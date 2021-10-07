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Тебас: «„Барса“ не при смерти, иначе не получила бы кредит на 500 млн евро»

вчера, 18:40

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о тяжелом финансовом состоянии «Барселоны».

Меня больше беспокоит их институциональный кризис, чем экономическая ситуация. Новое руководство бросается мусором в предыдущее.

Мы имеем их отчетность, «Барса» не при смерти, иначе не получила бы кредит более чем на 500 миллионов евро. В «Барсе» все не так плохо, хотя и хуже, чем в «Реале».

Недавно генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер рассказал, сколько каталонский клуб сможет потратить на зимний трансферный рынок.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:53
Так это не «Барса» получила кредит, а владельцы под залог самого клуба )))
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:07
4RT
4RT
вчера в 19:52
Это ей на похороны
протон
протон
вчера в 19:12
Почему же? Просто люди решили бренд стоимостью ярд, получить за полярда, поэтому им кредит и дали...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:09
Главное в нынешней ситуации в сегунду не попасть:
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:44
Эти деньги проклят, а потом?
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