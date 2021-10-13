Роджерс не заинтересован в работе в «Ньюкасле»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс не уйдет в «Ньюкасл».
Журналист The Telegraph Джон Пирси в твиттере сообщает, что североирландский специалист, которого, по слухам, хотят видеть в «Ньюкасле» после выкупа клуба саудовцами, не заинтересован в предложении. Утверждается, что тренер полностью предан «Лестеру».
Роджерс возглавляет «Лестер» с 2019 года.
Ожидается, что Ньюкасл заменит Стива Брюса у руля в «Сент-Джеймс Парк», после поглощения клуба на прошлой неделе.
Роджерс стал фаворитом первых букмекеров на смену Брюсу.
Журналист и эксперт Шон Кастис предположил, что Роджерс «идеально подходит» для Ньюкасла, а также заявил, что «Сороки» - «больший клуб», чем Лестер:
«Кого бы я хотел видеть, я искренне верю, что менеджер, как Брендан Роджерс, вероятно, идеально подходит для этой цели», - сказал Кастис.
«Ему может понравиться этот вызов, потому что, извините, фанаты Лестера, Ньюкасл - клуб больше, чем Лестер Сити, и для него это было бы большим испытанием».
Ньюкасл был куплен на прошлой неделе за 305 миллионов фунтов стерлингов государственным инвестиционным фондом, возглавляемым Саудовской Аравией.
После комментариев Кастиса многие фанаты Лестера откликнулись в социальных сетях.
«Роджерс не уедет из Лестера, он - участник очень интересного проекта», - сказал один из сторонников.
«Лестер сейчас крупнее, амбиции невероятные, и они выигрывают трофеи», - добавил другой.
Вот такая реакция...Спорный вопрос — какой клуб «больше».
Ожидается, что Ньюкасл заменит Стива Брюса у руля в «Сент-Джеймс Парк», после поглощения клуба на прошлой неделе.
Роджерс стал фаворитом первых букмекеров на смену Брюсу.
Журналист и эксперт Шон Кастис предположил, что Роджерс «идеально подходит» для Ньюкасла, а также заявил, что «Сороки» - «больший клуб», чем Лестер:
«Кого бы я хотел видеть, я искренне верю, что менеджер, как Брендан Роджерс, вероятно, идеально подходит для этой цели», - сказал Кастис.
«Ему может понравиться этот вызов, потому что, извините, фанаты Лестера, Ньюкасл - клуб больше, чем Лестер Сити, и для него это было бы большим испытанием».
Ньюкасл был куплен на прошлой неделе за 305 миллионов фунтов стерлингов государственным инвестиционным фондом, возглавляемым Саудовской Аравией.
После комментариев Кастиса многие фанаты Лестера откликнулись в социальных сетях.
«Роджерс не уедет из Лестера, он - участник очень интересного проекта», - сказал один из сторонников.
«Лестер сейчас крупнее, амбиции невероятные, и они выигрывают трофеи», - добавил другой.
Вот такая реакция...Спорный вопрос — какой клуб «больше».