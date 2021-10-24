Кавазашвили: «На сегодняшний день Максименко нулевой в воротах»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о поражении московского клуба в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:7).

Когда пришел Витория, я его зауважал вначале, потому что он начал строить команду на атакующую манеру. И вот до последних игр я его всё время оправдывал, но сегодня я говорю следующее: господин Витория, у Вас не только полевые игроки должны обучаться, но и вратарь. Если вы не умеете работать с вратарями или если в вашем штабе нет профессионального тренера-вратаря, который должен учить, как стоять в воротах, тогда вы должны покинуть пост главного тренера «Спартака». Просто покинуть, потому что вратарь всё время какает во всех играх. Максименко теряет позицию, не выходит на верховые мячи, не перехватывает мяч руками вперед. Он постоянно сидит на заднице, на своей пятой точке. В воротах на сегодняшний день он нулевой. Пусть учится играть. Вратарь должен руками ловить мяч. Он должен видеть своими глазами начальный удар со стороны соперника. Его игра абсолютно теряет смысл, потому что он этого не делает. В «Спартаке» есть Селихов, который давным-давно сидит в запасе. Его надо немедленно реанимировать, потому что он умеет играть на выходах, он знает, какой нужно занимать угол, и не сидит на заднице.

Сегодня мне даже жалко говорить что-то плохое про полевых игроков, потому что они вышли играть свободно, легко, раскрепощено. Они пытались атаковать. Защитники играли нормально, они выдерживали линию, делали вне игры. Есть, конечно, кое-какие технические ошибки. Но для чего вратарь существует? Он должен предугадать, предусмотреть, выручить команду. Зачем тогда он там сидит? Максименко прыгает тогда, когда мяч уже пересекает линию ворот.

Еще слабое звено на поле — это Соболев. Ему надо использовать свои великолепные качества: обработать мяч в гуще соперника, ударить головой, быть в движении. Но, к сожалению, сегодня он был полумертвым. Мне обидно из-за того, как главный тренер наказывает команду.

Виторию уже будут увольнять. Он техничный тренер, но у него нет специальности по вратарскому делу. Это его вина. Он давно должен был убрать Максименко из основного состава. В «Спартаке» всегда были классные вратари, которые выручали команду. А здесь не то что выручать надо, здесь надо не пропускать те мячи, которые ты просто не имеешь права пропускать. Кто мог бы занять пост главного тренера? Мне головные боли не нужны, даже думать не хочу. Пускай голова болит у Федуна.