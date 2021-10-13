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Рангник может возглавить «Ньюкасл»

вчера, 12:22

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник может стать новым главным тренером «Ньюкасла».

По информации источника, специалист на протяжении длительного времени мечтал о работе в АПЛ, поэтому может принять предложение английской команды.

Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).

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Все комментарии
rahmiddin
rahmiddin
вчера в 22:05
Пуст уходить немец хорошего тренера уволил
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
вчера в 18:52
    протон
    протон ответ nikoladolgov (раскрыть)
    вчера в 14:32
    Нормально, блин, сплавил Николича, привёл неудачника на пост тренера и.... свалил
    Денег напилил и свалил. Ничего удивительного...
    протон
    протон
    вчера в 14:31
    Гиздоля только пусть не забудет с собой забрать..
    Уволил Николича, можно и поработать
    Чувствуется, что на конференции 19 октября немец расскажет, что он прекращает быть сотрудником клуба и просто остаются на контракте с консультантами
    Это будет конечно знатный кидок. Уволить хорошего тренера. Закупиться на большие деньги весьма сомнительных, хоть и перспективных футболистов. И свалить
    Vitali Mäkelä
    Vitali Mäkelä
    вчера в 14:18
    Два 56а это сила))
    makkie
    makkie
    вчера в 13:41
    Никто не удивится, если Рангник при первой же возможности уедет в Англию.
    А на вопрос, мол как так заявит - я же вам будущих талантов привёз, дальше сами их развивайте)
    1bear
    1bear
    вчера в 13:27
    чушь какая то...Рангник-тренер ))))
    berda2003
    berda2003
    вчера в 13:23
    пришёл на76, леонченко вытер свою 63 и уехал... чисто по-немецки.
    112910415
    112910415
    вчера в 13:23
    разлюбил, похоже ...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:17
    Рангник может возглавить «Ньюкасл».
    По информации источника, специалист на протяжении длительного времени мечтал о работе в АПЛ .
    ИСТОЧНИК ⚡👇⚡😉
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 13:16
    Все ясно ...
    Немцы бегут из депо...
    Никому не надо ...
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 13:15
    Пусть уже возглавит, надоели уже новости об этом эффективном менеджере.
    h8you
    h8you ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 13:12
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 13:05
      Хватит торговать этой протухшей шкуркой.
      Igo0rek
      Igo0rek
      вчера в 13:02
      Чем вообще руководствуется новый владелец, когда рассматривает эту кандидатуру на пост директора или вообще главным тренером?
      sv_1969
      sv_1969 ответ beefs (раскрыть)
      вчера в 12:58
      Три два разы))
      sv_1969
      sv_1969 ответ АбдуФотий (раскрыть)
      вчера в 12:58
      Да не было никаких изменений в принципе! Была схема отъёма денег по ходу)))
      STVA 1
      STVA 1 ответ Дима Логинов (раскрыть)
      вчера в 12:56
      Я думаю он и не собирался ничего строить!А Локо был для него этаким подопытным кроликом на котором он отрабатывал свои схемы!
      А что по поводу Николича то я думаю он Сорокам и на дух не нужен))
      АбдуФотий
      АбдуФотий ответ Дима Логинов (раскрыть)
      вчера в 12:55
      Думаешь если сильно захотят Рангника арабы зажмут 5-6 лямов? Они их спокойно выплатят, тут вопрос немного в другом, нахрена начинать то что не можешь закончить, раз пришел и затеял изменения то будь добр доведи до конца что начал
      DXTK
      DXTK ответ Дима Логинов (раскрыть)
      вчера в 12:55
      Лучше Цорна и Рагника вместе с Гисдолеми в Ньюкасл сразу троих, а Николича вернуть обратно в Локо.
      STVA 1
      STVA 1 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 12:54
      А не надо было в мутки эти ввязываться! Сначала Вася Кик а потом Цорн с этим Рангником!
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 12:49
      Пришёл в Локо намутил а теперь дёру даёт, как теперь будет руководство железнодорожиков выкручиваться.
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      вчера в 12:43
      Лучше Николича в Ньюкасл, а Рангник с Цорном пусть занимаются долгосрочным проектом Локомотива. А то приехал, всё разрушил, ничего не построив нового, и тут же собрался уезжать.
      А если так сильно хочет уехать, то пусть заплатит компенсацию за недоделанную работу, за увольнение Николича, за свои непопулярные решения. Выставят счёт на несколько миллионов евро, сразу всё желание пропадёт в АПЛ ехать.
      beefs
      beefs
      вчера в 12:41
      молодца, а руководители Локо кто после этого?...
      shlomo2
      shlomo2
      вчера в 12:36
      Интересный ход конем...
      Cat01
      Cat01
      вчера в 12:33
      А будет ли лучше
      ДСА
      ДСА
      вчера в 12:31
      Локо почт развалил, поедет теперь свои силы в АПЛ пробовать.
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