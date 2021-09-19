Месси отказался пожать руку Почеттино после замены в матче с «Лионом»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отказался пожимать руку главному тренеру парижской команды Маурисио Почеттино после замены в матче 6-го тура Лиги 1 против «Лиона» (2:1).
На 76-й минуте Почеттино заменил аргентинца на Ашрафа Хакими. Месси уходя с поля не стал подавать руку тренеру.
Напомним, что Месси перешел в ПСЖ этим летом. 34-летний аргентинский форвард, недавно достигший солидной отметки в матчах ЛЧ, сыграл в трех матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
Надо играть нормально,тогда и менять не будут,а если не можешь,то тренер тут причём? Вон Роналду,меняй не меняй,он и со скамейки забьёт.
Надо играть нормально,тогда и менять не будут,а если не можешь,то тренер тут причём? Вон Роналду,меняй не меняй,он и со скамейки забьёт.
Он привык так себя вести в Барсе, но там не Барса, а ПСЖ , и коллектив другой.
Он привык так себя вести в Барсе, но там не Барса, а ПСЖ , и коллектив другой.