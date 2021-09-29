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Три испанских клуба заинтересованы в трансфере Барриоса

29 сентября 2021, 18:52

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

В подписании колумбийца заинтересованы «Атлетико», «Севилья» и, в меньшей степени, «Валенсия». Испанские клубы осведомлены, что с учётом всех факторов стоимость Барриоса будет выше 15 млн евро.

Ранее интерес к Барриосу проявляли команды из Италии и Англии.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
30 сентября в 04:57
Странно.... 5-тый пост пишу , а очки 50 не зачисляют
В чём дело админ???
ermak6848
ermak6848
29 сентября в 23:16
Парень в форме раз такой на него спрос...
Только надбавка к окладу спасёт это положение - как переход в другой футбольный клуб..
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 20:33
Придется парню зарплату добавлять, чтоб сохранить.
ДАША Д
ДАША Д
29 сентября в 20:23
Не самый дорогой игрок.
Вoлхв
Вoлхв
29 сентября в 19:25
Думаю, пусть пока в Зени поиграет...
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 19:21
Если уж поступило предложение юному воспитаннику питерского футбола из топ-5 Европы,то надо ради карьеры уходить...
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
29 сентября в 19:16
Думал Гранада, Кадис и Сельта🤔а тут Атлетико, Севилья и Валенсия хоть и в меньшей степени
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 сентября в 18:58
Если серьёзно заинтересованы то заплатят хорошие деньги...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 сентября в 18:56, ред.
С этими попрошайками испанскими надо построже....
nubom
nubom
29 сентября в 18:55
Заплатить Барриосу больше и оставить играть в Зените. Ивановича уже потеряли...
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