что бы что то слепить, покупал и продавал игроков, проигрывал финалы....... что он с составом роджерса выиграл раскажи мне??? - вышел в финал ЛЕ проиграв севилье, торлько эту севилью на след год Лестер выбьет из ЛЧ....... А Юра с сотавом дороже чем у лестера не смог.........

ему собственные болелы писали так - Спасибо дядя Юра за попытку но хватит с нас уходи....... потом клоп на 4 год выигрывает ЛЧ и все вокруг - вау дастиш фантастиш.......

Тухэль пришел при хороших условиях и на багаже Лэмпарда справился, просто у фрэнка нету опыта........ он как куман пришел в тяжелый период когда Челси был закрыт ТО и надо было расчитывать на тех кто есть и молодняк........ скажем Маунта имено Фрэнк раскрыл тренируя еще в дерби а потом перевел в основу Челси..фрэнк вернул синих в ЛЧ ...по этому в успеха тухэля в победе в ЛЧ есть рука и Фрэнка.

Аллегри ждал когда его обратно позовут в Юве поставив в итоге условия при которых роналду ушел........ Куман убрал Суареса а Аллегри вернувшись убрал Роналду, который в одиночку можно сказать тащил юве.....где сейчас на старте Юве? 18 уже.... о боже вот это камбек.

у Барсы нету денег чтобы покупать игроков ....Куман берет тех на кого он расчитывает кого знает, академия убита спс бартеме у и компашке... не уж то от прозрения они подписали свободного стареющего и находящегося долгое время в лазарете Агуэро......... дембеле коутиньо гризманна, за такие бабки и на такую ЗП он что ли понакупал? он проиграл 0-3 Баварии ну все Аут .....а когда Барса проигрывала в камбеках роме 0-3, ливерпулю 0-4 и 2-8 от Баварии, наверно он был в этом виноват ....ему приходится расхлебывать то что накосорезили до него.....

А Венгер это вообще прошлый век, динозавр, ...он тоже никуда не пойдет...ждет что его обратно в Арсеналь позовут.

PS а все началось после 1-6 над ПСЖ, когда все радовались этому камбеку но не видели проблем команды..........
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 19:15
Меня интересует другой вопрос - почему после Гвардиолы Барселона не может предлагать хорошие условия контракта хорошим тренерам? Когда пришел Луис Энрике(2014—2017), тогда Барселона начала выигрывать по инерции. Даже выиграла Лигу чемпионов, Энрике стал лучшим тренером года. После этого они падают вниз все глубже и глубже. Но все равно, они после Гвардиолы не смогли пригласить в клуб - не՛ бывшего футболиста Барселоны. Потом снова вниз(Эрнесто Вальверде), потом еще вниз(Ки́ке Сетье́н), и наконец-то вспомнили что у них должен быть "стиль", и вот Куман(снова бывший футболист Барселоны) откликнулся. Что теперь? Клопп покинет Ливерпуль, не это не значит что он вот так сразу пойдет им навстречу. Эх...
DXTK
DXTK
сегодня в 19:13
Куман сказал как есть и Ляпорту это знает и понимает...... есть такая поговорка - Сказал правду потерял дружбу.
kyxy
kyxy
сегодня в 18:42
Без денег не усилиться, Куман молодыми не отобьется.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:29
Спасибо за статью....ну что, а нужно ли было его вообще брать????? ....очевидно, что Куман провалился как тренер уже в концовке прошлого сезона, упустив чемпионство из-за позорных поражений середнякам и аутсайдерам на Камп-Ноу, так что новый сезон нужно было начинать с новым тренером. вот только кого взять?.... болельщики привыкли, что Барселона всех выносит, в том числе ту же Баварию относительно недавно в ЛЧ, но вот в обозримом будущем такой машины как при Гвардиоле, Энрике и даже Вальверде, который успешно играл в Ла-Лиге и в том числе, что важно, с Реалом, не будет.... нужен Тухель или Клопп, но они не придут в Барсу, совсем недавно Аллегри был свободен, а сейчас безнадега.... Венгер хорош, но концептуально устарел беспросветно..... а первый антифутбольный шаг Кумана в барсе: изгнание Суареса, затем попытка подчинить волшебного гнома, своим нелепым прихотям.... это противостояние вылилось в полосу сливов в конце чемпионата.... Лапорт так и не понял, что не Месси, а Куман должен был уйти ещё тогда и не создавать сегодня команду-фрик из красивых голландских фамилий...
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 18:17
Время покажет ,а пока назад пути нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:17
Кумана пора менять!
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