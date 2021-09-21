«Баварии» придётся выложить 100 млн евро за Вирца

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21 сентября 2021, 21:22

Полузащитник немецкого «Байера» может сменить клубную прописку. Игроком всерьёз интересуется мюнхенская «Бавария». 18-летний футболист считается одним из главных молодых талантов в европейском футболе. За ним выстроилась очередь из топ-клубов. «Бавария» пока лидирует в этой гонке. Чемпиону Германии придётся выложить за Вирца 100 млн евро. Именно столько требует «Байер» за своего игрока.

Контракт Вирца с «фармацевтами» действует до 2026 года. Рыночная стоимость игрока, по оценкам transfermarkt, составляет 45 млн евро.