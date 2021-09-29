Три испанских клуба заинтересованы в трансфере Барриоса

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
В подписании колумбийца заинтересованы «Атлетико», «Севилья» и, в меньшей степени, «Валенсия». Испанские клубы осведомлены, что с учётом всех факторов стоимость Барриоса будет выше 15 млн евро.
Ранее интерес к Барриосу проявляли команды из Италии и Англии.
В чём дело админ???
В чём дело админ???
Только надбавка к окладу спасёт это положение - как переход в другой футбольный клуб..
Только надбавка к окладу спасёт это положение - как переход в другой футбольный клуб..
https://youtu.be/fFsmk7aXh8E