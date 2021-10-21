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Миранчук разогнался до 38,6 км/ч в матче с МЮ

вчера, 17:55
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в одном из эпизодов вчерашнего матча против «Манчестер Юнайтед» разогнался до 38,6 км/ч.

Это лучший показатель в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Такую же скорость смог развить полузащитник «Шахтёра» Маркос Антонио.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:39
Лёгкая атлетика в другом павильоне.
Это безусловно важный фактор в футболе, но отдельно взятая скорость без полезных действий — обычная пустая пробежка, что собственно и показывает Миранчук.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:44
И где его остановили ? ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:15
Скорость хорошая ,но направление путает . ))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:08
Хоть чем то отличился.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 20:08
Скорость уже хорошо но почему в сборной он медленный
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:48
Наверное стояла станция определения скорости российского производства.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:27
Бесполезный бегунок. Скоро выпнут его под зад крепкой итальянской ногой)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:23
а что толку то
4RT
4RT
вчера в 19:09
Так и будет за пивом бегать
Tostao
Tostao
вчера в 19:02
Ну разогнался, ну с такой скоростью, а потом что? Остановили или таки ушёл, и больше его никто не видел?
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 18:59
и стал худшим игроком матча по мнению болельщиков аталанты
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:44
Что-то какая-то нереальная скорость, когда Роббен устроил забег против Рамоса на ЧМ-14, везде писали что он поставил рекорд по скорости в футболе, 37 км/ч
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 18:41
Сперва подумал,что он на своем авто так разогнался
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:32, ред.
хотел в Москву удрать
LOpp
LOpp
вчера в 18:29
Мы в школе когда в столовую бежали и не такую скорость развивали.
David Young
David Young ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:27
Здравствуйте.

У Вас уже есть VIP статус благодаря участию в конкурсах, но я продлил его на шесть месяцев за количество комментариев.

Впредь просьба такие вещи писать в хэштеге vip.

Всего доброго.
memphis
memphis
вчера в 18:26
К олимпиаде готовится
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:17
Пора вплотную заняться бегом.
баск
баск
вчера в 18:17
Ага, то-то вскоре после выхода Миранчука и Малиновского Аталанта пустила две банки и отдала выигрышный матч..

Оказывается вот почему- Миранчук бегал настолько быстро, что мимо мяча проскакивал, видимо))

Это как в старом советском анекдоте- бегают люди с тачками вокруг горы, прохожий их и спрашивает:
- Мужики, а почему тачки у вас пустые?
- Нагружать не успеваем..
sihafazatron
sihafazatron ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:06
О нем на сокере написали, уже неплохо!)
Elliada
Elliada
вчера в 17:59
А толку?
particular
particular
вчера в 17:57
Что называется - разгон на рубль, удар на копейку :)
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