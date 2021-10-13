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Роджерс не заинтересован в работе в «Ньюкасле»

вчера, 21:04

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс не уйдет в «Ньюкасл».

Журналист The Telegraph Джон Пирси в твиттере сообщает, что североирландский специалист, которого, по слухам, хотят видеть в «Ньюкасле» после выкупа клуба саудовцами, не заинтересован в предложении. Утверждается, что тренер полностью предан «Лестеру».

Роджерс возглавляет «Лестер» с 2019 года.

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Все комментарии
88_DEIVID
88_DEIVID
сегодня в 07:48
Это плохой вариант, для Ньюкасла будет очень хорошо, если он не передумает.
2wdtmexde7yy
2wdtmexde7yy
сегодня в 04:46
Не всё бабло решает
протон
протон
вчера в 21:30
сдаётся мне, в Ньюкасле, если предположить что все пойдёт по плану и по стопам Челси и Сити, Роджерсу будет уготована роль временщика, пока не подберётся состав, под который возьмут некоего "топ" тренера. есть ли смысл менять Лестер, в котором все достаточно хорошо отлажено и стабильно на этот вариант? сомневаюсь, ну разве что погонится за деньгами. но, думаю, местные медиа его съедят за такой поступок.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:29
Брендан Роджерс по-прежнему связан с переходом в Ньюкасл Юнайтед.

Ожидается, что Ньюкасл заменит Стива Брюса у руля в «Сент-Джеймс Парк», после поглощения клуба на прошлой неделе.

Роджерс стал фаворитом первых букмекеров на смену Брюсу.
Журналист и эксперт Шон Кастис предположил, что Роджерс «идеально подходит» для Ньюкасла, а также заявил, что «Сороки» - «больший клуб», чем Лестер:

«Кого бы я хотел видеть, я искренне верю, что менеджер, как Брендан Роджерс, вероятно, идеально подходит для этой цели», - сказал Кастис.

«Ему может понравиться этот вызов, потому что, извините, фанаты Лестера, Ньюкасл - клуб больше, чем Лестер Сити, и для него это было бы большим испытанием».

Ньюкасл был куплен на прошлой неделе за 305 миллионов фунтов стерлингов государственным инвестиционным фондом, возглавляемым Саудовской Аравией.

После комментариев Кастиса многие фанаты Лестера откликнулись в социальных сетях.

«Роджерс не уедет из Лестера, он - участник очень интересного проекта», - сказал один из сторонников.

«Лестер сейчас крупнее, амбиции невероятные, и они выигрывают трофеи», - добавил другой.

Вот такая реакция...Спорный вопрос — какой клуб «больше».
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:08
Ему и в Лестере хорошо
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:07
У него не деньги главное
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