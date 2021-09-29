Кавани мог перейти в «Динамо». Шварц решил отказаться от трансфера

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани мог перейти в «Динамо».
Московский клуб проявлял интерес к уругвайцу в летнее трансферное окно. Информация специально скрывалась, чтобы не создавать лишнюю шумиху. В один из последних моментов главный тренер «Динамо» Сандро Шварц решил отказаться от данного перехода.
На сборах немецкий специалист бы впечатлён работой Вячеслава Грулёва и Константина Тюкавина. Шварц вышел на руководство московской команды, заявив, что ему не нужны игроки в линию атаки. Сандро посчитал, что по отношению к Грулёву и Тюкавину будет несправедливо покупать ещё одного форварда. Шварц попросил прекратить переговоры по трансферу Кавани.
Напомним, что летом «Динамо» проявляло интерес и к другому уругвайскому футболисту.
Шварц прав !
Шварц прав !