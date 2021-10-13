Агент Пирло: «Скоро могут начаться переговоры с „Барселоной“»

Агент бывшего главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал слухи, что наставник может возглавить «Барселону».
На мой взгляд, Андреа сделал всё возможное в «Ювентусе». Тем более что это был его первый год в качестве тренера.
Что касается информации о «Барселоне», то на данный момент переговоров нет. Но скоро они могут начаться.
Вроде : У Лапортs есть принципиальное соглашение с Эриком тен Хагом, голландец может стать новым менеджером «Барсы» следующим летом, согласно El Nacional.
Источник добавляет, что у «Барселоны» очень хорошие отчеты о Тен Хаге, и они ценят привлекательный футбол, который он показывает в «Аяксе».
Вроде : У Лапортs есть принципиальное соглашение с Эриком тен Хагом, голландец может стать новым менеджером «Барсы» следующим летом, согласно El Nacional.
Источник добавляет, что у «Барселоны» очень хорошие отчеты о Тен Хаге, и они ценят привлекательный футбол, который он показывает в «Аяксе».
а Голандец в курсе?
а Голандец в курсе?
Я желаю ему успехов в тренерском деле)
Но пусть сначала поработает в команде, где не будет такого давления на тренера, а потом уже можно браться за топ клубы
Я желаю ему успехов в тренерском деле)
Но пусть сначала поработает в команде, где не будет такого давления на тренера, а потом уже можно браться за топ клубы