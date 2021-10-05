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«Вы классный человек и тренер». Смолов попрощался с Николичем

вчера, 21:28

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов в своём инстаграме попрощался с Марко Николичем, который сегодня был уволен из московского клуба.

Марко, спасибо за совместную работу! Вы классный человек и тренер! Успехов вам!

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:59
придёт новый классный
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:11
Красава- Фёдор!!!
Cat01
Cat01
вчера в 21:58
Смолов подхалим, его личное мнение
протон
протон
вчера в 21:52
Николич достойно отработал, есть несколько команд в РПЛ где он точно бы пригодился.
Думаю когда нить вернутся еще..
протон
протон
вчера в 21:52
Грустно как-то без нашего лысого шарлатана. Есть ощущение, что весь потенциал Николич не продемонстрировал
Но Рангника тоже можно понять.
Будем смотреть и верить, что еще остается
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:51
Молодец Фёдор, мужик!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:35
Респект Смолову, а Николичу Удачи !!!
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