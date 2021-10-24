Колосков: «Витория должен уйти сам. Он видит, что у него не получается»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» (7:1).

К сегодняшнему позору «Спартак» шел очень и очень давно. Этот результат возник не с небес. Виноваты не какие-то темные силы. Как игроки тренируются и готовятся — так и играют. У команды нет баланса между атакующими и защитными действиями. Тренер и игроки абсолютно не понимают, что это такое. Более того, у них нет вообще никакой воли. Здесь бился и сражался один Джикия. А где остальные игроки? Чего они в носу ковыряли? У всей команды полная апатия и непонимание игры. Судя по всему, они вообще не готовились к этому матчу. Проиграли сегодня по всем статьям.

Оставьте Федуна в покое. Дело не в нем. Он опосредованно отвечает за всё это безобразие, которое творится в клубе. Единственное, что мне не нравится — его политика, что тренер — 15% успеха. Именно это и выливается в такой результат. Надо исходить из другого. Работа тренера — 100% успеха, а все остальное — гарнир, который сопутствует достижению результата. В «Спартаке» квалифицированные игроки, 90% из которых играют за свои национальные сборные. Из них надо слепить боеспособную, действующую команду.

Витория должен уйти сам. Видит же, что у него ничего не получается. Он не управляет командой и не знает, что делать. Это совершенно очевидно. Игроки не понимают, как страховаться. Все голы однотипные. Где тренер-то? Скажи игрокам, как делать и что. А он в очередной раз не справился со своей задачей.