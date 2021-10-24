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Кавазашвили: «На сегодняшний день Максименко нулевой в воротах»

вчера, 22:54
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о поражении московского клуба в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:7).

Когда пришел Витория, я его зауважал вначале, потому что он начал строить команду на атакующую манеру. И вот до последних игр я его всё время оправдывал, но сегодня я говорю следующее: господин Витория, у Вас не только полевые игроки должны обучаться, но и вратарь. Если вы не умеете работать с вратарями или если в вашем штабе нет профессионального тренера-вратаря, который должен учить, как стоять в воротах, тогда вы должны покинуть пост главного тренера «Спартака». Просто покинуть, потому что вратарь всё время какает во всех играх. Максименко теряет позицию, не выходит на верховые мячи, не перехватывает мяч руками вперед. Он постоянно сидит на заднице, на своей пятой точке. В воротах на сегодняшний день он нулевой. Пусть учится играть. Вратарь должен руками ловить мяч. Он должен видеть своими глазами начальный удар со стороны соперника. Его игра абсолютно теряет смысл, потому что он этого не делает. В «Спартаке» есть Селихов, который давным-давно сидит в запасе. Его надо немедленно реанимировать, потому что он умеет играть на выходах, он знает, какой нужно занимать угол, и не сидит на заднице.

Сегодня мне даже жалко говорить что-то плохое про полевых игроков, потому что они вышли играть свободно, легко, раскрепощено. Они пытались атаковать. Защитники играли нормально, они выдерживали линию, делали вне игры. Есть, конечно, кое-какие технические ошибки. Но для чего вратарь существует? Он должен предугадать, предусмотреть, выручить команду. Зачем тогда он там сидит? Максименко прыгает тогда, когда мяч уже пересекает линию ворот.

Еще слабое звено на поле — это Соболев. Ему надо использовать свои великолепные качества: обработать мяч в гуще соперника, ударить головой, быть в движении. Но, к сожалению, сегодня он был полумертвым. Мне обидно из-за того, как главный тренер наказывает команду.

Виторию уже будут увольнять. Он техничный тренер, но у него нет специальности по вратарскому делу. Это его вина. Он давно должен был убрать Максименко из основного состава. В «Спартаке» всегда были классные вратари, которые выручали команду. А здесь не то что выручать надо, здесь надо не пропускать те мячи, которые ты просто не имеешь права пропускать. Кто мог бы занять пост главного тренера? Мне головные боли не нужны, даже думать не хочу. Пускай голова болит у Федуна.

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Все комментарии
Лакшери
Лакшери
сегодня в 08:51, ред.
А то что Зенит на чужой половине поля, и даже в штрафной площади мяч катал как хотел и сколько хотел? Тоже вратарь виноват? Игра в обороне 0 была. А максименко по факту 2 ляпа допустил, гол Клаудиньо мог отбивать и то не факт что многие вратари потащили бы на его месте и второй когда на Мостового побежал в первом тайме. А так его Азмунище и остальные в упор расстреливали как хотели, потому что защитники по типу джикии толстые и нерасторопные
112910415
112910415
сегодня в 08:48
Анзор в этом понимает
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:10
Кавазашвили тут прав на все 100 %.
Максименко косячит в каждом матче.
Вместо того чтобы расти, он стал деградировать.
Набрал лишние килограммы, пропала реакция,
и стал увалень какой-то, а не вратарь.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:03
Максменко всегда был нулевым.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 06:02
А ребров?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:11
С вратарём хотя и бывшим ,спорить насчёт игры вратаря не гоже спорить. Мало того я на все сто процентов согласен с тем что сказано Анзором. А ведь действительно почти все выходы в штрафной, вратарём Максименко бывают проигранными. И он постоянно после неудачного выхода или пропущенного мяча , он начинает искать кого-то виноватым в игре своих защитников.
Есть, конечно, кое-какие технические ошибки. Но для чего вратарь существует? Он должен предугадать, предусмотреть, выручить команду. Зачем тогда он там сидит? Максименко прыгает тогда, когда мяч уже пересекает линию ворот.
Вот такие азы должен знать любой начинающий вратарь, но у него нет этого чувства, а тогда возникает вопрос, а зачем нужен такой вратарь. Или пусть учится и набирает опыта во второй команде или вообще уходит. А Селихов на мой взгляд намного лучше и увереннее себя чувствует в рамке и на выходах, о чём и говорит Кавазашвили . Просто видимо Руи Витории в наследство достался как основной вратарь именно Максименко, а Селихова он и не видел в игре основной команды. Вот как-то так скорее всего. Ну я думаю пора уже делать чистку в рядах красно - белых, а то с таким составом ни Руи Витория ни Гвардиола ничего не добьются, кроме того чтобы бороться за пятое - шестое место в турнирной таблицы. А это всё привилегия его величества Федуна и конечно кардинала Заремхана . Будем делать посмотреть, что и как будет меняться в Спартаке после такого сокрушительного поражения. Удачи вам Спартачи ! Всем Добра !!!
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 00:00
Можно Илюху Кутепова попробовать в воротах. Рассказова же пробуют в защите и ничего.
протон
протон
вчера в 23:13
Откровенно поливать Максименко не надо, но вот попробовать дать шанс Селихову пора
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:13
Старче,уже все забыли,когда в "Спартаке" были "классные вратари".У вас всегда только "гениальные вратари"...уже и не посчитать количество.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:11
Не нулевой, а минус седьмой.
Cat01
Cat01
вчера в 23:09
Всем досталось по полной
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:03
Я все равно люблю Спартак, и буду любить.
У нас есть Кутепов, Кофрие, Жиго, Селихов , Куинси, Ларссон, Айртон и нужно зимой ещё бойцов брать
makkie
makkie
вчера в 23:02
Максименко что-то совсем поплыл... мало того что не спасает, так еще и привозить стал.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:56
Максименко не тянет. Много ошибок допускает в важных матчах. Нужно попробовать Селихова.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:55
Он давно нулевой
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