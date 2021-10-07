Тебас: «„Барса“ не при смерти, иначе не получила бы кредит на 500 млн евро»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о тяжелом финансовом состоянии «Барселоны».

Меня больше беспокоит их институциональный кризис, чем экономическая ситуация. Новое руководство бросается мусором в предыдущее.

Мы имеем их отчетность, «Барса» не при смерти, иначе не получила бы кредит более чем на 500 миллионов евро. В «Барсе» все не так плохо, хотя и хуже, чем в «Реале».