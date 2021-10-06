Биатлонист Тихонов обвинил Дзюбу в растрате налогов жителей РФ

Бывший биатлонист Александр Тихонов прокомментировал отказ форварда «Зенита» от приглашения в сборную России на матчи отборочного цикла к ЧМ в октябре.

Такие, как Дзюба, они не понимают, что футбол не приносит материальных благ, они сидят на шеях у налогоплательщиков, поэтому они должны ответить голами, а мы давно не видим результатов. Вот один раз у кого-то выиграли, а шумихи. Посчитать бы затраты. Вот о чем идет речь.