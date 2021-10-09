Прибытие Хави в «Барселону» исключит зимние трансферы клуба

Каталонская «Барселона» всё ещё в поисках нового наставника клуба на случай увольнения Рональда Кумана. Основным претендентом на назначение считается Хави, который сейчас тренирует катарский «Аль-Садд».
Клубом на трансферы была выделена небольшая сумма. Из неё большая часть будет выплачена в качестве компенсации Куману, а также Хави за преждевременный отъезд из Катара.
В таком случае на приобретение новых игроков в зимнее трансферное окно у «Барселоны» не останется денежных средств.
Куман явно не смог это сделать
Куман явно не смог это сделать
Ансу Фати , Педри , Эрик гарсия молодые испанцы, Пике Бускетс мастеровитые ветераны, Депай, Френки де йонг
Там существенная часть ведущие игроки сборной Испании и Голландии и еще 3 француза и датчанин
Тот же Коутиньо хорошо же играл в баварии и Ливерпуле
Ансу Фати , Педри , Эрик гарсия молодые испанцы, Пике Бускетс мастеровитые ветераны, Депай, Френки де йонг
Там существенная часть ведущие игроки сборной Испании и Голландии и еще 3 француза и датчанин
Тот же Коутиньо хорошо же играл в баварии и Ливерпуле
Мы уже видели, что дали Барселоне трансферы Коутиньо Гризманна и Дембеле............. и других............ ничего кроме финансового краха и ухода лидеров.
PS тем более зимой никого покупать и не надо у клуба есть состав.....молодой и перспективный............ просто на поле нету лидера который их заведет.
Мы уже видели, что дали Барселоне трансферы Коутиньо Гризманна и Дембеле............. и других............ ничего кроме финансового краха и ухода лидеров.
PS тем более зимой никого покупать и не надо у клуба есть состав.....молодой и перспективный............ просто на поле нету лидера который их заведет.
У Пирло и Лэмпарда что-то особо не получается сейчас в больших клубах. Давление в Барселоне огромное. Малейшие неудачи - и съедят тренера с потрохами. Даже если это Хави или Иньеста.
У Пирло и Лэмпарда что-то особо не получается сейчас в больших клубах. Давление в Барселоне огромное. Малейшие неудачи - и съедят тренера с потрохами. Даже если это Хави или Иньеста.