Агент Пирло: «Скоро могут начаться переговоры с „Барселоной“»

Агент бывшего главного тренера «Ювентуса» прокомментировал слухи, что наставник может возглавить «Барселону».

На мой взгляд, Андреа сделал всё возможное в «Ювентусе». Тем более что это был его первый год в качестве тренера.

Что касается информации о «Барселоне», то на данный момент переговоров нет. Но скоро они могут начаться.