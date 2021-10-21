Команда Моуриньо впервые пропустила 6 голов

«Рома» уступила ФК «Будё-Глимт» в Лиге конференций со счетом 1:6.
Любопытно, что команда, возглавляемая Жозе Моуриньо, впервые пропустила как минимум 6 мячей в одной игре.
В своей тренерской карьере знаменитый португалец провел 1008 матчей.
|Будё-Глимт6 : 1Рома
|Матч завершен
«Рома» уступила ФК «Будё-Глимт» в Лиге конференций со счетом 1:6.
Любопытно, что команда, возглавляемая Жозе Моуриньо, впервые пропустила как минимум 6 мячей в одной игре.
В своей тренерской карьере знаменитый португалец провел 1008 матчей.
Очень убогая игра Ромы. Заслуженная победа хозяев.
Всем здоровья.
Очень убогая игра Ромы. Заслуженная победа хозяев.
Всем здоровья.