Миранчук разогнался до 38,6 км/ч в матче с МЮ

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вчера, 17:55

Полузащитник «Аталанты» в одном из эпизодов вчерашнего матча против «Манчестер Юнайтед» разогнался до 38,6 км/ч.

Это лучший показатель в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Такую же скорость смог развить полузащитник «Шахтёра» .