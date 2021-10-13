Рангник может возглавить «Ньюкасл».

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вчера, 12:22

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» может стать новым главным тренером «Ньюкасла».

По информации источника, специалист на протяжении длительного времени мечтал о работе в АПЛ , поэтому может принять предложение английской команды.

Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).