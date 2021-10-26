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Суд удовлетворил апелляцию «Спартака» о неправомерности выплат Газизову

вчера, 17:47

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака», сообщила, что московский арбитражный суд принял апелляцию на вердикт арбитража о признании законным решения совета директоров клуба передать полномочия председателю совета Леониду Федуну в части согласования условий трудового договора с бывшим гендиректором клуба Шамилем Газизовым.

Было принято решение удовлетворить апелляционную жалобу «Капитальных активов» и признать недействительным решение совета директоров «Спартака». Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено. Соответственно, соглашение в части выплаты ему выходных пособий в сумме 400 млн рублей признано судом незаконным. Сейчас у «Спартака» появилось право взыскать с Газизова 88 млн рублей.

Дело завершено, решение вступает в силу с момента оглашения его резолютивной части, но есть право подачи кассационной жалобы, которую никто не отменял.

Мы понимали, что решение Октябрьского суда не оставят в том виде, в котором оно было вынесено, — с грубейшими процессуальными нарушениями.

Газизов стал гендиректором «Спартака» в середине июля 2020 года и ушел в отставку в начале декабря.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:01
Федуна таки признали недееспособным🙃
МапС
МапС
вчера в 20:23
Чтоб Федун ваще обанкротился!
cska1948
cska1948
вчера в 20:08
"...Сейчас у «Спартака» появилось право взыскать с Газизова 88 млн рублей..."
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400 - 88 = 312 миллионов с середины июля 2020 года до начала декабря того же года и ЗА ЧТО?!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:29
Ну вот, сыканомили,молодцы!
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 19:06
Хотелось бы досмотреть этот сериал до конца)))) Теперь пусть СпаМ попробует догнать деньги Газизова)))) Судебные приставы устанут пытаться что-то описАть из имущества и т.д. Не верю что Газизов если получил свои, то озаботился об их сохранении. Федуна опять подоили.
drug01
drug01
вчера в 18:21
Справедливость победила
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:16
Реалии Спартаковских движений !!!)
Это тебе 💰 , а это тебе 💰 , ну и мне немножко 💰 !!!
А команда сама по себе !!!(((
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:15
"Сейчас у «Спартака» появилось право взыскать с Газизова 88 млн рублей."
makkie
makkie
вчера в 18:12
Толстосумы спорят из-за миллионов.
Конечно, это важнее, чем пожар внутри Спартака.
Тьфу на Федуна!
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:02
В Спартаке бардак не куда не делся.
Конь 666
Конь 666
вчера в 17:54
Распил продолжается:)
ДСА
ДСА
вчера в 17:53
Но 312 млн. то останутся!
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