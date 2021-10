«Ред Булл Зальцбург» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим .

Новое соглашение с 18-летним игроком рассчитано до лета 2025 года. На данный момент он выступает за «Лиферинг» на правах аренды.

OFFICIAL: Roko #Simic has signed a new contract with ahead of time until June 2025. 💪#Roko2025 #FootballOfTomorrow