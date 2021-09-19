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Месси отказался пожать руку Почеттино после замены в матче с «Лионом»

19 сентября 2021, 23:43
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отказался пожимать руку главному тренеру парижской команды Маурисио Почеттино после замены в матче 6-го тура Лиги 1 против «Лиона» (2:1).

На 76-й минуте Почеттино заменил аргентинца на Ашрафа Хакими. Месси уходя с поля не стал подавать руку тренеру.

Напомним, что Месси перешел в ПСЖ этим летом. 34-летний аргентинский форвард, недавно достигший солидной отметки в матчах ЛЧ, сыграл в трех матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Василий 50 (раскрыть)
21 сентября в 16:00
у меня вот есть предположение,что Пончик после подписания Ома,будет делать всё ради того,что бы его с мешком выставили за дверь. Это не футбольная команда,это какое то шапито. Всё таки не хватает одного не достающего звена - Роналду,тогда бы был дурдом сан-жармэн. Маурисио привык работать,а не удовлетворять капризы звёзд.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ RamonCSKA (раскрыть)
21 сентября в 15:55
тут скорее заставят публично извиниться перед Месси,типа Пончик руку не в ту сторону протянул.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
21 сентября в 15:54
ТАК А ЧТО ТУТ ПЛОХОГО В ТОМ,ЧТО ЗАМЕНИЛИ,ПОЧТИ ЧТО В КОНЦЕ МАТЧА,ВЕДЬ ОН УЖЕ ПЕНСИОНЕР!!! Не красиво конечно поступил проигнорировав тренера из Аргентины.Может вернуть его надо к недирландцу?
Надо играть нормально,тогда и менять не будут,а если не можешь,то тренер тут причём? Вон Роналду,меняй не меняй,он и со скамейки забьёт.
Mi6
Mi6
20 сентября в 14:09
Редиска
112910415
112910415
20 сентября в 13:25
исправится постепенно
Nazi
Nazi
20 сентября в 12:35
Итак Поч не справлялся, а тут еще гнилой лейси сейчас подольет керосина... Сглупили конечно взяв этот отработанный материал..
кристина бораз
кристина бораз
20 сентября в 12:08
Опять персофаны скажут что слабые партнёры у гнома и он один тащит ПСЖ)
кристина бораз
кристина бораз
20 сентября в 12:07
Щас потребует у шейхов Бетис и Осасуна купить и прописать во французскую лигу что бы все было как в старые добрые времена...
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 11:50
Просто Лео увидел,что главнюк без антикоровавирусных перчаток,а папа ему приказал беречь себя.А вы что-то там придумываете!
санек002
санек002
20 сентября в 10:54
зажравшаяся звезда!
протон
протон
20 сентября в 10:08
У 34-летнего лба до сих пор ни капли профессионализма и уважения к коллективу. Почеттино молодчина сегодня не побоялся этого мнимого авторитета и убрал обузу с поля, в итоге вырвал победу. Результат подтверждает его правоту. А Мессика за такое поведение по справедливости нужно лишить соответствующего бонуса 10 млн.
Он привык так себя вести в Барсе, но там не Барса, а ПСЖ , и коллектив другой.
протон
протон
20 сентября в 10:07
Почетино хороший тренер , единственный который сделал невозможное , вытащил Тотенхем в финал ЛЧ. Прошёл Баварию и Барселону с Дагба и Беккером на флангах обороны . Какие к нему могут быть претензии и не уважение, Месси повел себя очень не красиво к своему соотечественнику!
Evilhuman
Evilhuman
20 сентября в 09:22
Гном привык сам тренеров менять, так что не подать руки это для него мелочь
Ми Ша
Ми Ша
20 сентября в 09:09
"Проект ПСЖ" набирает обороты, то ли еще будет...
cska1948
cska1948
20 сентября в 08:45
Звёздный игрок в команде, это головная боль тренера...
RamonCSKA
RamonCSKA
20 сентября в 08:43
Плохой поступок, но всё может быть на эмоциях, нужно публично извиняться, после такого публичного некрасивого жеста по отношению к тренеру
feris1
feris1
20 сентября в 08:34
Гнома это не красит,скорее наоборот дискредитирует в глазах его персофанов.
SHMEL
SHMEL
20 сентября в 07:46
Это не есть хорошо.
Ruslik1982
Ruslik1982
20 сентября в 07:34
убежит сейчас в свою Аргентину, в команду в которой начинал, чтобы забивать по 10 голов за матч
КЭТиК
КЭТиК
20 сентября в 07:17
Вот уже размолвки пошли.
Van Vanovich
Van Vanovich
20 сентября в 07:04
Это плохой поступок!!
Остапчук 67
Остапчук 67
20 сентября в 06:49
Месси все делает по гнилому
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 сентября в 06:43
Гном уже думает о мести
Василий 50
Василий 50
20 сентября в 06:37, ред.
Почеттино смелый тренер, но Месси очень злобный человек
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 сентября в 06:31
Из гнома полезла его гнусная сущность
Caniggia
Caniggia
20 сентября в 06:28
Серёжа Семак - лучше манекена не найти!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 сентября в 06:26
У малыша поехала корона.
sir_Alex
sir_Alex ответ makkie (раскрыть)
20 сентября в 06:21
Карпина? 😉
Caniggia
Caniggia
20 сентября в 06:19
"Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро..." В. Цой.
Gahi
Gahi
20 сентября в 05:53
Такой поступок ещё больше настраивает против Месси даже тех кто к нему относился лояльно. Уважать или не уважать человека – ваш выбор. Относиться уважительно – ваше воспитание. Тем более к тренеру в команду которую ты пришёл.
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