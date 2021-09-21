Сумма отступных за де Лигта с лета 2022 года составит 150 млн евро

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21 сентября 2021, 10:03

С лета 2022 года в контракте защитника «Ювентуса» появляется новая опция с суммой отступных. Она составит 150 млн евро.

Договор 22-летнего футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года. По информации источника, агент футболиста в данный момент уже обсуждает с клубом возможность продления контракта.