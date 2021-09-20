ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2021/2022

Почеттино прокомментировал решение заменить Месси

20 сентября 2021, 08:11
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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал решение заменить нападающего Лионеля Месси при счёте 1:1 на 75-й минуте матча 6-го тура Лиги 1 против «Лиона» (2:1). Вместо аргентинца на поле появился Ашраф Хакими, а Лео не пожал руку Почеттино после замены.

Мы должны принимать решения, думая о том, что будет лучше для команды в этот момент. Вам может нравиться это или нет. Месси сказал мне, что всё в порядке, у него нет проблем.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
21 сентября в 16:14
а может быть это шейхов многоходовка,за 16/17 года? Денег халявных у арабов полным-полно,они видать ещё и стиральным порошком торгуют CR-7.
eleven LC
eleven LC
20 сентября в 13:54
Не ну это же Лео Месси,ему можно всё-и это без иронии
Но тренеру руку мог бы и пожать
1bear
1bear
20 сентября в 13:29
отдать Месси и Неймара в аренду ))))))))))
112910415
112910415
20 сентября в 13:22
подобное часто случается
Брулин
Брулин
20 сентября в 13:09
если Лео после такого не выдаст результат, придется задуматься о целесообразности сего подписания
амурец
амурец
20 сентября в 13:02
А чего тут объяснять? Бесполезность заменил
berda2003
berda2003
20 сентября в 12:45
как раз проблемы есть - 75 мин. бестолковая беготня - вот и заменил... продукт давай за такие деньги!
протон
протон
20 сентября в 10:38
Самый главный вопрос на сегодня: сколько обводок в матче у гения?
Вот так выглядит Месси, когда на него не играет целый суперклуб.
Именно поэтому со сборной у него один второсортный трофей, выигранный во многом случайно, - во время редких встреч сложно сыграться под Месси, но партнеры пытаются, выходит так себе.
Главная проблема, что гению нужно, чтобы тренера на него молились, как в прессе, так и при личных разговороах. Как это было с Энрике и Гвардиолой, если такое происходит, то игра его как будто раскрывается. Поэтому, в данном случае будем видеть его мучения, нытье и невыразительную игру.
На самом деле думаю практически для любого тренера это проклятье иметь в составе месси, неймара, мбаппе.. эгоистичны, истеричны. Нужно их облизывать каждый день, менять нельзя, а то руку не поймут. В обороне естественно никто не собирается отрабатывать, они же звёзды
4RT
4RT
20 сентября в 10:28
Не тянет
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
20 сентября в 10:25
Почетино подбирает схему под Месси и пытается строить игру вокруг него. Есть один вопрос, а будет ли толк от от Лео?
STVA 1
STVA 1
20 сентября в 10:18
Посмотрим что будет дальше!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 10:11
Маурисио обязан проучить карлика, посадить на несколько матчей на лавочкуи показать кто в доме хозяин а то привым гном вольготно жить в Барсе.
протон
протон
20 сентября в 10:04
Жаль Поча, ситуация безвыходная. Оставляешь инопланетянина на поле - получаешь -1 игрока, убираешь - тот начинает возмущаться и сливать тебя постепенно.
Бубнин
Бубнин
20 сентября в 09:40
"В тот момент для команды было лучше отпустить Лионеля пораньше, на продажу футболок".
zooveterinar
zooveterinar
20 сентября в 09:40, ред.
Футболисты приходят и уходят,а тренера обычно намного дольше задерживаются,кстати половина из этих ушедших футболистов сами же становятся тренерами!!! Месси не пожал руку,это он сам на себя плюнул,главный на поле ,это тренер,его решение,ответственность ложится на него,а вот эта желтая прессуха возвысыла некоторых футболистов до таких высот,что они плюют (впереносном смысле,а где-то и в прямом) на тренеров. Вобще тренер мне кажется в клубе должен следить,контролировать фактически все процессы,это и финансовые,и силекция,и детские школы при клубе если таковы имеются,и трансферы и мн.др.
beefs
beefs
20 сентября в 09:27
Начинается песни с плясками...
particular
particular
20 сентября в 09:05, ред.
Все видели то, чему теперь никакими словами не придать другого смысла...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 сентября в 08:56
Из послематчевого интервью: — «Недовольство Месси из-за замены? Я думаю, все знают, что в составе ПСЖ много отличных игроков, у нас есть заявка из 35 человек. Мы должны сделать выбор в составе команды в день матча, а затем во время самой игры, при этом держа в уме то, что лучше для команды и каждого игрока.
Иногда решения бывают положительными, иногда нет, но это то, что должен делать тренер — принимать решения. Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Я уже поговорил с Лионелем, и он сказал, что с ним всё в порядке, никаких проблем».
И правильно ответил. Да, это будет нравится не всем - особенно Месси. Месси после победы в Кубке Америки очень долго отдыхал(заслужил). Но сейчас всем видно что у него пока не получается, а еще у него новая команда. Неймар тоже набирал вес. Это видно по его лицу. Даже если форма мешает это увидеть. С Брюгге тоже не смогли феерить, что поделать? Все ждали от них(Неймар, Месси, Мбаппе) в итоге победный гол забил Икарди. Он так умеет, по моему в первом туре тоже таким образом забил.
ОПС
ОПС
20 сентября в 08:50
Замена, это дело тренера.
Caniggia
Caniggia
20 сентября в 08:39
Почеттино: Всё нормально. Я принял решение поменять Месси. Месси сказал мне, что всё в порядке, у него нет проблем. Правда добавил, что проблемы теперь у меня.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 сентября в 08:38
Кого и когда менять - решает тренер, и отчитываться по этому поводу он не должен.
Gahi
Gahi
20 сентября в 08:38
Почеттино очень правильно поступил что убрал с поля Месси и заменил его на Ашрафа Хакими, а затем в место Ди Мария, Икарди и вместо Эррера выпустил Вейналдума. Что в конечном итоге и сработала замена гол Мауро Икарди принёс победу ПСЖ. Так что Почеттино нужно ставить на место зазнавшихся миллионеров и заставить уважать тренера команды и выполнять его решения не зависимо от статуса игрока. Таким образом дать понять всей команде что - "Внутренняя сила — это способность уважать чужую музыку, но танцевать под собственную мелодию и слушать свою гармонию." Удачи
Agamaga........
Agamaga........ ответ dеigandre (раскрыть)
20 сентября в 08:38
А как ты определил, что он ноет? Молча ушёл, стадион в истерике не покинул. Да и пришёл в новую команду после победы на КА.
dеigandre
dеigandre
20 сентября в 08:26
Какой же контраст, между выступлениями Криша и Месси в новых командах.
Один клепашит в каждом матче, другой ноет из-за замен. И это при том, что Криш в АПЛ, а Месси в сильнейшей команде Франции.
Это к слову о величии.
mihaluch
mihaluch
20 сентября в 08:25
Месси не может играть без замен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 сентября в 08:20
Месси пока как инородное тело!
Elliada
Elliada
20 сентября в 08:17
На то он тренер , чтобы принимать решения
ДАША Д
ДАША Д
20 сентября в 08:14
Тренер угадал с заменой, результат на табло.
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