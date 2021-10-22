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Суд взыскал в пользу А. Кержакова более 290 млн рублей

вчера, 09:53

Панинский районный суд Воронежской области взыскал с ООО «Модуль» более 290 млн рублей по иску главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова.

«Рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью „Модуль“ о взыскании задолженности по договору займа. 20 октября 2021 года Панинским районным судом Воронежской области рассмотрено гражданское дело поиску Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью „Модуль“ о взыскании задолженности по договору займа. Задолженность ООО „Модуль“ составляет более 290 млн рублей. Исковые требования признаны ответчиком в полном объеме. Исковое заявление удовлетворено судом. Решение не вступило в законную силу», — говорится в сообщении на сайте Панинского районного суда.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:13
Пусть попробует ещё получить эти деньги.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:12
Охренеть можно, суд признал но решение не вступило в силу, было бы супер добавить по просьбе отдельных категорий граждан.
xajaks
xajaks ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:35
виртуально богаче,по факту ни хера не получит...
Конь 666
Конь 666
вчера в 13:59
Суд взыскал в пользу А. Кержакова более 290 млн рублей.
И в этот же день стало известно, что официальным спонсором футбольного клуба „Нижний Новгород“ станет ООО „Газпром трансгаз".
Совпадение? не думаю.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:33
Суд взыскал ...
Смешно.
А конторы то нет давно.
1bear
1bear
вчера в 12:46
Кержаков в роли Буратино
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
вчера в 12:31
Нефтяными баронами не становятся а рождаются, но Саша подумал иначе и за это поплатится - не вернет ему никто деньги!!!!!
Владимир Прокопчук
Владимир Прокопчук
вчера в 11:21
Ничего от сэтиого Модуля не получит- банкроты они и нечем отдавать.
particular
particular
вчера в 11:12
Продолжение мутной истории "Сказ о том как Кержаков хотел нефть качнуть в Черноземье" :))))
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:12
Для большинства нищих россиян эта новость, всё рано, как какой нибудь миллиардер запустил себя в космос за миллионов 50 баксов.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 11:11
Ничего не понял кроме того, что Кержаков стал вдруг богаче. Наверное так надо было брат...
4RT
4RT
вчера в 11:10
По факту хрен чего получит
морозз
морозз
вчера в 10:39
Ограниченное общество с ограниченной ответственностью в сейфе которого скопилось тонна пыли и мусора а на счетах 2 символических рубля! Поздравляю Кержакова с пирровой победой!
Vave666
Vave666 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:37
В смысле богаче?? Он свои вернёт в лучшем случае)
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:35, ред.
Тем временем ООО "Модуль")...

ДСА
ДСА
вчера в 10:32
Сдается мне этих денег уже нет.
Cat01
Cat01
вчера в 10:20
Деньги нужны всем всегда
drug01
drug01
вчера в 10:19
Надо ещё их получить
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:09
А что почему откуда и какое отношение это имеет к футболу.
shlomo
shlomo
вчера в 10:09
Пригодится на старости лет...:)
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 10:04
А толку? Выиграть суд это всего 1/3 дела. Главное начнётся при взыскании денег. Надеюсь он хотя бы часть денег сможет забрать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:56
Завсегда наверное приятно с утра встать и прочитать почту....в которой сказано что ты вдруг стал на 4 млн долларов богаче...
Молодец Александр...
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