Коченков: «Мы практически всю игру оборонялись»

Голкипер «Мордовии» Антон Коченков поделился впечатлениями после игры с «Ростовом».
- Для меня было важно отстоять на ноль. Это мой десятый «сухарь» в сезоне. Мы практически всю игру оборонялись. В этой игре нашему сопернику победа была нужнее, чем нам. У нас-то особой мотивации не было. Но в целом мы нормально сыграли. Не проиграли же. Я считаю, что десятое место для нашей команды – это успех. А что касается болельщиков, то я согласен, мы не показали сегодня хорошей игры. Понятно, что болельщики недовольны. Но я лично доволен.
- Для меня было важно отстоять на ноль. Это мой десятый «сухарь» в сезоне. Мы практически всю игру оборонялись. В этой игре нашему сопернику победа была нужнее, чем нам. У нас-то особой мотивации не было. Но в целом мы нормально сыграли. Не проиграли же. Я считаю, что десятое место для нашей команды – это успех. А что касается болельщиков, то я согласен, мы не показали сегодня хорошей игры. Понятно, что болельщики недовольны. Но я лично доволен.