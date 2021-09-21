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«Баварии» придётся выложить 100 млн евро за Вирца

21 сентября 2021, 21:22

Полузащитник немецкого «Байера» Флориан Вирц может сменить клубную прописку. Игроком всерьёз интересуется мюнхенская «Бавария». 18-летний футболист считается одним из главных молодых талантов в европейском футболе. За ним выстроилась очередь из топ-клубов. «Бавария» пока лидирует в этой гонке. Чемпиону Германии придётся выложить за Вирца 100 млн евро. Именно столько требует «Байер» за своего игрока.

Контракт Вирца с «фармацевтами» действует до 2026 года. Рыночная стоимость игрока, по оценкам transfermarkt, составляет 45 млн евро.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
22 сентября в 04:42
Бавария на такие покупки не способна.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 сентября в 23:10
В середине XVIII века Карл Ливеркус придумал как штамповать таблетки и продавать их...
В начале XXI века на том же месте спортсмены придумали штамповать игроков и продавать их...

И надо признать вторые нехило преуспели в своём деле...))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 22:58, ред.
Вирца называют будущей звездой немецкого футбола. Футболист действительно ярко себя проявляет. В прошлом сезоне молодой полузащитник записал на свой счет 11 очков в Бундеслиге по системе гол+пас (5+6). В нынешней кампании футболист уже забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в трех матчах чемпионата Германии. Хавбек стремительно прогрессирует, поэтому наблюдать за ним в текущем сезоне будет очень интересно. За Флорианом следят Бавария и несколько клубов АПЛ, но Байер даже не думает с ним расставаться. Такой игрок – находка для «фармацевтов», которые собирают очень интересную команду в Леверкузене. Вообще-то в Баварии в частности и в сборной Германии смена поколений 90% из случаев бывает убедительным. И потому они чаще всех играли в полуфиналах во всех турнирах. А сейчас самое время для Баварии. Но Байер настроен строго.
VeniaminS
VeniaminS
21 сентября в 22:21
Началась крутая гонка.
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
21 сентября в 22:21
Эпидемия делает из Баварии монстра !
Фармацевты делют бабло 💰💰💰 , как никто себе не может позволить, даже оружейники плачут.
Brooklyn888
Brooklyn888
21 сентября в 21:58
Столько не заплатят..
particular
particular
21 сентября в 21:51, ред.
Фармацевты хорошую таблетку расфасовали. Бавария за ценой не постоит
SHMEL258
SHMEL258
21 сентября в 21:47
Неужто настолько хорош?
ЮЗИК
ЮЗИК
21 сентября в 21:33
Бавария как обычно ослабляет соперников
TOR громовержец
TOR громовержец
21 сентября в 21:33
В итоге в 26 году перейдет свободным агентом)
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