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Бывший администратор «Спартака»: «Аленичев и Титов ждут приглашения»

сегодня, 00:43

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что Дмитрий Аленичев может возглавить московский клуб.

Недавно общались с Дмитрием Аленичевым. Поздравлял его с днем рождения. Если честно, они с Титовым очень ждут приглашения в «Спартак». Пока никуда не идут, отказываются от всех предложений.

У Аленичева амбиции, он настоящий спартаковец. Он и был на коне, и падал, а это очень важно — тренеры на этом растут. Он бы привнес в команду новизну. Разговаривает на многих языках, установил бы контакт со всеми игроками. Несколько лет назад Аленичеву не дали доработать. Получилось так, что он подготовил команду для Карреры. Следовало бы дать ему второй шанс.

Ранее Хаджи предлагал кандидатуру Юрия Сёмина на должность нового тренера «Спартака».

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Все комментарии
Aris
Aris
сегодня в 11:56
Аленичева не нужно было увольнять! Каррера на его наработках выиграл ЧР, а дальше опять нужен был Аленичев! К сожалению, у руководства клуба находятся не спартаковцы.
Gelious
Gelious
сегодня в 11:09
Аленичева вернуть было бы отличной идеей
Сп62
Сп62
сегодня в 11:00
Мы все помним неудачи Аленичева. А у кого их не было? Но мы так же помним его работу в Туле, а также подготовку Спартака в 2016г., на базе которой Каррера выехал в чемпионы в 2017-ом. И, самое главеное, Дмитрий в первую очередь будет работать ЗА команду, а уже потом за деньги. Пример ЦСКА, Кр. Советов и даже Уфы впечатляет.
альсато
альсато
сегодня в 10:44
СУЛЬФАТ НАТРИЯ!...Сколько еще вам (туземцам ) повторять?..ГОРЛУКОВИЧ! -это единственный вариант для Спартака!...и шеренгу из игроков построит, и на РУЙ всех пошлет (включая хозяина с ЕВОНОЙ бабой, и ВСЕХ ловчевых -вместе взятых!)))))
Спрут1899
Спрут1899
сегодня в 10:27
Если честно.., Романцев всё ещё ждет приглашения в Спартак...Отказывается от всех предложений, никого не слушает...
shur
shur
сегодня в 09:56, ред.
....бедный воз, ой Спартак!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 09:17
если Карпин ничего не сделал, то какой Аленичев и Титов? нужно отменить лимиты, а то 80% игроков играет с мыслью, что "паспорт есть, всегда найду где на лавке посидеть за 1 млн $ в год"
YVG
YVG
сегодня в 08:53
Верните Гунько, с ним спокойнее.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 08:45
Сколько раз Семин возвращался?!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:42
Чемоданы с бромонтаном уже готовы.
А если серьёзно, то Аленичев вполне мог бы попробовать вытащить спартак из де...дыры.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:15
Хуже точно не будет
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:38
Да и в этот раз не дадут поработать
d_fincher
d_fincher
сегодня в 07:31
Спасибо. Посмеялся. На кого рассчитан этот бред сумасшедшего?
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:29
Может попробуют Черевченко пригласить, хуже точно не будет
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:25
Желающих подоить Федуна хоть пруд пруди. Пришел , несколько игр проиграл , компенсацию получил и гуляй себе.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:15
Многое что нужно менять....одним тренером дело не обойдется...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:14
Их уровень пердив
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:10
Главная беда - Федун
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:05
Великого Парфёнова еще не пробовали. Он как раз сейчас бездельничает.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:05
Они уже пробовали
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:02
После матча с "Зенитом" можно и до Черчесова доиграться.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:56
Федун, уйди уже
Legend 6
Legend 6 ответ praporchik zadov (раскрыть)
сегодня в 06:54
Валера подходит Спартаку.
В Имени и Фамилии есть буквы "Р".
STVA 1
STVA 1 ответ Artemon9 (раскрыть)
сегодня в 06:26
А что может сделать топ тренер с этим подбором игроков?
Есть ещё ФФП.
112910415
112910415
сегодня в 06:19
тоже идея не чудотворная
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:14
Проходили уже. Да и не в тренерах дело, а в системе, выстроенной Федуном. Пока командой владеет этот "господин" сотоварищи, всё так и будет продолжаться.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:20
Выполх однако
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:56
Есть такая поговорка "Дураков учить — что мертвых лечить.".
В данном случае подходит к двум сторонам. Федун будет дурак если ещё раз позовёт Аленичева-Титова, а они будут дураками, если ещё раз окунутся во все это. Откуда их кстати вышвырнули с позором.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 04:40
"Да здравствует мыло душистое
И веревка пушистая".
Добро пожаловать в Спартак..
Землянин
Землянин
сегодня в 02:10
Хуже точно не будет, вон Березутский наладил команду на нужную волну
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