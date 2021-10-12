Диего Мартинес может возглавить «Лидс»

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вчера, 09:24

Руководство «Лидса» продолжает поиски нового главного тренера.

Вероятно, что в конце сезона свой пост покинет Марсело Бьелса. Утверждается, что новым рулевым команды может стать бывший главный тренер «Гранады» .

Под руководством Мартинеса «Гранада» впервые в своей истории квалифицировалась в еврокубки, дойдя до 1/4 финала Лиги Европы, занимала 7-е и 9-е место в Ла Лиге, а также доходила до полуфинала Кубка Испании.