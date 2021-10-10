Клаудио Браво близок к продлению контракта с «Бетисом»

Голкипер испанского «Бетиса» Клаудио Браво, скорее всего, продлит контракт с клубом. Текущее соглашение истекает летом 2022 года. Новый трудовой договор будет подписан до 2023 года.
В контракте будет указан пункт о том, что стороны смогут досрочно прервать контракт, если у Браво возникнут проблемы со здоровьем и он длительное время не сможет выходить на поле. В 2023-м вратарю исполнится 40 лет.
Ранее сообщалось, что «Бетис» хочет продлить контракт со своим ключевым игроком.
38-летний игрок подписал с Бетисом контракт сроком на один год с опцией еще на один год(1+1), включенным в сделку. Чилиец стал вторым игроком, подписавшим контракт на сезон Ла Лиги 2020/2021.
Браво начал свою профессиональную карьеру в Коло-Коло(2002—2006) в его родной стране. В 2006 году его подписал Реал Сосьедад, в котором он провел восемь сезонов.
В 2016 году его хорошие выступления привлекли внимание Барселоны, который подписал его в 2014 году. Два года спустя его перевели в Манчестер Сити. За свою карьеру в клубах Браво сыграл 500(+) официальных матчей.
Браво выиграл две чилийские лиги, две испанские, два Кубка Испании, один Суперкубок Испании, один Суперкубок Лиги чемпионов, Один Суперкубок Европы, один клубный чемпионат мира и так далее.
На международном уровне Браво выступал в сборных Чили U20, U23 и взрослых командах. Сейчас уже доигрывает, последние годы...Удачи Браво.
38-летний игрок подписал с Бетисом контракт сроком на один год с опцией еще на один год(1+1), включенным в сделку. Чилиец стал вторым игроком, подписавшим контракт на сезон Ла Лиги 2020/2021.
Браво начал свою профессиональную карьеру в Коло-Коло(2002—2006) в его родной стране. В 2006 году его подписал Реал Сосьедад, в котором он провел восемь сезонов.
В 2016 году его хорошие выступления привлекли внимание Барселоны, который подписал его в 2014 году. Два года спустя его перевели в Манчестер Сити. За свою карьеру в клубах Браво сыграл 500(+) официальных матчей.
Браво выиграл две чилийские лиги, две испанские, два Кубка Испании, один Суперкубок Испании, один Суперкубок Лиги чемпионов, Один Суперкубок Европы, один клубный чемпионат мира и так далее.
На международном уровне Браво выступал в сборных Чили U20, U23 и взрослых командах. Сейчас уже доигрывает, последние годы...Удачи Браво.