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Прибытие Хави в «Барселону» исключит зимние трансферы клуба

вчера, 16:51

Каталонская «Барселона» всё ещё в поисках нового наставника клуба на случай увольнения Рональда Кумана. Основным претендентом на назначение считается Хави, который сейчас тренирует катарский «Аль-Садд».

Клубом на трансферы была выделена небольшая сумма. Из неё большая часть будет выплачена в качестве компенсации Куману, а также Хави за преждевременный отъезд из Катара.

В таком случае на приобретение новых игроков в зимнее трансферное окно у «Барселоны» не останется денежных средств.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 21:42
Так точно! Не даром Моур в пору своего расцвета говорил про 11 Аспиликуэт! Вот таких лидеров не хватает Барсе! А еще лучше Пуйоля)))
RamonCSKA
RamonCSKA ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:23
Да я про тоже, нужен тренер который сделает команду
Куман явно не смог это сделать
STVA 1
STVA 1 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 21:15
их надо собрать воедино! а вот в этом проблема
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 21:03, ред.
Там большая часть игроки сборной Голландии и половина Испании и ещё Франции
Ансу Фати , Педри , Эрик гарсия молодые испанцы, Пике Бускетс мастеровитые ветераны, Депай, Френки де йонг
Там существенная часть ведущие игроки сборной Испании и Голландии и еще 3 француза и датчанин
Тот же Коутиньо хорошо же играл в баварии и Ливерпуле
УЕСКА
УЕСКА ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 19:11
Вот только Хави недавно продлил контракт с Аль Саддом и Барселоне придется заплатить неустойку катарскому клубу за разрыв контракта.
DXTK
DXTK
вчера в 19:10
Барселона может жить без дорогих трансферов пару лет за счет академии, как это делает Аякс, развивать свою молодежь и сборной будет польза...... и Хави может быть тренером даже в таких условиях, ........ самое главное не трансферы а какой футбол ты команде поставишь........... Гвардиола...добился успех тут за счет своих игроков и своей философии........ Месси, Хави Иньеста Пуйоль Бускетс Пике, выпусники академии, все за исключением Лео принесли пользу и сборной.............

Мы уже видели, что дали Барселоне трансферы Коутиньо Гризманна и Дембеле............. и других............ ничего кроме финансового краха и ухода лидеров.

PS тем более зимой никого покупать и не надо у клуба есть состав.....молодой и перспективный............ просто на поле нету лидера который их заведет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:46
Клуб просто стал нищим.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:34
селекция - как свежая кровь и успех клуба за трофеи..
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:26
Это предположение,завтра другое напишут,после завтра обраное напишут итд итп,это продолжается уже месяцы
Q-J-G
Q-J-G ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 18:13
Играть всегда возможно, вопрос в том, как играть...?! И, кто же там такой мощный?
particular
particular
вчера в 18:10
Прагматик-режим со всеми вытекающими последствиями, включая снижение амбиций на фоне уменьшения возможностей.
makkie
makkie
вчера в 17:57
Хави - максимально странный выбор тренера.

У Пирло и Лэмпарда что-то особо не получается сейчас в больших клубах. Давление в Барселоне огромное. Малейшие неудачи - и съедят тренера с потрохами. Даже если это Хави или Иньеста.
112910415
112910415
вчера в 17:43
смену тренера лучше отложить
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:39
Пока все это слухи и предположения.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:36, ред.
Надо Хави предложить, как Месси - поработать на общественных началах, за идею! А всю будущую зарплату Хави пустить на трансферы для усиления. Думаю, Хави будет очень рад такому предложению и прилетит в Барсу на крыльях любви!
hаrut
hаrut
вчера в 17:19
Теперь осталось под вопросом....а пойдет ли на таких условиях Хави в Барсу
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 17:17
Да у них состав мощный , с таким можно вполне играть
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:14
не думаю что Хави приедет! А мож Лапорта думает что Куман бесплатно уйдет и Хави придет бесплатно)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:12
При таких условиях, без финансов на трансферы, когда "Барселона" в таком упадке, Хави надо хорошо подумать, а надо ли...
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:04
Зато столько новостей об интересе к игрокам из стана Барсы....
drug01
drug01
вчера в 16:52
Это очень важно
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