У «Барселоны» много проблем, и Куман — одна из них. Только клуб и тренер пока нуждаются друг в друге

1631804442

сегодня, 18:00

Время действовать.

Куман на испытательном сроке

Поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов получилось очень болезненным, и дело не только в счете 0:3 на «Камп Ноу», что само по себе немало, но и в ауре неистребимой неконкурентоспособности, которая окружала «Барселону» и Куману. К голландцу и по ходу прошлого сезона было много претензий после больших матчей, а новое фиаско во встрече с топ-соперником показало, что изменений к лучшему не произошло.

Интересно, что еще неделю назад Жоан Лапорта подтверждал намерение клуба продлить контракт с голландцем, а сам Рональд гордился поддержкой и публично выражал желание остаться в «Барселоне» на долгие и счастливые годы. Нежели одно поражение все изменило? И так бывает, но дело не только в результате на футбольном поле.

Политическую ошибку Куман совершил после матча, когда стал распространяться о слабостях состава, с грустью вспоминать Месси, попутно прогнозируя «непростые времена» и «переходный период» своей команде. Мало того, что такие речи отчетливо пахнут пораженчеством, так голландец еще перешел черту в принципиальном для Лапорты вопросе — выступил пусть и не с публичной критикой хунты, но бросил однозначные намеки, которые не понравились боссу-спасителю.

Куман — удобный тренер. Пока молчит в тряпочку

Вы не задумывались, почему Куман по-прежнему руководит «Барселоной»? Конечно, Рональд — легенда клуба и все такое, но в его тренерском классе сомнения были с первого дня работы на «Камп Ноу». При этом голландец пришел еще при опальном Бартомеу и сохранил работу при Лапорте после совершенно невразумительного сезона. По-моему, очевидно, что Куман обладает некими качествами вне тренерского ремесла, которые делают его выгодной фигурой на тренерском мостике здесь и сейчас.

Рональд на все пойдет ради работы в «Барселоне». За минуту уволить Суареса? Легко! Прикрыть тылы после ухода Месси? Пожалуйста! Никогда не требовать и редко просить? Это тоже про него. Куман — отличный зицпредседатель, стратегический «козел отпущения», которым без сомнений пожертвуют, когда нужно будет на кого-то свалить вину и перевести стрелки. Важно, что сам Рональд при этом старательно изображает самостоятельную фигуру и источает лояльность. После матча с «Баварией» его занесло не туда, да он и сам это прекрасно понимает.

Жоан Лапорта получил «Барселону» в плачевном состоянии, о чем говорит на каждом углу. Президент старательно лепит из себя образ спасителя, это главный пункт его политической программы. И когда Куман начинает жаловаться, он ставит под сомнение обрушившуюся на «Барсу» с возвращением Лапорты благодать. Для Жоана это хуже громких поражений. И этого голландцу могут не простить, ведь так он нарушает главную часть своего договора.

Куман на тренерском мостике — маркер состояния «Барселоны»

Говорят, судьбу Кумана в «Барсе» решат три ближайших матча против «Гранады», «Кадиса» и «Леванте». С такими соперниками каталонцы могут разобраться на чистом исполнительском мастерстве, так что поставленное условие продолжения работы в команде не выглядит невыполнимым. Напротив, немного забавно, что тренера «Барселоны» теперь оценивают по результатам встреч с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте», а не с «Баварией».

Скорее всего, Рональд останется в «Барселоне», а вся эта разгоревшаяся ситуация нужна лишь для того, чтобы указать тренеру на его место: мол, работай свою работу мечты и делай вид, что доволен, а если будешь много говорить — найдем, кем тебя заменить. Куман уже и сам понял, что сболтнул лишнее, в ближайшее время должен быть шелковым, найдет повод выразить благодарность Лапорте. Да хотя бы за оказанную поддержку.

Повторюсь, Кумана отправят на костер только тогда, когда ситуация будет требовать принесения жертвы, а пока это взаимовыгодное сотрудничество. Рональду важно оставаться в «Барселоне», пусть даже на таких условиях, а правящая хунта сейчас не может позволить себе требовательного тренера. Удобный — в самый раз. Пребывание Кумана на мостике — один из надежнейших маркеров состояния «Барселоны». Пока голландец при деле, клуб продолжает борьбу за свое будущее и живет с туго затянутым на ребрах поясе. Как только будут готовы двигаться дальше — наймут того, кто готов побеждать.

Расплатой может стать комплекс неполноценности

Понятно, что Жоан Лапорта и его сторонники пытаются пересидеть в окопах тяжелые времена, отправляя на передовую полевого командира, которого не жалко, однако трепетная забота о собственном имидже и негласный запрет на внутреннюю критику может сыграть с «Барселоной» злую шутку. Не раз видели, как переживающие непростые времена топ-клубы делали ставку на мягких наставников, стремясь создать видимость благоприятности.

Понятно, что на текущие результаты в клубе сейчас готовы закрывать глаза до определенного предела, однако нужно понимать, в каких условиях происходит становление молодых футболистов. О каком менталитете победителей может идти речь, если «Барса» постоянно оказывается уязвима перед сильными соперниками? Так недалеко и до комплекса неполноценности, который потом можно безуспешно вытравливать годами.