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МЮ и Фернандеш продолжают обсуждать продление контракта

вчера, 22:10

Руководство МЮ намерено продлить договор с полузащитником Бруну Фернандешем.

Утверждается, что заключение нового контракта является для клуба приоритетной задачей с лета прошлого года. Стороны ведут активные переговоры.

Ранее сообщалось, что продлить контракт с МЮ хочет и другой ключевой игрок «красных дьяволов».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 08:19
Один из самых лучших трансферов МЮ... однозначно заслужил длинный контакт с увеличенной зп!Бруно просто мотор МЮ.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:41
Значит, договорятся.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:02
Переговоры превратились в торги
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:44
Бруно это просто находна для МЮ и им нужно любым способом продлить с ним контракт. Умный игрок в центре поля который и забивает и раздает передачи, его просто нельзя упускать
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:23, ред.
Два элемента, стоящие на пути к новому контракту Бруну Фернандеша, были раскрыты, в то время как второе продление для звезды Манчестер Юнайтед, процветающей под руководством Оле Гуннара Сульшера, находится на повестке дня, по словам надежного источника.

После возвращения Криштиану Роналду на «Олд Траффорд» Фернандес отошел на второй план в том, что касается того, о ком в клубе больше всего говорят. Его статистика атак заметно снизилась, с момента прибытия его соотечественника, только один гол в лиге и результативная передача.

Тем не менее, мало кто станет утверждать, что Фернандеш больше не является неотъемлемой частью всего, что делает Манчестер Юнайтед на поле. В самом деле, если клуб вернется туда, куда он стремился, Фернандеш, несомненно, сыграет огромную роль.

Таким образом, отчеты за последние несколько месяцев показали, что плеймейкер готовится к новому контракту.

Его текущая сделка до лета 2025 года. Тем не менее, он должен быть вознагражден дополнительными условиями.
drug01
drug01
вчера в 22:13
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