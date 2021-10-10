ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

«Интер» работает над продлением контракта с Брозовичем

вчера, 12:30

Марцело Брозович ведет переговоры с «Интером» о новом контракте.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что клуб встретится с его агентом и отцом в среду, чтобы начать очередные переговоры и предотвратить его бесплатный отъезд в конце сезона.

Нынешний контракт Марцело, которым интересуется «Милан», истекает летом 2022 года.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:19
На этой неделе Интер встретится с Марцело Брозовичем и его окружением по поводу продления его контракта в надежде начать процесс достижения соглашения.

Считается, что полузащитник желает также остаться в своем нынешнем клубе, хотя сначала нужно будет найти соглашение о заработной плате. Потребность Брозовича, как сообщается, составляет более 5 миллионов евро за сезон, что ближе к 6 миллионам евро, включая дополнительные бонусы, в то время как клуб готов дать более 4 миллионов евро, что ненамного больше, чем он зарабатывает сейчас. Обе стороны должны будут объединиться в финансах, задействованных в новом контракте.

Сообщается, что Милан и Барселона заинтересованы в подписании Марцело Брозовича в качестве свободного агента, но Беппе Маротта говорит, что Интер уверен в продлении контракта с хорватом. В Интере хорошо, думаю продлит, даже если не дадут столько, сколько он хочет. Удачи.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:52
Дело клуба. Восполнимая потеря, как по мне.
протон
протон
вчера в 12:49
у Брозовича есть опция продления контракта на год, в одностороннем порядке по инициативе клуба.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:36
Я думаю правильное решение.
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