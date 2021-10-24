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«Этот результат неприемлем для „Спартака“». Джикия извинился перед фанатами

вчера, 23:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о разгромном поражении своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:7).

Полностью провалили игру, пропустили много голов, что непозволительно! Да, могли избежать подобного, если бы действовали лучше! Претензия ко всей команде, не стоит никого выделять и акцентировать внимание на ком-то одном. 7 пропущенных мячей говорят о том, что виноваты все.

Как отреагировали болельщики? Не слышал, что кричали болельщики после игры, но со своей стороны хочу, прежде всего, извиниться перед всеми болельщиками, особенно перед теми, которые пришли сегодня нас поддержать. Такой результат неприемлем для «Спартака».

Что касается того, что было в раздевалке, никогда это не говорил, но могу сказать одно: что после такого поражения нам еще предстоит серьезный разговор, который пройдет в ближайшее время. На душе тяжело, как и нашим болельщикам, но разница в том, что виноваты только мы.

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Все комментарии
ГолдБол
ГолдБол
сегодня в 13:43
5-0 в Москве будет приемлимым извинением
galem72
galem72
сегодня в 11:19
Уж кому-кому, но явно не Джикии нужно извиняться перед фанатами! Пусть главный Лёня выходит и распинается перед болельщиками, почему он никого не купил на новый сезон и какого руя в команде бардак?
shur
shur
сегодня в 09:52
Такой результат неприемлем для «Спартака». Для этого Спа - норм...!
4RT
4RT ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 09:22, ред.
Мне их деньги до фени
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 07:24
Legend 6
Legend 6 ответ 4RT (раскрыть)
сегодня в 06:48
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:38
    ну да, приемлемым трудно назвать
    4RT
    4RT
    сегодня в 04:55
    Покаялись и пошли в кассу за бабками
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 04:43
    А ведь у Джикии был шанс уйти из Спартака, про76, теперь терпи!
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 01:51
    Тут не извинятся тут каяться надо.
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:06
    с такими защитниками как Джикия и таким вратарём это нормально
    П.Пар
    П.Пар
    сегодня в 00:50
    Заколебали извинениями, уроды! После каждого слива извиняются и каются. а потом сливают снова. Профи, блин!
    Алексей Скутин 1
    Алексей Скутин 1
    сегодня в 00:46
    ужас
    zsb1961
    zsb1961
    сегодня в 00:09
    Молодец Джикия! Извинился за провал!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:47
    Проиграл Руй, при Кононове более слабый состав возил этот Зенит
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 23:41
    Кому результат неприемлем, а мне лично нравится. И ребятам из Питера нравится.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 23:27
    Не 59...тысяч 500 ты и так сегодня заработал.
    Zak11
    Zak11
    вчера в 23:26
    Адекватные слова.
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