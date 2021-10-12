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В шорт-лист на должность тренера «Ньюкасла» входят пять человек

вчера, 09:34

По данным Daily Mail, в шорт-лист на пост главного тренера «Ньюкасла» входят сразу пять наставников.

В список потенциальных тренеров попали: Грэм Поттер, Паулу Фонсека, Брендан Роджерс, Люсьен Фавр и Стивен Джеррард.

Ранее на эту должность также претендовал Антонио Конте, однако он в итоге отказался от работы.

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протон
протон
вчера в 11:54
«Ньюкасл» составил шорт-лист кандидатов на пост главного тренера.

По данным , в него входят главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард, возглавляющий «Ниццу» Патрик Виейра и ассистент Пепа Гвардиолы в «Ман Сити» Микель Артета.
Именно эти специалисты являются главными претендентами на вакантный пост. Утверждается, что француз и испанец заинтересованы в работе и готовы выслушать предложение.
Также «Ньюкасл» рассматривает кандидатуру Эдди Хау из «Борнмута», но в клубе сомневаются, что удастся переманить английского специалиста.
В качестве потенциальных альтернатив также рассматриваются Шон Дайч из «Бернли» и Стив Брюс, работающий в «Шеффилд Уэнсдей».
Ранее также сообщалось, что на пост претендуют Джованни ван Бронкхорст, Клаудио Раньери и Авраам Грант.
Работа по поиску главного тренера находится на ранней стадии, потому что в «Ньюкасле» рассчитывали, что смогут удержать Бенитеса.
galem72
galem72
вчера в 11:47
Какой-то список не настоящий. Как в таком важном документе может отсутствовать кандидатура стасяна? ))
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:48
Если они хотят постепенно выстраивать конкурентную команду, именно команду а не сборище звезд, то Фавр отлично подойдет на эту роль. Поттер тоже может дать результат, но проблема в том, что если Шейхи накупят звезд, тут просто быть хорошим тренером будет недостаточно, этих звезд еще и авторитетом нужно задавить.
112910415
112910415
вчера в 10:42
можно расширить, конкуренция делу не вредит
msa79
msa79
вчера в 10:42
По мне так себе набор, слабоват для прогнозируемых задач
LOpp
LOpp
вчера в 10:13, ред.
Ох и взорвет Ньюкасл летнее трансферное окно
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:05
Почуяли деньги шейхов... Взяли след...)
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:56
Отличный выбор
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:47
Выбор есть
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