Суд взыскал в пользу А. Кержакова более 290 млн рублей.

Панинский районный суд Воронежской области взыскал с ООО «Модуль» более 290 млн рублей по иску главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова.
«Рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью „Модуль“ о взыскании задолженности по договору займа. 20 октября 2021 года Панинским районным судом Воронежской области рассмотрено гражданское дело поиску Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью „Модуль“ о взыскании задолженности по договору займа. Задолженность ООО „Модуль“ составляет более 290 млн рублей. Исковые требования признаны ответчиком в полном объеме. Исковое заявление удовлетворено судом. Решение не вступило в законную силу», — говорится в сообщении на сайте Панинского районного суда.
И в этот же день стало известно, что официальным спонсором футбольного клуба „Нижний Новгород“ станет ООО „Газпром трансгаз".
Совпадение? не думаю.
И в этот же день стало известно, что официальным спонсором футбольного клуба „Нижний Новгород“ станет ООО „Газпром трансгаз".
Совпадение? не думаю.
Смешно.
А конторы то нет давно.
Смешно.
А конторы то нет давно.
https://youtu.be/oaiS9bVA9MQ
Молодец Александр...
Молодец Александр...