Клаудио Браво близок к продлению контракта с «Бетисом»

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вчера, 10:08

Голкипер испанского «Бетиса» , скорее всего, продлит контракт с клубом. Текущее соглашение истекает летом 2022 года. Новый трудовой договор будет подписан до 2023 года.

В контракте будет указан пункт о том, что стороны смогут досрочно прервать контракт, если у Браво возникнут проблемы со здоровьем и он длительное время не сможет выходить на поле. В 2023-м вратарю исполнится 40 лет.

Ранее сообщалось, что «Бетис» хочет продлить контракт со своим ключевым игроком.