Рангник может возглавить «Ньюкасл».

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник может стать новым главным тренером «Ньюкасла».
По информации источника, специалист на протяжении длительного времени мечтал о работе в АПЛ, поэтому может принять предложение английской команды.
Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).
Денег напилил и свалил. Ничего удивительного...
Денег напилил и свалил. Ничего удивительного...
Уволил Николича, можно и поработать
Чувствуется, что на конференции 19 октября немец расскажет, что он прекращает быть сотрудником клуба и просто остаются на контракте с консультантами
Это будет конечно знатный кидок. Уволить хорошего тренера. Закупиться на большие деньги весьма сомнительных, хоть и перспективных футболистов. И свалить
Уволил Николича, можно и поработать
Чувствуется, что на конференции 19 октября немец расскажет, что он прекращает быть сотрудником клуба и просто остаются на контракте с консультантами
Это будет конечно знатный кидок. Уволить хорошего тренера. Закупиться на большие деньги весьма сомнительных, хоть и перспективных футболистов. И свалить
А на вопрос, мол как так заявит - я же вам будущих талантов привёз, дальше сами их развивайте)
А на вопрос, мол как так заявит - я же вам будущих талантов привёз, дальше сами их развивайте)
По информации источника, специалист на протяжении длительного времени мечтал о работе в АПЛ .
ИСТОЧНИК ⚡👇⚡😉
По информации источника, специалист на протяжении длительного времени мечтал о работе в АПЛ .
ИСТОЧНИК ⚡👇⚡😉
Немцы бегут из депо...
Никому не надо ...
Немцы бегут из депо...
Никому не надо ...
А что по поводу Николича то я думаю он Сорокам и на дух не нужен))
А что по поводу Николича то я думаю он Сорокам и на дух не нужен))
А если так сильно хочет уехать, то пусть заплатит компенсацию за недоделанную работу, за увольнение Николича, за свои непопулярные решения. Выставят счёт на несколько миллионов евро, сразу всё желание пропадёт в АПЛ ехать.
А если так сильно хочет уехать, то пусть заплатит компенсацию за недоделанную работу, за увольнение Николича, за свои непопулярные решения. Выставят счёт на несколько миллионов евро, сразу всё желание пропадёт в АПЛ ехать.