Суд удовлетворил апелляцию «Спартака» о неправомерности выплат Газизову

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака», сообщила, что московский арбитражный суд принял апелляцию на вердикт арбитража о признании законным решения совета директоров клуба передать полномочия председателю совета Леониду Федуну в части согласования условий трудового договора с бывшим гендиректором клуба Шамилем Газизовым.

Было принято решение удовлетворить апелляционную жалобу «Капитальных активов» и признать недействительным решение совета директоров «Спартака». Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено. Соответственно, соглашение в части выплаты ему выходных пособий в сумме 400 млн рублей признано судом незаконным. Сейчас у «Спартака» появилось право взыскать с Газизова 88 млн рублей.

Дело завершено, решение вступает в силу с момента оглашения его резолютивной части, но есть право подачи кассационной жалобы, которую никто не отменял.

Мы понимали, что решение Октябрьского суда не оставят в том виде, в котором оно было вынесено, — с грубейшими процессуальными нарушениями.