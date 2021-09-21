Сумма отступных за де Лигта с лета 2022 года составит 150 млн евро

С лета 2022 года в контракте защитника «Ювентуса» Матийса де Лигта появляется новая опция с суммой отступных. Она составит 150 млн евро.
Договор 22-летнего футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года. По информации источника, агент футболиста в данный момент уже обсуждает с клубом возможность продления контракта.
Ранее на де Лигта претендовал клуб из АПЛ.
В текущей реальности Де Лигт не стоит ни 150 ни 100 лимонов. При том уровне игры (обычный хороший защитник) что он показывает, хорошо если удастся его продать за те же 80 лимонов что брали.
Ну ни чем особо он не лучше чем тот же Ботман из Лилля - тоже молодой, тоже атлетичный, тоже рослый и даже "школа" одна - Аякс. Только Ботман играет постоянно, а де Лигт нет. Но согласен, за уровень клуба должна быть наценка. И если Ботмана оценивают в 30 лимонов, то де Лигт ну никак не может стоить больше 70 =)))
Другое дело, что Юве нужны молодые защитники (ну если только они не хотят Кьелини и Бонуччи "мучать" до 40), и хитрый Райола это понимает - потому ближе к лету начнёт "выкручивать руки" руководству "зебр".
В текущей реальности Де Лигт не стоит ни 150 ни 100 лимонов. При том уровне игры (обычный хороший защитник) что он показывает, хорошо если удастся его продать за те же 80 лимонов что брали.
Ну ни чем особо он не лучше чем тот же Ботман из Лилля - тоже молодой, тоже атлетичный, тоже рослый и даже "школа" одна - Аякс. Только Ботман играет постоянно, а де Лигт нет. Но согласен, за уровень клуба должна быть наценка. И если Ботмана оценивают в 30 лимонов, то де Лигт ну никак не может стоить больше 70 =)))
Другое дело, что Юве нужны молодые защитники (ну если только они не хотят Кьелини и Бонуччи "мучать" до 40), и хитрый Райола это понимает - потому ближе к лету начнёт "выкручивать руки" руководству "зебр".