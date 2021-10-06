Нигматуллин: «Лоськов в качестве тренера „Локомотива“ — это временная мера»

Бывший голкипер «Локомотива» прокомментировал назначение исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников».

Не то чтобы это неожиданное решение. Неожиданное решение — это Николича уволить. Если по поводу Лоськова, то понятно, что традиционно исполняющим обязанности назначается помощник. Скажем так, сейчас определенный, пусть и небольшой опыт работы главным тренером будет у Лоськова. Думаю, что в будущем он в любом случаем ставит перед собой такие задачи. Но это, надо признать, временная мера, потому что, уверен, Рагник ищет опытного специалиста, говорящего с ним на одном языке.