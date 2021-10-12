Диего Мартинес может возглавить «Лидс»

Руководство «Лидса» продолжает поиски нового главного тренера.
Вероятно, что в конце сезона свой пост покинет Марсело Бьелса. Утверждается, что новым рулевым команды может стать бывший главный тренер «Гранады» Диего Мартинес.
Под руководством Мартинеса «Гранада» впервые в своей истории квалифицировалась в еврокубки, дойдя до 1/4 финала Лиги Европы, занимала 7-е и 9-е место в Ла Лиге, а также доходила до полуфинала Кубка Испании.
66-летний тренер всегда подписывал однолетние контракты с тех пор, как он присоединился к клубу в 2018 году, и его текущий контракт истекает в конце сезона.
Тем не менее, Бьелса сейчас ведет свой четвертый сезон в Лидсе, и болельщики не захотят отпускать его в ближайшее время, учитывая то, чего он добился.
Он вывел белых в плей-офф Чемпионшипа в своей первой кампании, но в конце концов проиграл в полуфинале против Дерби Каунти при жестоких обстоятельствах.
Они пришли в норму и отметили свое возвращение в Премьер-Лигу после 16-летнего перерыва, а Бьелса получил признание за свой стиль игры.
Хотя его контракт истекает в следующем году, Бьелса не проявляет никаких признаков желания уйти в ближайшее время, но Лидс наверняка думает, что делать, когда он уйдет.
Будет ли это следующим летом, еще неизвестно, но тесные отношения Мартинеса с Ортой могут сыграть важную роль в его возможном назначении.
Последний раз испанец выступал в Гранаде, где помог им вернуться в Ла Лигу и выйти в четвертьфинал Лиги Европы перед своим уходом летом. Он также руководил Осасуной, Севильей Б и Мотрилем
Но его рекорд в Гранаде был многообещающим: он выиграл 69 из своих 146.
66-летний тренер всегда подписывал однолетние контракты с тех пор, как он присоединился к клубу в 2018 году, и его текущий контракт истекает в конце сезона.
Тем не менее, Бьелса сейчас ведет свой четвертый сезон в Лидсе, и болельщики не захотят отпускать его в ближайшее время, учитывая то, чего он добился.
Он вывел белых в плей-офф Чемпионшипа в своей первой кампании, но в конце концов проиграл в полуфинале против Дерби Каунти при жестоких обстоятельствах.
Они пришли в норму и отметили свое возвращение в Премьер-Лигу после 16-летнего перерыва, а Бьелса получил признание за свой стиль игры.
Хотя его контракт истекает в следующем году, Бьелса не проявляет никаких признаков желания уйти в ближайшее время, но Лидс наверняка думает, что делать, когда он уйдет.
Будет ли это следующим летом, еще неизвестно, но тесные отношения Мартинеса с Ортой могут сыграть важную роль в его возможном назначении.
Последний раз испанец выступал в Гранаде, где помог им вернуться в Ла Лигу и выйти в четвертьфинал Лиги Европы перед своим уходом летом. Он также руководил Осасуной, Севильей Б и Мотрилем
Но его рекорд в Гранаде был многообещающим: он выиграл 69 из своих 146.