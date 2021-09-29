Три испанских клуба заинтересованы в трансфере Барриоса

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29 сентября 2021, 18:52

Полузащитник «Зенита» может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

В подписании колумбийца заинтересованы «Атлетико», «Севилья» и, в меньшей степени, «Валенсия». Испанские клубы осведомлены, что с учётом всех факторов стоимость Барриоса будет выше 15 млн евро.

Ранее интерес к Барриосу проявляли команды из Италии и Англии.