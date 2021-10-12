В шорт-лист на должность тренера «Ньюкасла» входят пять человек

По данным Daily Mail, в шорт-лист на пост главного тренера «Ньюкасла» входят сразу пять наставников.
В список потенциальных тренеров попали: Грэм Поттер, Паулу Фонсека, Брендан Роджерс, Люсьен Фавр и Стивен Джеррард.
Ранее на эту должность также претендовал Антонио Конте, однако он в итоге отказался от работы.
По данным , в него входят главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард, возглавляющий «Ниццу» Патрик Виейра и ассистент Пепа Гвардиолы в «Ман Сити» Микель Артета.
Именно эти специалисты являются главными претендентами на вакантный пост. Утверждается, что француз и испанец заинтересованы в работе и готовы выслушать предложение.
Также «Ньюкасл» рассматривает кандидатуру Эдди Хау из «Борнмута», но в клубе сомневаются, что удастся переманить английского специалиста.
В качестве потенциальных альтернатив также рассматриваются Шон Дайч из «Бернли» и Стив Брюс, работающий в «Шеффилд Уэнсдей».
Ранее также сообщалось, что на пост претендуют Джованни ван Бронкхорст, Клаудио Раньери и Авраам Грант.
Работа по поиску главного тренера находится на ранней стадии, потому что в «Ньюкасле» рассчитывали, что смогут удержать Бенитеса.
По данным , в него входят главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард, возглавляющий «Ниццу» Патрик Виейра и ассистент Пепа Гвардиолы в «Ман Сити» Микель Артета.
Именно эти специалисты являются главными претендентами на вакантный пост. Утверждается, что француз и испанец заинтересованы в работе и готовы выслушать предложение.
Также «Ньюкасл» рассматривает кандидатуру Эдди Хау из «Борнмута», но в клубе сомневаются, что удастся переманить английского специалиста.
В качестве потенциальных альтернатив также рассматриваются Шон Дайч из «Бернли» и Стив Брюс, работающий в «Шеффилд Уэнсдей».
Ранее также сообщалось, что на пост претендуют Джованни ван Бронкхорст, Клаудио Раньери и Авраам Грант.
Работа по поиску главного тренера находится на ранней стадии, потому что в «Ньюкасле» рассчитывали, что смогут удержать Бенитеса.