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Клаудио Браво близок к продлению контракта с «Бетисом»

вчера, 10:08

Голкипер испанского «Бетиса» Клаудио Браво, скорее всего, продлит контракт с клубом. Текущее соглашение истекает летом 2022 года. Новый трудовой договор будет подписан до 2023 года.

В контракте будет указан пункт о том, что стороны смогут досрочно прервать контракт, если у Браво возникнут проблемы со здоровьем и он длительное время не сможет выходить на поле. В 2023-м вратарю исполнится 40 лет.

Ранее сообщалось, что «Бетис» хочет продлить контракт со своим ключевым игроком.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:54
Испанский футбольный клуб Реал Бетис объявил 2020 году, что подписал контракт с вратарем Клаудио Браво после его выхода из Манчестер Сити.

38-летний игрок подписал с Бетисом контракт сроком на один год с опцией еще на один год(1+1), включенным в сделку. Чилиец стал вторым игроком, подписавшим контракт на сезон Ла Лиги 2020/2021.

Браво начал свою профессиональную карьеру в Коло-Коло(2002—2006) в его родной стране. В 2006 году его подписал Реал Сосьедад, в котором он провел восемь сезонов.

В 2016 году его хорошие выступления привлекли внимание Барселоны, который подписал его в 2014 году. Два года спустя его перевели в Манчестер Сити. За свою карьеру в клубах Браво сыграл 500(+) официальных матчей.

Браво выиграл две чилийские лиги, две испанские, два Кубка Испании, один Суперкубок Испании, один Суперкубок Лиги чемпионов, Один Суперкубок Европы, один клубный чемпионат мира и так далее.

На международном уровне Браво выступал в сборных Чили U20, U23 и взрослых командах. Сейчас уже доигрывает, последние годы...Удачи Браво.
протон
протон
вчера в 10:50
Закат карьеры. Отличный вратарь!
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:31
Ну наверное знают что делают
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:26
Ещё поиграет
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:10
Ну и правильно.
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