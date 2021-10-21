ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига конференций 2021/2022

Команда Моуриньо впервые пропустила 6 голов

вчера, 21:48
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт6 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» уступила ФК «Будё-Глимт» в Лиге конференций со счетом 1:6.

Любопытно, что команда, возглавляемая Жозе Моуриньо, впервые пропустила как минимум 6 мячей в одной игре.

В своей тренерской карьере знаменитый португалец провел 1008 матчей.

Все новости
Неделя «достойных» поражений в еврокубках. У «Спартака», «Зенита» и «Локо» ноль очков на троих
Сегодня, 11:56Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии17
«Локомотив» уже 14 матчей в еврокубках не может одержать победу
Сегодня, 08:25 Комментарии25
Миранчук разогнался до 38,6 км/ч в матче с МЮ
Вчера, 17:55 Комментарии22
Ракицкий провёл 100 матчей в еврокубках
Вчера, 16:03 Комментарии9
«Манчестер Юнайтед» преодолел отметку в 300 голов под руководством Сульшера
Вчера, 09:25 Комментарии8
Кристенсен забил первый гол за «Челси» – в 137-м матче
20 октября Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
Спрут1899
Спрут1899
сегодня в 06:54
Ай-ай-ай...Как же так..?? Было лишь 5 от Барсы..))) Ещё 7 впереди от каких-нибудь пекарей из Люксембурга...)))
112910415
112910415
сегодня в 05:54
этого просто не могло быть !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:15
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 23:49
    жуть какая то!!!
    Конь 666
    Конь 666
    вчера в 23:29
    1 тайм второй состав играл, потом не помогли уже те кто вышел.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 23:13
    Очень неожиданный результат. Очень быстро пропустили два первых гола. Но через несколько минут один отыграли , и показалось , что Рома недооценила соперника и теперь все возьмет в свои руки. Но не тут то было. Хозяева продолжили раскатывать оборону Ромы : они были и быстрее , и техничнее, и изобретательнее. Рома выглядела просто очень слабенько, так и не смогли подопечные Жозе наладить игру.
    Очень убогая игра Ромы. Заслуженная победа хозяев.
    Всем здоровья.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 23:01
    Всё бывает в первый раз
    Cat01
    Cat01
    вчера в 22:33
    Это очень много
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 22:33
    всегда случается что-то впервые
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 22:26
    Для Моуриньо это впервые в карьере но Роме не привыкать много пропускать в еврокубках. В прошлом сезоне столько же пропустили от МЮ.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ 1bear (раскрыть)
    вчера в 22:23
    А его туда позовут? Вряд ли, лучшие его годы далеко позади.
    Типичный физрук, такой принцу нафик не нужен...
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 22:18
    Столько Роме нельзя пропускать
    1bear
    1bear
    вчера в 22:15
    Моур собрался в Ньюкасл....
    Artemon9
    Artemon9 ответ Lucky luciano (раскрыть)
    вчера в 22:14
    Это понятно, но не норвежцам же
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 22:11
    Если даже слили нельзя же так позорно.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:10
    Полный крах !!!
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Artemon9 (раскрыть)
    вчера в 22:10
    так за 12 лет это уже четвертый случай у них
    протон
    протон
    вчера в 21:59
    Да уж, не повезло Заре с группой, каждый год не везёт)
    youtomee
    youtomee
    вчера в 21:58
    по сценарию Моуриньо должен начать психовать, говорить о том, что нет скамейки нормальной, нет денег, нет игроков, потому пойдут склоки внутри команды, а где-то месяца через 3 он уйдет с очередной неустойкой))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 21:54
    А что мы знали до этого момента о команде "Буде-Глимт". Узнал, что символ команды - огромная зубная щетка. Зубы Моуриньо сегодня будут блестеть как никогда. А еще он может показать, сколько сегодня голов словит от уже великого "Буде-Глимта":
    Artemon9
    Artemon9
    вчера в 21:52
    Что это за 3? Шесть мячей!!!!
    Они там дворников выпустили на поле?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100