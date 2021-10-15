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Руководство «Кайрата» выразило полную поддержку Бердыеву

вчера, 15:15

Пресс-служба «Кайрата» выступила с официальным заявлением относительно слухов о том, что игроки команды недовольны защитным футболом Курбана Бердыева.

В настоящее время в медиапространстве тиражируется информация о том, что игроки ФК «Кайрат» недовольны игровой моделью главного тренера.

В свою очередь футбольный клуб «Кайрат» сообщает о полной поддержке игроками и руководством клуба главного тренера Курбана Бекиевича Бердыева.

На сегодняшний день команда полноценно готовится к предстоящим важным играм. Уже завтра «желто-черные» сыграют матч в Актобе против одноименного клуба.

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Все комментарии
Я_Андрей
Я_Андрей
сегодня в 08:42
Футбол Бердыева это прошлый век. Но учитывая что наши чемпы стран СНГ отстают и в этом - то его игровая модель иногда и бывает актуальной, но только в наших чемпах. Но и здесь всё это уходит в прошлое. Сейчас современный футбол - это красивые пасы, дриблинги, яркая атакующая игра. Силовой футбол на продавливание автобусов никому не интересен.
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 23:02
Абсолютно лучший тренер постсоветского пространства! Кайрат скоро всех удивит!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 20:43
Успехов Курбану Бекиевичу в Кайрате!!!
У него всё получится!!!
Борислaв
Борислaв
вчера в 17:34
Пусть все получится и пахана...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:31
Бердыев давно в ауте,как бы его не пытались реанимировать. Пусть алабаев выращивает и продаёт.
1bear
1bear
вчера в 16:19
удачи Кайрату и Бердыеву
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:08
Недоброжелатели и пускают видимо слухи перед ответственными матчами. КББ прошел и через это в РПЛ.
Удачи, здоровья Бердыеву! Все у него получится. Только доверие и поддержка руководства, клуба сделает Кайрат узнаваем. Будет, как Шериф в Еврокубке.
Сожалению в РПЛ такого будет не скоро.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:08
Конечно это грустно признавать, что Семин, Бердыев, Газзаев, Романцев, Игнатьев уже давно сбитые лётчики. А признать э то трудно
3ton
3ton
вчера в 16:00
Он больше ничего не умеет .
Припорковать автобус
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e4v72qj88p2w
вчера в 15:28
Им там виднее
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:23
А у них Выхода нет...
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