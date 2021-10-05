«Вы классный человек и тренер». Смолов попрощался с Николичем

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов в своём инстаграме попрощался с Марко Николичем, который сегодня был уволен из московского клуба.
Марко, спасибо за совместную работу! Вы классный человек и тренер! Успехов вам!
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов в своём инстаграме попрощался с Марко Николичем, который сегодня был уволен из московского клуба.
Марко, спасибо за совместную работу! Вы классный человек и тренер! Успехов вам!
Думаю когда нить вернутся еще..
Думаю когда нить вернутся еще..
Но Рангника тоже можно понять.
Будем смотреть и верить, что еще остается
Но Рангника тоже можно понять.
Будем смотреть и верить, что еще остается