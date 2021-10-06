Биатлонист Тихонов обвинил Дзюбу в растрате налогов жителей РФ

Бывший биатлонист Александр Тихонов прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в сборную России на матчи отборочного цикла к ЧМ в октябре.
Такие, как Дзюба, они не понимают, что футбол не приносит материальных благ, они сидят на шеях у налогоплательщиков, поэтому они должны ответить голами, а мы давно не видим результатов. Вот один раз у кого-то выиграли, а шумихи. Посчитать бы затраты. Вот о чем идет речь.
А то то ВСЕ футбольсты рфс да и не только футболисты - сидят на шее нас с вами...
А то то ВСЕ футбольсты рфс да и не только футболисты - сидят на шее нас с вами...
"23 июля 2007 завершился суд, и Александр Тихонов был признан виновным в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева; он был приговорён к трём годам тюрьмы, но затем освобождён прямо в зале суда по амнистии, объявленной в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне"
"23 июля 2007 завершился суд, и Александр Тихонов был признан виновным в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева; он был приговорён к трём годам тюрьмы, но затем освобождён прямо в зале суда по амнистии, объявленной в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне"