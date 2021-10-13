Роджерс не заинтересован в работе в «Ньюкасле»

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вчера, 21:04

Главный тренер «Лестера» не уйдет в «Ньюкасл».

Журналист The Telegraph Джон Пирси в твиттере сообщает, что североирландский специалист, которого, по слухам, хотят видеть в «Ньюкасле» после выкупа клуба саудовцами, не заинтересован в предложении. Утверждается, что тренер полностью предан «Лестеру».

Роджерс возглавляет «Лестер» с 2019 года.