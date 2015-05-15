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Коченков: «Мы практически всю игру оборонялись»

15 мая 2015, 23:12
 Голкипер «Мордовии» Антон Коченков поделился впечатлениями после игры с «Ростовом».

- Для меня было важно отстоять на ноль. Это мой десятый «сухарь» в сезоне. Мы практически всю игру оборонялись. В этой игре нашему сопернику победа была нужнее, чем нам. У нас-то особой мотивации не было. Но в целом мы нормально сыграли. Не проиграли же. Я считаю, что десятое место для нашей команды – это успех. А что касается болельщиков, то я согласен, мы не показали сегодня хорошей игры. Понятно, что болельщики недовольны. Но я лично доволен.
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