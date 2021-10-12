В шорт-лист на должность тренера «Ньюкасла» входят пять человек

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вчера, 09:34

По данным Daily Mail, в шорт-лист на пост главного тренера «Ньюкасла» входят сразу пять наставников.

В список потенциальных тренеров попали: , , , и .

Ранее на эту должность также претендовал , однако он в итоге отказался от работы.