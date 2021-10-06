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Биатлонист Тихонов обвинил Дзюбу в растрате налогов жителей РФ

06 октября 2021, 09:59

Бывший биатлонист Александр Тихонов прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в сборную России на матчи отборочного цикла к ЧМ в октябре.

Такие, как Дзюба, они не понимают, что футбол не приносит материальных благ, они сидят на шеях у налогоплательщиков, поэтому они должны ответить голами, а мы давно не видим результатов. Вот один раз у кого-то выиграли, а шумихи. Посчитать бы затраты. Вот о чем идет речь.

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Все комментарии
Владимир Немченков
Владимир Немченков
вчера в 09:42
Когда денег не хватает идёшь в киллеры. Так?и никаких налогов..
Правдолюб 58
Правдолюб 58
06 октября в 17:40
тихонова видно губерня покусал....
Правдолюб 58
Правдолюб 58 ответ Пик (раскрыть)
06 октября в 17:20
В бане занято там глушак всё захватил...
А то то ВСЕ футбольсты рфс да и не только футболисты - сидят на шее нас с вами...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
06 октября в 15:14
А там таких гахлебников и захребетников человек 50 будет, а может и больше. Тратят бюджет небольшого города. Но им кажется, что они не обители и мы должны их содержать.
протон
протон
06 октября в 13:43
По сути Тихонову то какое дело?
Alexnvr
Alexnvr ответ ZjzoRe (раскрыть)
06 октября в 13:12
биатлонист Тихонов выиграл туеву хучу медалей как олимпийских, так и ЧМ. И ЗАРАБАТЫВАЛ свою з/п. А Рукаку ПОЛУЧАЕТ з/п. Вот и вся разница.
Багров-брат
Багров-брат ответ Вернувшийся_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
06 октября в 12:39
Да что ты, это ж сейчас в тренде. В смысле, унизительно отзываться о своей стране. Это же так по европейски.
Аксинья
Аксинья
06 октября в 12:20
А еще Дзюбу надо привлечь за растрату семенного фонда))
Igo0rek
Igo0rek
06 октября в 11:00
Дзюба типичный паразит, который не достоин и 1/3 своей зарплаты. Россиянские игроки слишком много из себя мнят, по факту являясь любителями на фоне реально топовых футболистов.
ZjzoRe
ZjzoRe
06 октября в 10:43
а биатлонист Тихонов я так понимаю получал зарплату не из бюджета?
Пик
Пик
06 октября в 10:41
Дзюба это балласт на шее налогоплательщиков в этом Тихонов прав, а Артему нужно быть скромнее кайфую от футбола от какого который ты показываешь то иди ты в баню с таким футболом
второй
второй
06 октября в 10:34
Тихонову прежде чем про кого то писать следуют вспомнить период своей жизни 2000-2007!!!
"23 июля 2007 завершился суд, и Александр Тихонов был признан виновным в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева; он был приговорён к трём годам тюрьмы, но затем освобождён прямо в зале суда по амнистии, объявленной в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне"
ДСА
ДСА
06 октября в 10:30
Тут дел в банальной зависти к хорошо устроившемуся человеку.
второй
второй
06 октября в 10:25
Тихонов и твой биатлон тоже не приносит материальных благ,да и большинство профессий не приносит материальных благ(депутаты,чиновники,спортсмены,актёры,военные,полиция,учителя,врачи,блогеры,журналисты,писатели и т.д,проще перечислить кто приносит материальные блага)!!!
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 10:20
Футбол-социально значимая вещь.Но это не точно...
112910415
112910415
06 октября в 10:20
он же великий, Дзюба ...
Futurista
Futurista
06 октября в 10:16
Дзюба: Мои растраты это ваши проблемы)...
mihaluch
mihaluch
06 октября в 10:07
Дзюба об этом и не думает.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 октября в 10:03
Дзюба в основном черпает свои доходы в национальном газовом достоянии. А так у нас почти весь футбол на плечах налогоплательщиков. И много кого еще более ненужного.
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