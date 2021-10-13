ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2021/2022

Агент Пирло: «Скоро могут начаться переговоры с „Барселоной“»

вчера, 16:37

Агент бывшего главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал слухи, что наставник может возглавить «Барселону».

На мой взгляд, Андреа сделал всё возможное в «Ювентусе». Тем более что это был его первый год в качестве тренера.

Что касается информации о «Барселоне», то на данный момент переговоров нет. Но скоро они могут начаться.

Все новости
СлухиБрендан Роджерс хочет сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»
Сегодня, 10:23 Комментарии12
СлухиРоджерс не заинтересован в работе в «Ньюкасле»
Вчера, 21:04 Комментарии6
СлухиРангник может возглавить «Ньюкасл»
Вчера, 12:22 Комментарии27
Лэмпард против Джеррарда и высокомерный Конте. «Ньюкасл» ищет тренера на заре новой эпохи
12 октябряАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии9
СлухиЛэмпард — основной претендент на пост главного тренера «Ньюкасла»
12 октября Комментарии8
СлухиВ шорт-лист на должность тренера «Ньюкасла» входят пять человек
12 октября Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 01:31
Подождём конечно
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 01:25
Вокруг Барсы столько слухов, что лучше просто подождать . Был и Хави, и Анри, теперь вот Пирло, и еще будут.
Бак5
Бак5
вчера в 21:36
Вон Хави в Катаре не проигрывает уж лучше Хави , чем Туринский физрук
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:49
Приветствую! Я вот не пойму а чем им Тен Хааг плох!?
Вроде : У Лапортs есть принципиальное соглашение с Эриком тен Хагом, голландец может стать новым менеджером «Барсы» следующим летом, согласно El Nacional.

Источник добавляет, что у «Барселоны» очень хорошие отчеты о Тен Хаге, и они ценят привлекательный футбол, который он показывает в «Аяксе».
протон
протон
вчера в 20:01
Что касается информации о «Барселоне», то на данный момент переговоров нет. Но скоро они могут начаться.
а Голандец в курсе?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:03
Рановато ему в Барселону.
juvenale
juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 18:00
ну год в Ювентусе лучше,чем год в кантере)
juvenale
juvenale
вчера в 18:00
Ну Пирло уже с опытом))может и попрет))там по крайней мере есть те,кто с мячом на ты
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:44
Это просто чушь
dadrail
dadrail
вчера в 17:33
Думаю, что Пирло все таки не пойдет в Барсу...
R.Carlos.
R.Carlos.
вчера в 17:26
Тренера по фамилии ищут а не по опыту ?
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:22
То есть Барсу совсем хотят изничтожить по ходу дела...
Cat01
Cat01
вчера в 17:12
Если есть смысл???
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 16:51
При всем уважении к Пирло, но я очень сомневаюсь, что он сможет вывести Барселону из такого игрового кризиса.. у него по сути нет никакого опыта.
Я желаю ему успехов в тренерском деле)
Но пусть сначала поработает в команде, где не будет такого давления на тренера, а потом уже можно браться за топ клубы
Legend 6
Legend 6
вчера в 16:50
Ну вот это зачем? Пирло был футболистом с громким именем, зачем сейчас его приглашать? Он что бесплатно готов работать в Барсе? Неужели нет вариантов получше?
Конь 666
Конь 666
вчера в 16:43
Не факт что будет лучше Кумана.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100