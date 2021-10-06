Нигматуллин: «Лоськов в качестве тренера „Локомотива“ — это временная мера»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников».
Не то чтобы это неожиданное решение. Неожиданное решение — это Николича уволить. Если по поводу Лоськова, то понятно, что традиционно исполняющим обязанности назначается помощник. Скажем так, сейчас определенный, пусть и небольшой опыт работы главным тренером будет у Лоськова. Думаю, что в будущем он в любом случаем ставит перед собой такие задачи. Но это, надо признать, временная мера, потому что, уверен, Рагник ищет опытного специалиста, говорящего с ним на одном языке.
На дальней станции сойду
Трава по пояс
Зайду в траву как в море босиком
И без меня обратный
Скорый-скорый поезд
Растает где-то в шуме городском.
И без меня обратный
Скорый-скорый поезд
Умчит Локомотив в далёкий путь.
На дальней станции сойду
Трава по пояс
Зайду в траву как в море босиком
И без меня обратный
Скорый-скорый поезд
Растает где-то в шуме городском.
И без меня обратный
Скорый-скорый поезд
Умчит Локомотив в далёкий путь.
- топот ног и звук хлопнувшей двери
- топот ног и звук хлопнувшей двери
Да я думаю что он особо и не успеет себя показать ) наверняка в скором времени назначат нового. Но по поводу поддержки, согласен.
Да я думаю что он особо и не успеет себя показать ) наверняка в скором времени назначат нового. Но по поводу поддержки, согласен.