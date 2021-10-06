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Нигматуллин: «Лоськов в качестве тренера „Локомотива“ — это временная мера»

сегодня, 00:25

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников».

Не то чтобы это неожиданное решение. Неожиданное решение — это Николича уволить. Если по поводу Лоськова, то понятно, что традиционно исполняющим обязанности назначается помощник. Скажем так, сейчас определенный, пусть и небольшой опыт работы главным тренером будет у Лоськова. Думаю, что в будущем он в любом случаем ставит перед собой такие задачи. Но это, надо признать, временная мера, потому что, уверен, Рагник ищет опытного специалиста, говорящего с ним на одном языке.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:23
Решили сэкономить на Лоськове.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:09
Лоськову уже давно пора самому возглавить клуб. У нас уже Лёша тренирует, Серёга Игнашевич, а они вроде помладше лося...Да и у локо той плеяды уже есть состоявшиеся ГТ Евсеев,ещё вроде кто-то , не помню.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:51
Вообще не понятно зачем нужно было менять тренера до Нового года, нужно было посмотреть на результаты, а затем исходя от результата и принимать решение по Николичу. А так компенсация солидная так и результат от нового тренера никто не спросить до нового сезона. А Марко Николичу с такими деньгами остаётся помахать рукой и сказать ДО СВИДАНИЯ ЛОКОМОТИВ 🚂.
На дальней станции сойду
Трава по пояс
Зайду в траву как в море босиком
И без меня обратный
Скорый-скорый поезд
Растает где-то в шуме городском.
И без меня обратный
Скорый-скорый поезд
Умчит Локомотив в далёкий путь.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:45
Судя по тому, что расстались с Нколичем, кандидатура ГТ в Локомотиве уже определена.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:11
Загнали паровоз в тупик....:(((
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:04
Понятно, что поставят ставленника Рагника. Только смущают методы работы этих прогрессивных менеджеров. Отдать три миллиона чужих денег, чтобы поставить своего человека? А если бы это были их деньги, подобное бы они провернули бы?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:48, ред.
Ну хоть кто-то без иллюзий оценивает временное пребывание Лоськова в качестве ИО главного тренера. Думаю, что ни одного официального матча в этой должности Лоськов провести не успеет, так как нового главного тренера в Локо назначат до начала 11-го тура, то есть до 16 октября. За полторы недели немцы точно уже определятся со своим немецким новым главным тренером. Ну а Лоськову можно поискать варианты в ФНЛ или даже в ФНЛ-2, что бы опять не посиживать бес толку на лавке, так как пока рулят немцы в Локо, он никогда главным не станет. Так лучше набираться опыта в наших низших дивизионах - это хорошая и правильная практика всех начинающих тренеров.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:41
Так и есть. Ждём Тедеско 😉
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:23
Понятно , что Лоськов - это тренер на время поисков нового главного.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:13
Это было понятно
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:34
Посмотрим. Возможно и на долго пришел.
протон
протон
сегодня в 00:45
Вы берёте 3 ляма или будете продолжать вращать барабан!?!?
- топот ног и звук хлопнувшей двери
протон
протон
сегодня в 00:41
Главное чтоб в итоге не остался на обочине, как Маминов...
протон
протон
сегодня в 00:36
С почином, легенда ! Ясно, что скорее всего на время, тем не менее..
Да я думаю что он особо и не успеет себя показать ) наверняка в скором времени назначат нового. Но по поводу поддержки, согласен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:34
Найдут иностранца!
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