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Кавани мог перейти в «Динамо». Шварц решил отказаться от трансфера

29 сентября 2021, 18:19

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани мог перейти в «Динамо».

Московский клуб проявлял интерес к уругвайцу в летнее трансферное окно. Информация специально скрывалась, чтобы не создавать лишнюю шумиху. В один из последних моментов главный тренер «Динамо» Сандро Шварц решил отказаться от данного перехода.

На сборах немецкий специалист бы впечатлён работой Вячеслава Грулёва и Константина Тюкавина. Шварц вышел на руководство московской команды, заявив, что ему не нужны игроки в линию атаки. Сандро посчитал, что по отношению к Грулёву и Тюкавину будет несправедливо покупать ещё одного форварда. Шварц попросил прекратить переговоры по трансферу Кавани.

Напомним, что летом «Динамо» проявляло интерес и к другому уругвайскому футболисту.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
30 сентября в 04:48
Время покажет на сколько прав сказочник Шварц...
andrefino13
andrefino13
29 сентября в 22:33
Кавани нам не нужен, не тянет, лучшая вакцина у нас, но это не влияет на результат.. В Италии заполнянмость стадионов 50 %, сейчас играет Ювентус, разрешили 75 %, а у нас тихая грусть. Во всём лучшие, а по факту глубоко в....
Dima salev
Dima salev
29 сентября в 21:09
Кавани очень умоляеть отпустить его в Динамо как Мебаппе в Реал.
Борисыч1
Борисыч1
29 сентября в 20:47
На не нужен нам Кавани, Тюка с Грулей круче! Пускай гниёт в своём МЮ! ))
112910415
112910415
29 сентября в 20:34
даёшь молодёжь ! )
1bear
1bear
29 сентября в 20:04
...а Кавани то знает??? сколько можно "утятиной" нас кормить?
ЮЗИК
ЮЗИК
29 сентября в 19:51
Получается что Шварц с головой не дружит
valt134
valt134
29 сентября в 19:36
Такой жирной «УТЯТИНЫ» давно не читал... Наш чемпионат вырос в моих глазах. Мы отказываемся от Кавани, ведь у нас есть сам Грулев с Тюкавиным! Ну АПЛ, ну погоди!!! (До сих пор улыбаюсь)
Аксинья
Аксинья
29 сентября в 19:33
По возрасту он уже перерос Динамо и мог был затребован только в Зенит))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
29 сентября в 19:28
Возможно Саша Черный просто испугался?).
Hypnoz
Hypnoz
29 сентября в 19:25
Кавани, слабее Грулева и Тюкавина.
Шварц прав !
нечитайло
нечитайло
29 сентября в 19:19
звезда такого полета нам не нужна
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 сентября в 19:15
Немного смешно но всё может быть.
particular
particular
29 сентября в 19:14, ред.
Немец проявил традиционный прагматизм и нетрадиционное желание освободить клуб от неоправданных приобретений.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
29 сентября в 19:11
А шинник хотел роналду но Побегалов отказался .
Zak11
Zak11
29 сентября в 19:04
А, то есть Динамо отказалось от Кавани. А сам Кавани вообще в курсе куда его продать хотели?
Caniggia
Caniggia
29 сентября в 18:54
Сандро Шварц просто красавчик! Сбитые возрастные лётчики пусть идут в Зенит и Спартак!
drug01
drug01
29 сентября в 18:46
Так решил тренер
протон
протон
29 сентября в 18:37
Мне одному смешно
STVA 1
STVA 1
29 сентября в 18:36
А может зря?)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
29 сентября в 18:34
Решил, что не дорос до Динамо))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 сентября в 18:32
Блин, на Кавани в "Динамо" я бы взглянул, не производит он впечатление человека, которые за большие деньги здесь баклуши били, как Маркизио. Но с другой сторону, пусть молодые поиграют.
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 18:32
Обрусел тевтон!
RamonCSKA
RamonCSKA
29 сентября в 18:30
Похвально, нам бы такого специалиста найти
цвпб23424
цвпб23424
29 сентября в 18:27
Обновил всю команду, выставляет молодежь, а ему стариков без мотивации впихивают.
4RT
4RT
29 сентября в 18:27
Кавани только об этом не говорите, помрёт от смеха
VeniaminS
VeniaminS
29 сентября в 18:25
Правильно что взялся за молодежь.
kasyak7
kasyak7
29 сентября в 18:24, ред.
Ошибки в тексте исправьте: Шварц вышел на руководство московский команда,
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