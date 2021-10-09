Прибытие Хави в «Барселону» исключит зимние трансферы клуба

1633787485

вчера, 16:51

Каталонская «Барселона» всё ещё в поисках нового наставника клуба на случай увольнения . Основным претендентом на назначение считается Хави, который сейчас тренирует катарский «Аль-Садд».

Клубом на трансферы была выделена небольшая сумма. Из неё большая часть будет выплачена в качестве компенсации Куману, а также Хави за преждевременный отъезд из Катара.

В таком случае на приобретение новых игроков в зимнее трансферное окно у «Барселоны» не останется денежных средств.