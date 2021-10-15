Руководство «Кайрата» выразило полную поддержку Бердыеву

Пресс-служба «Кайрата» выступила с официальным заявлением относительно слухов о том, что игроки команды недовольны защитным футболом .

В настоящее время в медиапространстве тиражируется информация о том, что игроки ФК «Кайрат» недовольны игровой моделью главного тренера.

В свою очередь футбольный клуб «Кайрат» сообщает о полной поддержке игроками и руководством клуба главного тренера Курбана Бекиевича Бердыева.

На сегодняшний день команда полноценно готовится к предстоящим важным играм. Уже завтра «желто-черные» сыграют матч в Актобе против одноименного клуба.