«Арсенал» готов продать Лено в январе

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23 сентября 2021, 09:14

«Арсенал» сделает голкипера доступным для трансфера в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

Немецкий вратарь потерял свое место в основе после прихода Аарона Рамсдейла. По информации источника, «Арсенал» открыт для предложений по Лено.

Бернд перешел в «Арсенал» из леверкузенского «Байера» за 22,5 миллиона фунтов летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что трансфер Лено интересен чемпионам Италии.