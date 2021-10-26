Суд удовлетворил апелляцию «Спартака» о неправомерности выплат Газизову

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака», сообщила, что московский арбитражный суд принял апелляцию на вердикт арбитража о признании законным решения совета директоров клуба передать полномочия председателю совета Леониду Федуну в части согласования условий трудового договора с бывшим гендиректором клуба Шамилем Газизовым.
Было принято решение удовлетворить апелляционную жалобу «Капитальных активов» и признать недействительным решение совета директоров «Спартака». Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено. Соответственно, соглашение в части выплаты ему выходных пособий в сумме 400 млн рублей признано судом незаконным. Сейчас у «Спартака» появилось право взыскать с Газизова 88 млн рублей.
Дело завершено, решение вступает в силу с момента оглашения его резолютивной части, но есть право подачи кассационной жалобы, которую никто не отменял.
Мы понимали, что решение Октябрьского суда не оставят в том виде, в котором оно было вынесено, — с грубейшими процессуальными нарушениями.
Газизов стал гендиректором «Спартака» в середине июля 2020 года и ушел в отставку в начале декабря.
----------------------
400 - 88 = 312 миллионов с середины июля 2020 года до начала декабря того же года и ЗА ЧТО?!
----------------------
400 - 88 = 312 миллионов с середины июля 2020 года до начала декабря того же года и ЗА ЧТО?!
Это тебе 💰 , а это тебе 💰 , ну и мне немножко 💰 !!!
А команда сама по себе !!!(((
Это тебе 💰 , а это тебе 💰 , ну и мне немножко 💰 !!!
А команда сама по себе !!!(((
Конечно, это важнее, чем пожар внутри Спартака.
Тьфу на Федуна!
Конечно, это важнее, чем пожар внутри Спартака.
Тьфу на Федуна!