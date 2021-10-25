Бывший администратор «Спартака»: «Аленичев и Титов ждут приглашения»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что Дмитрий Аленичев может возглавить московский клуб.
Недавно общались с Дмитрием Аленичевым. Поздравлял его с днем рождения. Если честно, они с Титовым очень ждут приглашения в «Спартак». Пока никуда не идут, отказываются от всех предложений.
У Аленичева амбиции, он настоящий спартаковец. Он и был на коне, и падал, а это очень важно — тренеры на этом растут. Он бы привнес в команду новизну. Разговаривает на многих языках, установил бы контакт со всеми игроками. Несколько лет назад Аленичеву не дали доработать. Получилось так, что он подготовил команду для Карреры. Следовало бы дать ему второй шанс.
Ранее Хаджи предлагал кандидатуру Юрия Сёмина на должность нового тренера «Спартака».
А если серьёзно, то Аленичев вполне мог бы попробовать вытащить спартак из де...дыры.
А если серьёзно, то Аленичев вполне мог бы попробовать вытащить спартак из де...дыры.
В Имени и Фамилии есть буквы "Р".
В Имени и Фамилии есть буквы "Р".
Есть ещё ФФП.
Есть ещё ФФП.
В данном случае подходит к двум сторонам. Федун будет дурак если ещё раз позовёт Аленичева-Титова, а они будут дураками, если ещё раз окунутся во все это. Откуда их кстати вышвырнули с позором.
В данном случае подходит к двум сторонам. Федун будет дурак если ещё раз позовёт Аленичева-Титова, а они будут дураками, если ещё раз окунутся во все это. Откуда их кстати вышвырнули с позором.
И веревка пушистая".
Добро пожаловать в Спартак..
И веревка пушистая".
Добро пожаловать в Спартак..