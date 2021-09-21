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Сумма отступных за де Лигта с лета 2022 года составит 150 млн евро

21 сентября 2021, 10:03

С лета 2022 года в контракте защитника «Ювентуса» Матийса де Лигта появляется новая опция с суммой отступных. Она составит 150 млн евро.

Договор 22-летнего футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года. По информации источника, агент футболиста в данный момент уже обсуждает с клубом возможность продления контракта.

Ранее на де Лигта претендовал клуб из АПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
21 сентября в 17:19
За такую сумму не жалко будет отдать
Romeo 777
Romeo 777 ответ h8you (раскрыть)
21 сентября в 15:23
В этом ты прав...
h8you
h8you ответ shlifen (раскрыть)
21 сентября в 13:44
если бы цены были в норме,его цена сейчас млн 40,но глядя на трансферы условных магуайеров,то 80)
shlifen
shlifen
21 сентября в 13:38
Следующим летом останется два года до конца контракта - Райола начнёт действовать. Тут либо начнёт требовать у Юве новый контракт (со сниженной клаусулой и дикими бонусами себе любимому) либо просто начнёт затягивать переговоры и намекать на уход свободным агентом через пару сезонов.
В текущей реальности Де Лигт не стоит ни 150 ни 100 лимонов. При том уровне игры (обычный хороший защитник) что он показывает, хорошо если удастся его продать за те же 80 лимонов что брали.
Ну ни чем особо он не лучше чем тот же Ботман из Лилля - тоже молодой, тоже атлетичный, тоже рослый и даже "школа" одна - Аякс. Только Ботман играет постоянно, а де Лигт нет. Но согласен, за уровень клуба должна быть наценка. И если Ботмана оценивают в 30 лимонов, то де Лигт ну никак не может стоить больше 70 =)))
Другое дело, что Юве нужны молодые защитники (ну если только они не хотят Кьелини и Бонуччи "мучать" до 40), и хитрый Райола это понимает - потому ближе к лету начнёт "выкручивать руки" руководству "зебр".
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
21 сентября в 11:36
Ну это было прописано в те времена, когда цены шли вверх. Сейчас он стоит меньше 100 лямов.
Zhgoon
Zhgoon
21 сентября в 10:49
Интересно, за сколько Райола согласился не уводить Де Лигта свободным агентом, чтобы продать в Париж? Миллионов 20 наверное за продление попросит.
КЭТиК
КЭТиК
21 сентября в 10:05
За защитника столько никто не заплатит.
drug01
drug01
21 сентября в 10:05
Отлично очень хорошо
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