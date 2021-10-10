МЮ и Фернандеш продолжают обсуждать продление контракта

Руководство МЮ намерено продлить договор с полузащитником Бруну Фернандешем.
Утверждается, что заключение нового контракта является для клуба приоритетной задачей с лета прошлого года. Стороны ведут активные переговоры.
Ранее сообщалось, что продлить контракт с МЮ хочет и другой ключевой игрок «красных дьяволов».
После возвращения Криштиану Роналду на «Олд Траффорд» Фернандес отошел на второй план в том, что касается того, о ком в клубе больше всего говорят. Его статистика атак заметно снизилась, с момента прибытия его соотечественника, только один гол в лиге и результативная передача.
Тем не менее, мало кто станет утверждать, что Фернандеш больше не является неотъемлемой частью всего, что делает Манчестер Юнайтед на поле. В самом деле, если клуб вернется туда, куда он стремился, Фернандеш, несомненно, сыграет огромную роль.
Таким образом, отчеты за последние несколько месяцев показали, что плеймейкер готовится к новому контракту.
Его текущая сделка до лета 2025 года. Тем не менее, он должен быть вознагражден дополнительными условиями.
После возвращения Криштиану Роналду на «Олд Траффорд» Фернандес отошел на второй план в том, что касается того, о ком в клубе больше всего говорят. Его статистика атак заметно снизилась, с момента прибытия его соотечественника, только один гол в лиге и результативная передача.
Тем не менее, мало кто станет утверждать, что Фернандеш больше не является неотъемлемой частью всего, что делает Манчестер Юнайтед на поле. В самом деле, если клуб вернется туда, куда он стремился, Фернандеш, несомненно, сыграет огромную роль.
Таким образом, отчеты за последние несколько месяцев показали, что плеймейкер готовится к новому контракту.
Его текущая сделка до лета 2025 года. Тем не менее, он должен быть вознагражден дополнительными условиями.