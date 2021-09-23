«Арсенал» готов продать Лено в январе

«Арсенал» сделает голкипера Бернда Лено доступным для трансфера в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
Немецкий вратарь потерял свое место в основе после прихода Аарона Рамсдейла. По информации источника, «Арсенал» открыт для предложений по Лено.
Бернд перешел в «Арсенал» из леверкузенского «Байера» за 22,5 миллиона фунтов летом 2018 года.
Ранее сообщалось, что трансфер Лено интересен чемпионам Италии.
Человек 3 года играл неплохо и вратарская позиция уж точно не самая проблемная в Арсенале.В прошлом году заняли 3 место по пропущенным голам все таки,только Челси и Мс пропустили меньше.Сейчас продадут как обычно за копейки,а на замену купили Рамсдейла за 30.Гении,не иначе
Человек 3 года играл неплохо и вратарская позиция уж точно не самая проблемная в Арсенале.В прошлом году заняли 3 место по пропущенным голам все таки,только Челси и Мс пропустили меньше.Сейчас продадут как обычно за копейки,а на замену купили Рамсдейла за 30.Гении,не иначе