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Колосков: «Витория должен уйти сам. Он видит, что у него не получается»

вчера, 23:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» (7:1).

К сегодняшнему позору «Спартак» шел очень и очень давно. Этот результат возник не с небес. Виноваты не какие-то темные силы. Как игроки тренируются и готовятся — так и играют. У команды нет баланса между атакующими и защитными действиями. Тренер и игроки абсолютно не понимают, что это такое. Более того, у них нет вообще никакой воли. Здесь бился и сражался один Джикия. А где остальные игроки? Чего они в носу ковыряли? У всей команды полная апатия и непонимание игры. Судя по всему, они вообще не готовились к этому матчу. Проиграли сегодня по всем статьям.

Оставьте Федуна в покое. Дело не в нем. Он опосредованно отвечает за всё это безобразие, которое творится в клубе. Единственное, что мне не нравится — его политика, что тренер — 15% успеха. Именно это и выливается в такой результат. Надо исходить из другого. Работа тренера — 100% успеха, а все остальное — гарнир, который сопутствует достижению результата. В «Спартаке» квалифицированные игроки, 90% из которых играют за свои национальные сборные. Из них надо слепить боеспособную, действующую команду.

Витория должен уйти сам. Видит же, что у него ничего не получается. Он не управляет командой и не знает, что делать. Это совершенно очевидно. Игроки не понимают, как страховаться. Все голы однотипные. Где тренер-то? Скажи игрокам, как делать и что. А он в очередной раз не справился со своей задачей.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:37
простых решений нет
ОПС
ОПС
сегодня в 07:30
Ни в коем случае нельзя увольнять Руя! пусть еще поработает.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:23
Человек пришел заработать, и сам он не уйдет.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:12
Витория уже давно дал понять, что сам не уйдёт, только с неустойкой!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 02:12
Именно Федун и приглашает таких тренеров, значить главная вина на нём
Mangur
Mangur
сегодня в 01:15
После того как Динамо отодрало Зенит 7-1, зенит заиграл и стал регулярно становиться чемпионом. 7-1 Это знак свыше.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 00:02
Дайте Рую поработать. Подумаешь семь мячей получили, ничего страшного.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:54
Стренером должны уйти пол команды.
протон
протон
вчера в 23:52
7 палок, Зарема довольна!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:47
Не получается у Федуна и уже который год !!!
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