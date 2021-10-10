«Интер» работает над продлением контракта с Брозовичем

Марцело Брозович ведет переговоры с «Интером» о новом контракте.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что клуб встретится с его агентом и отцом в среду, чтобы начать очередные переговоры и предотвратить его бесплатный отъезд в конце сезона.
Нынешний контракт Марцело, которым интересуется «Милан», истекает летом 2022 года.
Считается, что полузащитник желает также остаться в своем нынешнем клубе, хотя сначала нужно будет найти соглашение о заработной плате. Потребность Брозовича, как сообщается, составляет более 5 миллионов евро за сезон, что ближе к 6 миллионам евро, включая дополнительные бонусы, в то время как клуб готов дать более 4 миллионов евро, что ненамного больше, чем он зарабатывает сейчас. Обе стороны должны будут объединиться в финансах, задействованных в новом контракте.
Сообщается, что Милан и Барселона заинтересованы в подписании Марцело Брозовича в качестве свободного агента, но Беппе Маротта говорит, что Интер уверен в продлении контракта с хорватом. В Интере хорошо, думаю продлит, даже если не дадут столько, сколько он хочет. Удачи.
Считается, что полузащитник желает также остаться в своем нынешнем клубе, хотя сначала нужно будет найти соглашение о заработной плате. Потребность Брозовича, как сообщается, составляет более 5 миллионов евро за сезон, что ближе к 6 миллионам евро, включая дополнительные бонусы, в то время как клуб готов дать более 4 миллионов евро, что ненамного больше, чем он зарабатывает сейчас. Обе стороны должны будут объединиться в финансах, задействованных в новом контракте.
Сообщается, что Милан и Барселона заинтересованы в подписании Марцело Брозовича в качестве свободного агента, но Беппе Маротта говорит, что Интер уверен в продлении контракта с хорватом. В Интере хорошо, думаю продлит, даже если не дадут столько, сколько он хочет. Удачи.