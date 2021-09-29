Кавани мог перейти в «Динамо». Шварц решил отказаться от трансфера

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29 сентября 2021, 18:19

Нападающий «Манчестер Юнайтед» мог перейти в «Динамо».

Московский клуб проявлял интерес к уругвайцу в летнее трансферное окно. Информация специально скрывалась, чтобы не создавать лишнюю шумиху. В один из последних моментов главный тренер «Динамо» решил отказаться от данного перехода.

На сборах немецкий специалист бы впечатлён работой и . Шварц вышел на руководство московской команды, заявив, что ему не нужны игроки в линию атаки. Сандро посчитал, что по отношению к Грулёву и Тюкавину будет несправедливо покупать ещё одного форварда. Шварц попросил прекратить переговоры по трансферу Кавани.

Напомним, что летом «Динамо» проявляло интерес и к другому уругвайскому футболисту.