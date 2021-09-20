Почеттино прокомментировал решение заменить Месси

Главный тренер ПСЖ прокомментировал решение заменить нападающего при счёте 1:1 на 75-й минуте матча 6-го тура Лиги 1 против «Лиона» (2:1). Вместо аргентинца на поле появился Ашраф Хакими, а Лео не пожал руку Почеттино после замены.

Мы должны принимать решения, думая о том, что будет лучше для команды в этот момент. Вам может нравиться это или нет. Месси сказал мне, что всё в порядке, у него нет проблем.