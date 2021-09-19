Месси отказался пожать руку Почеттино после замены в матче с «Лионом»

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19 сентября 2021, 23:43

Нападающий ПСЖ отказался пожимать руку главному тренеру парижской команды после замены в матче 6-го тура Лиги 1 против «Лиона» (2:1).

На 76-й минуте Почеттино заменил аргентинца на Ашрафа Хакими. Месси уходя с поля не стал подавать руку тренеру.