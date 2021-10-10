«Интер» работает над продлением контракта с Брозовичем

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вчера, 12:30

ведет переговоры с «Интером» о новом контракте.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что клуб встретится с его агентом и отцом в среду, чтобы начать очередные переговоры и предотвратить его бесплатный отъезд в конце сезона.

Нынешний контракт Марцело, которым интересуется «Милан», истекает летом 2022 года.