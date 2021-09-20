Почеттино прокомментировал решение заменить Месси

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал решение заменить нападающего Лионеля Месси при счёте 1:1 на 75-й минуте матча 6-го тура Лиги 1 против «Лиона» (2:1). Вместо аргентинца на поле появился Ашраф Хакими, а Лео не пожал руку Почеттино после замены.
Мы должны принимать решения, думая о том, что будет лучше для команды в этот момент. Вам может нравиться это или нет. Месси сказал мне, что всё в порядке, у него нет проблем.
Иногда решения бывают положительными, иногда нет, но это то, что должен делать тренер — принимать решения. Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Я уже поговорил с Лионелем, и он сказал, что с ним всё в порядке, никаких проблем».
И правильно ответил. Да, это будет нравится не всем - особенно Месси. Месси после победы в Кубке Америки очень долго отдыхал(заслужил). Но сейчас всем видно что у него пока не получается, а еще у него новая команда. Неймар тоже набирал вес. Это видно по его лицу. Даже если форма мешает это увидеть. С Брюгге тоже не смогли феерить, что поделать? Все ждали от них(Неймар, Месси, Мбаппе) в итоге победный гол забил Икарди. Он так умеет, по моему в первом туре тоже таким образом забил.
Иногда решения бывают положительными, иногда нет, но это то, что должен делать тренер — принимать решения. Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Я уже поговорил с Лионелем, и он сказал, что с ним всё в порядке, никаких проблем».
И правильно ответил. Да, это будет нравится не всем - особенно Месси. Месси после победы в Кубке Америки очень долго отдыхал(заслужил). Но сейчас всем видно что у него пока не получается, а еще у него новая команда. Неймар тоже набирал вес. Это видно по его лицу. Даже если форма мешает это увидеть. С Брюгге тоже не смогли феерить, что поделать? Все ждали от них(Неймар, Месси, Мбаппе) в итоге победный гол забил Икарди. Он так умеет, по моему в первом туре тоже таким образом забил.