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«Арсенал» готов продать Лено в январе

23 сентября 2021, 09:14

«Арсенал» сделает голкипера Бернда Лено доступным для трансфера в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

Немецкий вратарь потерял свое место в основе после прихода Аарона Рамсдейла. По информации источника, «Арсенал» открыт для предложений по Лено.

Бернд перешел в «Арсенал» из леверкузенского «Байера» за 22,5 миллиона фунтов летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что трансфер Лено интересен чемпионам Италии.

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Все комментарии
протон
протон
23 сентября в 11:14
Надёжность не из лучших качеств Лено, так что не очень-то и жаль. И, да, спасибо!
Человек 3 года играл неплохо и вратарская позиция уж точно не самая проблемная в Арсенале.В прошлом году заняли 3 место по пропущенным голам все таки,только Челси и Мс пропустили меньше.Сейчас продадут как обычно за копейки,а на замену купили Рамсдейла за 30.Гении,не иначе
A.S.A
A.S.A
23 сентября в 10:03
Продали Мартинеса оставив оснлвным Лено, чтоб через сезон продать Лено и ломать голову в поисках второго вратаря...сильно!
Djebrael
Djebrael
23 сентября в 09:42
Ну без работы он не останется
Cat01
Cat01
23 сентября в 09:37
Надо было раньше думать
КЭТиК
КЭТиК
23 сентября в 09:36
Покупку следует признать неудачной и будет скорее всего в убыток.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 сентября в 09:14
На Лено найдутся желающие
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