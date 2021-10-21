Миранчук разогнался до 38,6 км/ч в матче с МЮ

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в одном из эпизодов вчерашнего матча против «Манчестер Юнайтед» разогнался до 38,6 км/ч.
Это лучший показатель в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Такую же скорость смог развить полузащитник «Шахтёра» Маркос Антонио.
Это безусловно важный фактор в футболе, но отдельно взятая скорость без полезных действий — обычная пустая пробежка, что собственно и показывает Миранчук.
Это безусловно важный фактор в футболе, но отдельно взятая скорость без полезных действий — обычная пустая пробежка, что собственно и показывает Миранчук.
У Вас уже есть VIP статус благодаря участию в конкурсах, но я продлил его на шесть месяцев за количество комментариев.
Впредь просьба такие вещи писать в хэштеге vip.
Всего доброго.
У Вас уже есть VIP статус благодаря участию в конкурсах, но я продлил его на шесть месяцев за количество комментариев.
Впредь просьба такие вещи писать в хэштеге vip.
Всего доброго.
Оказывается вот почему- Миранчук бегал настолько быстро, что мимо мяча проскакивал, видимо))
Это как в старом советском анекдоте- бегают люди с тачками вокруг горы, прохожий их и спрашивает:
- Мужики, а почему тачки у вас пустые?
- Нагружать не успеваем..
Оказывается вот почему- Миранчук бегал настолько быстро, что мимо мяча проскакивал, видимо))
Это как в старом советском анекдоте- бегают люди с тачками вокруг горы, прохожий их и спрашивает:
- Мужики, а почему тачки у вас пустые?
- Нагружать не успеваем..